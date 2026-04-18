Bigg Boss Marathi: ‘রান্নাঘরে ইঁদুর.…’, বিগ বসের ঘর অস্বাস্থ্যকর,শরীর জুড়ে ব়্যাশ! বিস্ফোরক সোনালি
'বিগ বস'-এর ঘর মানেই বিতর্ক, মারপিট আর গসিপ। কিন্তু এবার বিতর্কের কারণ কোনো ঝগড়া নয়, বরং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ! ‘বিগ বস মারাঠি ৬’-এর অন্দরের নোংরা পরিবেশ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন প্রতিযোগী তথা অভিনেত্রী সোনালি রাউত।
রিয়্যালিটি শো-এর জৌলুস কি কেবল ক্যামেরার সামনেই? পর্দার পিছনের দৃশ্যটা কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা তুলে ধরলেন সোনালি রাউত। ‘বিগ বস মারাঠি ৬’-এর ঘর থেকে বেরোনোর পরই তিনি অভিযোগ করেছেন, সেখানে পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। দামী সেট আর আলোর ঝনকানির আড়ালে প্রতিযোগীদের থাকতে হচ্ছে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে।
ভিডিওতে দেখালেন চর্মরোগ
সোনালি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর হাত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে লাল লাল দগদগে র্যাশ দেখা যাচ্ছে। অভিনেত্রীর দাবি, বিগ বসের ঘরের বিছানা, সোফা এবং সামগ্রিক পরিবেশ এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে সেখান থেকেই তাঁর এই চর্মরোগ বা স্কিন ইনফেকশন হয়েছে। ভিডিওটি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘বিগ বস মারাঠি সিজন ৬-এর ঘরের হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত নিম্নমানের। দেখুন আমার শরীরের কী অবস্থা হয়েছে!’
নির্মাতাদের দিকে তোপ
সোনালির এই পোস্টের পর নেটিজেনদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ভক্তরা প্রশ্ন তুলছেন, যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেট বানানো হয়, সেখানে প্রতিযোগীদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধির দিকে কেন নজর দেওয়া হয় না? সোনালির অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও নির্মাতারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। এই অসহ্য শারীরিক কষ্ট নিয়েই তাঁকে বেশ কিছুদিন ঘরে কাটাতে হয়েছে।
বিতর্কের মুখে শো
বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক প্রতিযোগীই খাবারের অভাব বা মানসিক চাপ নিয়ে মুখ খোলেন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এমন সরাসরি আক্রমণ বিরল। সোনালির এই ভিডিও প্রমাণ হিসেবে সামনে আসায় ‘বিগ বস মারাঠি’র নির্মাতারা এখন বেশ চাপে।
সোনালি বলেন. ‘আমার স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সঙ্গে আপোষ করা হয়েছিল’। সোনালি অভিযোগ করেছেন যে বাড়ির ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, রান্নাঘরে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে এবং দূষিত খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে সমস্ত প্রতিযোগীকে মাঝে মাঝে একটি ওয়াশরুম ভাগ করে নিতে হয়েছিল, যা খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল, যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
মরাঠি বিগ বসের ষষ্ঠ সিজন উপস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন রীতেশ দেশমুখ।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।