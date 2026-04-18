    Bigg Boss Marathi: ‘রান্নাঘরে ইঁদুর.…’, বিগ বসের ঘর অস্বাস্থ্যকর,শরীর জুড়ে ব়্যাশ! বিস্ফোরক সোনালি

    'বিগ বস'-এর ঘর মানেই বিতর্ক, মারপিট আর গসিপ। কিন্তু এবার বিতর্কের কারণ কোনো ঝগড়া নয়, বরং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ! ‘বিগ বস মারাঠি ৬’-এর অন্দরের নোংরা পরিবেশ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন প্রতিযোগী তথা অভিনেত্রী সোনালি রাউত। 

    Apr 18, 2026, 20:12:37 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রিয়্যালিটি শো-এর জৌলুস কি কেবল ক্যামেরার সামনেই? পর্দার পিছনের দৃশ্যটা কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা তুলে ধরলেন সোনালি রাউত। ‘বিগ বস মারাঠি ৬’-এর ঘর থেকে বেরোনোর পরই তিনি অভিযোগ করেছেন, সেখানে পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। দামী সেট আর আলোর ঝনকানির আড়ালে প্রতিযোগীদের থাকতে হচ্ছে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে।

    ‘রান্নাঘরে ইঁদুর.…’, বিগ বসের ঘর অস্বাস্থ্যকর,শরীর জুড়ে ব়্যাশ! বিস্ফোরক সোনালি (Instagram)
    ভিডিওতে দেখালেন চর্মরোগ

    সোনালি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর হাত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে লাল লাল দগদগে র‍্যাশ দেখা যাচ্ছে। অভিনেত্রীর দাবি, বিগ বসের ঘরের বিছানা, সোফা এবং সামগ্রিক পরিবেশ এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে সেখান থেকেই তাঁর এই চর্মরোগ বা স্কিন ইনফেকশন হয়েছে। ভিডিওটি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘বিগ বস মারাঠি সিজন ৬-এর ঘরের হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত নিম্নমানের। দেখুন আমার শরীরের কী অবস্থা হয়েছে!’

    নির্মাতাদের দিকে তোপ

    সোনালির এই পোস্টের পর নেটিজেনদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ভক্তরা প্রশ্ন তুলছেন, যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেট বানানো হয়, সেখানে প্রতিযোগীদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধির দিকে কেন নজর দেওয়া হয় না? সোনালির অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও নির্মাতারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। এই অসহ্য শারীরিক কষ্ট নিয়েই তাঁকে বেশ কিছুদিন ঘরে কাটাতে হয়েছে।

    বিতর্কের মুখে শো

    বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক প্রতিযোগীই খাবারের অভাব বা মানসিক চাপ নিয়ে মুখ খোলেন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এমন সরাসরি আক্রমণ বিরল। সোনালির এই ভিডিও প্রমাণ হিসেবে সামনে আসায় ‘বিগ বস মারাঠি’র নির্মাতারা এখন বেশ চাপে।

    সোনালি বলেন. ‘আমার স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সঙ্গে আপোষ করা হয়েছিল’। সোনালি অভিযোগ করেছেন যে বাড়ির ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, রান্নাঘরে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে এবং দূষিত খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে সমস্ত প্রতিযোগীকে মাঝে মাঝে একটি ওয়াশরুম ভাগ করে নিতে হয়েছিল, যা খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল, যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

    মরাঠি বিগ বসের ষষ্ঠ সিজন উপস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন রীতেশ দেশমুখ।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

