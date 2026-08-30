প্রিমিয়ারে দাদা-র পাশে হরভজন! ক্রিকেট আর বিগ বসের মধ্যে কী মিল খুঁজে পেলেন সৌরভ?

প্রিমিয়ারে দাদা-র পাশে হরভজন! ক্রিকেট আর বিগ বসের মধ্যে কী মিল খুঁজে পেলেন সৌরভ?
রাত ৮টা বাজলেই একে একে হবে পর্দা ফাঁস, কারা বিগ বসের ঘরে ঢুকছেন তা জানা যাবে। এরই মাঝে বিগ বসের প্রিমিয়ারের এক ঝলক এল সামনে।
আর মাত্র কয়েকঘণ্টা। তারপরই যাকে বলে ডঙ্কা বাজিয়ে শুরু হতে চলেছে বিগ বস বাংলা। কারা কারা বিগ বসের ঘরে থাকবেন, তা নিয়ে আলোচনা থামার নামই নিচ্ছে না। সলমন খানের হিন্দি বিগ বসের ভক্ত প্রচুর বাঙালি। কিন্তু বিগ বসের ঘরে যদি বাংলার নিজের তারকারা থাকেন, তাহলে উত্তেজনার পারদ আরো চড়ে বৈকি! রাত ৮টা বাজলেই একে একে হবে পর্দা ফাঁস, কারা বিগ বসের ঘরে ঢুকছেন তা জানা যাবে। এরই মাঝে প্রিমিয়ারের এক ঝলক এল সামনে।
সৌরভে সঙ্গে রবিবার মঞ্চ ভাগ করে নিচ্ছেন হরভজন সিং। এমনকী দুজনে একসঙ্গে নাচতেও দেখা যাবে। অর্থাৎ বেশ বিরল একটা মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছেন দর্শকরা। আপাতত বিগ বসের ঘরে মনামী ঘোষ, সায়ক চক্রবর্তী, শন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে পারেন বলেই খবর রয়েছে। নুসরত জাহান, যশ দাশগুপ্ত, জীতু কমল, বনি সেনগুপ্তর মতো বড় তারকাদের নামও আসছে সামনে। আচমকা ‘কনে দেখা আলো’ ছাড়ার পর নন্দিনী দত্তের থাকার সম্ভাবনাও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে হঠাৎ সিরিয়াল ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ছেড়েছেন অহনা দত্ত। যদিও অভিনেত্রীর মেয়ে বড্ড ছোট, এখনো ১ বছরও হয়নি। খবর সৌরভের বিগ বসে ঢুকতে পারেন ভরত কল, দুর্নিবার সাহা-রা। সৃজিতের ‘চর্চিত-বান্ধবী’ আলেকজান্দ্রা টেলরের থাকার গুঞ্জনও তৈরি হয়েছে।
এদিকে নিউজ ১৮-র সাথে কথোপকথনে সৌরভকে প্রশ্ন করা হয়, ‘ক্রিকেট তো জেনটলম্যান গেম’ হিসেবেই পরিচিত, আর বিগ বস তো ঠিক এর উলটো! তাতে দুটির মধ্যে একটা মিল খুঁজে বের করতে দেখা যায় দাদাকে। বলেন, ‘আগের দিন নেটে ব্যাট করবে, কিন্তু খেলার দিন যে বলটা আসবে সেটা প্র্যাকটিসে নাও করে থাকতে পারে। এখানেও সেরকম’। অর্থাৎ, আপাতত বেশি ভাবছেন না দাদা বিগ বসের সঞ্চালনা নিয়ে। যা হবে দেখে নেবেন।
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