Biswajeet: ‘বাবার উচিত ছিল আগে…’, রেখাকে চুমু খাওয়া নিয়ে যা বললেন বিশ্বজিৎ-এর মেয়ে পল্লবী

Biswajeet: ‘বাবার উচিত ছিল আগে…’, রেখাকে চুমু খাওয়া নিয়ে যা বললেন বিশ্বজিৎ-এর মেয়ে পল্লবী
বিশ্বজিৎ-এর মেয়ে পল্লবী চট্টোপাধ্যায় বলেন তার বাবার রেখাকে জোরপূর্বক চুম্বনের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, তাঁর বাবাকে এটি করতে বলা হয়েছিল।
রেখা এবং বিশ্বজিৎ এর চুম্বন দৃশ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। রেখার জীবনী 'রেখা: দ্য আনটোল্ড স্টোরি'তে এ ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন বিশ্বজিৎ ক্যামেরার সামনে রেখাকে জানিয়ে না দিয়েই চুম্বন করেছিলেন এবং সবাই দেখছিল। এখন বিশ্বজিৎ-এর মেয়ে পল্লবী চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বলেন যে তাঁর বাবাকে এটি করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল, অথবা রেখার সাথে আগে কথা বলা উচিত ছিল।
পল্লবী বলেন, 'এটা যে কোনও তরুণী মেয়ের জন্য ট্রমাটিক হবে।' তিনি জানান, তার বাবাকে এই দৃশ্যটি করতে ‘না’ বলা উচিত ছিল। এছাড়াও, তিনি বলছেন যে পরিচালকেরা আগে সঠিকভাবে তথ্য দিচ্ছিলেন না। 'কিছু পরিচালকেরা একটি অভিনেতাকে দৃশ্যের কথা বলতেন, কিন্তু অন্যকে পুরো তথ্য দিতেন না কারণ তাদের ক্যামেরায় একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দরকার ছিল।'
পল্লবী বলেন,'তিনি তখন খুব যুবক ছিলেন। যদি আপনার সাথে এমন কিছু হয় যে কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়া, আপনি কি করবেন? আপনি যখন যুবক, আপনার সঙ্গে কিছু অদ্ভুত ঘটে, তখন এর সম্পর্কে কথা বলার জন্য আপনাকে অস্বস্তি হয়। সে সময় পরিস্থিতি অনেক আলাদা ছিল। যদি কোনও বড় তারকা আপনার সাথে এমন কিছু করে, তবে আপনি কি করতে পারবেন?'
পল্লবী জানান যে তখন দু'পক্ষের পরিবারে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, 'রেখা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমরা একসাথে খেলতাম। আমাদের পরিবারগুলি পরস্পরের নিকট ছিল এবং আমরা পরস্পরের বাড়িতেও যেতাম। এ কারণে এটি আরও ট্রমাটিক ছিল কারণ আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কে ছিল। আপনি কাউকে আপনার পরিবারের মতো মনে করেন এবং তারপর এমন কিছু ঘটছে।'
পল্লবী বলেন, 'আমার বাবা অনেক মহিলার সাথে কাজ করেছেন এবং এরকম কিছু ঘটে না। তিনি সবসময় মহিলাদের সম্মান করেন। যদি কোন মহিলা কক্ষে প্রবেশ করেন তবে তিনি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। আমি মনে করি না যে এর মধ্যে শুধুমাত্র আমার বাবা জড়িত ছিলেন। আদতে, আমি অনুভব করি যে কেউ বলেছিল, 'এটা করুন, আমার এ জাতীয় ফুটেজ প্রয়োজন।' অন্যথায়, অনেক সফল সিনেমা আছে যেখানে এটি কখনও ঘটেনি।
পল্লবী এরপর বলেছেন, 'এটা ভুল ছিল। তা আমার বাবার দ্বারা হোক বা অন্য কারো দ্বারা। তিনি এটা করতে অস্বীকার করতে পারতেন না, কিংবা রেখার সম্মতি নিতে পারতেন। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না এবং কোন ১৫-১৬ বছরের মেয়ের জন্য এটি শকিং হয়ে থাকে।'