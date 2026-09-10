Biswajit Beef Row: ‘মুসলিমদের থেকে হিন্দুরাই বেশি গোরুর মাংস খায়’, বিশ্বজিৎ 'আঙ্কেলের' পাশে 'ঝিলিক' তিথি!
‘অনেক ব্রাহ্মণ অভিনেতা ছিলেন, যাঁরা সেটে বসে বিফ নিয়ে গল্প করতেন। এমনকি কলকাতার অনেক বিখ্যাত জায়গায় যখন বিফ বিক্রি হতো, সেখানে বেশিরভাগ হিন্দুরাই যেতেন’, বিস্ফোরক তিথি।
বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে তোলপাড় সামাজিক মাধ্যম। বাংলাদেশে গিয়ে বিফ (গরুর মাংস) খেতে পছন্দ করেন তিনি, এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চরম কটাক্ষ ও ট্রোলের মুখে পড়েছেন এই প্রবীণ অভিনেতা। নেটিজেনদের একাংশ এমনকি তাঁকে বয়কট করা এবং AI দিয়ে তাঁকে জুতোর মালা পরানো ছবি পর্যন্ত চাউর করা হচ্ছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বর্ষীয়ান অভিনেতার পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নেটিজেনদের ক্ষোভের মুখে কড়া জবাব দিলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘মা’-এর 'ঝিলিক' অর্থাৎ অভিনেত্রী তিথি বসু।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করে ট্রোলকারীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিথি। বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর সততার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘বিশ্বজিৎ আঙ্কেল একজন সিনিয়র অভিনেতা এবং মানুষ হিসেবে অসাধারণ। উনি নিজের সততা থেকে সত্যি কথাটা বলেছেন। বাংলাদেশে গিয়ে কে কী খাবেন বা খাবেন না, সেটা সম্পূর্ণ যাঁর যা ব্যক্তিগত পছন্দ।’
অভিনয় জগতের ভেতরের নানা অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিথি দাবি করেন, বিনোদন জগতের অনেকেই আড়ালে বা প্রকাশ্যে বিফ খেয়ে থাকেন। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমাদের সিরিয়ালেই এমন অনেক ব্রাহ্মণ অভিনেতা ছিলেন, যাঁরা সেটে বসে বিফ নিয়ে গল্প করতেন। এমনকি কলকাতার অনেক বিখ্যাত জায়গায় যখন বিফ বিক্রি হতো, সেখানে বেশিরভাগ হিন্দুরাই যেতেন। ২০১০ সালের দিকে অনেক প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও চ্যানেলপ্রধানদেরও দেখেছি বিশেষভাবে বিফ খেতে যাওয়ার জন্য ছুটে যেতে।’
খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ভণ্ডামির প্রতিবাদ জানিয়ে 'ঝিলিক' আরও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, ‘বাস্তবটা মেনে নেওয়া উচিত। প্রচুর মানুষ বিফ খায়। ইনফ্যাক্ট, মুসলিমদের থেকে হিন্দুরাই বেশি বিফ খায়! যারা বলে খায় না, তাদের মধ্যেও অনেকেই হয়তো লুকিয়ে খায়। অনেকে তো ঘোমটার তলায় খেমটা নাচে, তা বলে তো আর তাদের বিচার করা যায় না।’
পরিশেষে নিজের বার্তা স্পষ্ট করে অভিনেত্রী জানান, কার কী ধর্ম বা খাদ্যাভ্যাস তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব বিষয় এবং তা অন্য কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। মানুষ হিসেবে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী কতটা শ্রদ্ধেয় সেটাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত মন্তব্য করে, অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত সাইবার আক্রমণ ও ট্রোল বন্ধ করার তীব্র দাবি জানান তিথি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More