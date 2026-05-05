    Kangana-Rahul: ‘রাহুল গান্ধী বিজেপি-তে যোগ দিলেই…’, বিয়ের জল্পনা নিয়ে কড়া জবাব পদ্ম-শিবিরের কঙ্গনার

    সম্প্রতি নেটপাড়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এক অদ্ভুত রটনা— বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড কুইন কঙ্গনা রানাওয়াত নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন! পাত্র রাহুল গান্ধী! শুনতে যতটা অবাক লাগুক না কেন, এই জল্পনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে খোদ কঙ্গনাকেই ময়দানে নামতে হলো পর্দা ফাঁস করতে।

    May 5, 2026, 07:15:55 IST
    By Priyanka Mukherjee
    একজন উত্তর, অন্যজন দক্ষিণ। একজন গেরুয়া শিবিরের কট্টর সমর্থক ও সাংসদ, অন্যজন দেশের প্রধান বিরোধী মুখ। কঙ্গনা রানাওয়াত এবং রাহুল গান্ধী— রাজনীতির ময়দানে যাঁদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক, তাঁদের নিয়েই কি না শুরু হলো বিয়ের গুঞ্জন! গত কয়েকদিন ধরে সমাজমাধ্যমে রটে গিয়েছিল যে কঙ্গনা নাকি রাহুল গান্ধীকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এবার এই কাল্পনিক গল্পের বেলুন ফুটো করে দিলেন খোদ অভিনেত্রী।

    ‘রাহুল গান্ধী বিজেপি-তে যোগ দিলেই…’, বিয়ের জল্পনা নিয়ে কড়া জবাব পদ্ম-শিবিরের কঙ্গনার (ANI; AFP)
    কীভাবে ছড়ালো এই রটনা?

    একটি মিম এবং কিছু ফটোশপ করা সংবাদপত্রের ক্লিপিং থেকে এই বিভ্রান্তির সূত্রপাত। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা জানিয়েছেন তিনি রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং রাহুল যদি বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে তাঁকে বিয়ে করবেন অভিনেত্রী। কঙ্গনা-রাহুল— এই দুই বিপরীত মেরুর মানুষকে এক ফ্রেমে দেখার কৌতূহল থেকেই খবরটি ভাইরাল হতে সময় নেয়নি।

    কঙ্গনার কড়া জবাব:

    সবসময় স্পষ্ট বক্তা হিসেবে পরিচিত হিমাচল প্রদেশের মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা এই গুজব শোনা মাত্রই বিরক্তি প্রকাশ করেন। ঘনিষ্ঠ মহলে এবং সমাজমাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই খবরের কোনো ভিত্তি নেই। কঙ্গনার কথায়, এটি নিছকই একটি ‘নোংরা প্রচার’ এবং কিছু মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ এবং জীবনধারা এই রটনার থেকে যোজন দূরে।

    কঙ্গনা লেখেন, ‘কী জঘন্য ভুয়ো খবর, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত মহিলারাও কোনও সম্মান পাচ্ছেন না। তাঁদের ধিক্কার জানাই, যারা এই সব ভুয়ো খবর রটাচ্ছেন’।

    Kangana Ranaut's response to the unverified viral claims. (Instagram)
    রাহুল প্রসঙ্গে কঙ্গনার পুরনো অবস্থান:

    কঙ্গনা অতীতে বহুবার রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় সমালোচনা করেছেন। তাঁকে ‘পাপ্পু’ বলা থেকে শুরু করে তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা— কঙ্গনা কোনো সুযোগই ছাড়েননি। এমন পরিস্থিতিতে এই বিয়ের খবর যে স্রেফ হাসির খোরাক জোগাতে তৈরি করা হয়েছে, তা বুঝতে কারো বাকি নেই।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    কঙ্গনার এই খোলসা করার পর নেটপাড়া এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একদল বলছেন, ‘কঙ্গনার থেকে এমন সপাট জবাবই আশা করা গিয়েছিল।’ অন্যদলের রসিকতা, ‘রাজনীতিতে সবই সম্ভব, তাই মানুষ একটু স্বপ্ন দেখেছিল আর কি!’

    আপাতত কঙ্গনা ব্যস্ত তাঁর আসন্ন ছবি ‘এমার্জেন্সি’ এবং সাংসদ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন নিয়ে। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার গল্পটি তাই ডাস্টবিনেই জায়গা পেল।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

