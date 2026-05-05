Kangana-Rahul: ‘রাহুল গান্ধী বিজেপি-তে যোগ দিলেই…’, বিয়ের জল্পনা নিয়ে কড়া জবাব পদ্ম-শিবিরের কঙ্গনার

Kangana-Rahul: ‘রাহুল গান্ধী বিজেপি-তে যোগ দিলেই…’, বিয়ের জল্পনা নিয়ে কড়া জবাব পদ্ম-শিবিরের কঙ্গনার
সম্প্রতি নেটপাড়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এক অদ্ভুত রটনা— বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড কুইন কঙ্গনা রানাওয়াত নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন! পাত্র রাহুল গান্ধী! শুনতে যতটা অবাক লাগুক না কেন, এই জল্পনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে খোদ কঙ্গনাকেই ময়দানে নামতে হলো পর্দা ফাঁস করতে।
একজন উত্তর, অন্যজন দক্ষিণ। একজন গেরুয়া শিবিরের কট্টর সমর্থক ও সাংসদ, অন্যজন দেশের প্রধান বিরোধী মুখ। কঙ্গনা রানাওয়াত এবং রাহুল গান্ধী— রাজনীতির ময়দানে যাঁদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক, তাঁদের নিয়েই কি না শুরু হলো বিয়ের গুঞ্জন! গত কয়েকদিন ধরে সমাজমাধ্যমে রটে গিয়েছিল যে কঙ্গনা নাকি রাহুল গান্ধীকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এবার এই কাল্পনিক গল্পের বেলুন ফুটো করে দিলেন খোদ অভিনেত্রী।
কীভাবে ছড়ালো এই রটনা?
একটি মিম এবং কিছু ফটোশপ করা সংবাদপত্রের ক্লিপিং থেকে এই বিভ্রান্তির সূত্রপাত। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা জানিয়েছেন তিনি রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং রাহুল যদি বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে তাঁকে বিয়ে করবেন অভিনেত্রী। কঙ্গনা-রাহুল— এই দুই বিপরীত মেরুর মানুষকে এক ফ্রেমে দেখার কৌতূহল থেকেই খবরটি ভাইরাল হতে সময় নেয়নি।
কঙ্গনার কড়া জবাব:
সবসময় স্পষ্ট বক্তা হিসেবে পরিচিত হিমাচল প্রদেশের মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা এই গুজব শোনা মাত্রই বিরক্তি প্রকাশ করেন। ঘনিষ্ঠ মহলে এবং সমাজমাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই খবরের কোনো ভিত্তি নেই। কঙ্গনার কথায়, এটি নিছকই একটি ‘নোংরা প্রচার’ এবং কিছু মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ এবং জীবনধারা এই রটনার থেকে যোজন দূরে।
কঙ্গনা লেখেন, ‘কী জঘন্য ভুয়ো খবর, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত মহিলারাও কোনও সম্মান পাচ্ছেন না। তাঁদের ধিক্কার জানাই, যারা এই সব ভুয়ো খবর রটাচ্ছেন’।
রাহুল প্রসঙ্গে কঙ্গনার পুরনো অবস্থান:
কঙ্গনা অতীতে বহুবার রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় সমালোচনা করেছেন। তাঁকে ‘পাপ্পু’ বলা থেকে শুরু করে তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা— কঙ্গনা কোনো সুযোগই ছাড়েননি। এমন পরিস্থিতিতে এই বিয়ের খবর যে স্রেফ হাসির খোরাক জোগাতে তৈরি করা হয়েছে, তা বুঝতে কারো বাকি নেই।
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:
কঙ্গনার এই খোলসা করার পর নেটপাড়া এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একদল বলছেন, ‘কঙ্গনার থেকে এমন সপাট জবাবই আশা করা গিয়েছিল।’ অন্যদলের রসিকতা, ‘রাজনীতিতে সবই সম্ভব, তাই মানুষ একটু স্বপ্ন দেখেছিল আর কি!’
আপাতত কঙ্গনা ব্যস্ত তাঁর আসন্ন ছবি ‘এমার্জেন্সি’ এবং সাংসদ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন নিয়ে। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার গল্পটি তাই ডাস্টবিনেই জায়গা পেল।
