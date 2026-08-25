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সন্তানকে বাঁচাতে মাকে হতে হল ‘গান্ধারী’, ট্রেলারেই দুর্দান্ত তাপসী

আসতে চলেছে গান্ধারী। নেটফ্লিক্সে খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে এই সিনেমা। তবে ছবির জন্য যতটা উত্তেজনা মানুষের ছিল সেই উত্তেজনা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল ছবির ট্রেলার দেখে।

Published on: Aug 25, 2026, 21:40:03 IST
By Swati Das Banerjee
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আসতে চলেছে ‘গান্ধারী’। নেটফ্লিক্সে খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে এই সিনেমা। তবে ছবির জন্য যতটা উত্তেজনা মানুষের ছিল সেই উত্তেজনা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল ছবির ট্রেলার দেখে। এই ছবিটি এমন একজন মাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে যিনি নিজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু অন্ধ হয়ে গেলেও কীভাবে মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তিনি তা নিয়েই এই গোটা ছবি।

সন্তানকে বাঁচাতে মাকে হতে হল ‘গান্ধারী’, ট্রেলারেই দুর্দান্ত তাপসী
সন্তানকে বাঁচাতে মাকে হতে হল ‘গান্ধারী’, ট্রেলারেই দুর্দান্ত তাপসী

ট্রেলার প্রসঙ্গে

ট্রেলারে দেখানো হয়েছে, কীভাবে একজন মায়ের চোখের সামনে তার মেয়েকে ট্রেন থেকে কেউ নিয়ে চলে যায়। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে এবং দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায় তাপসীর। কিন্তু অন্ধ হয়ে গেলেও সে তার মেয়েকে খোঁজা বন্ধ করে না। নিজেকে প্রস্তুত করে নতুন করে। সর্বস্ব হারিয়েও বহুরূপীদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে সে। সে প্রতিজ্ঞা করে, মিষ্টিকে ছাড়া সে বাড়ি ফিরবে না।

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গান্ধারী ছবির ট্রেলার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন দর্শকরা। একজন লেখেন, অসাধারণ ট্রেলার অবশ্যই ছবিটা দেখবো। অন্য একজন লেখেন, তাপসী সব সময় ভালো সিনেমাই করেন। তৃতীয় একজন লিখেছেন, দুর্দান্ত লাগছে।

এই গান্ধারী ছবির অভিজ্ঞতা নিয়ে তাপসী পান্নু সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, গান্ধারী জুড়ে যে বিষয়টি আমার মনে গেঁথে আছে তা হলো, সবকিছু প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও বাণীর হাল না ছাড়ার মানসিকতা। চরিত্রটির জন্য শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার দৃঢ়তা, প্রত্যয় এবং অটল মনোবলই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। কণিকার পাশাপাশি নেটফ্লিক্সের সঙ্গে আবারও কাজ করাটা ছিল অত্যন্ত বিশেষ এক অভিজ্ঞতা। বছরের পর বছর ধরে, আমরা বিশ্বাস এবং জটিল ও আকর্ষণীয় নারীদের গল্প বলার প্রতি উভয়ের ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে একটি সৃজনশীল অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছি। দেবাশিস এবং এমন প্রতিভাবান কলাকুশলীদের সঙ্গে এই ছবিটিকে জীবন্ত করে তোলা অভিজ্ঞতাটিকে আরও বেশি সার্থক করে তুলেছে। ৩ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে দর্শকরা গান্ধারী দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

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গান্ধারী সম্পর্কে

দেবাশিস মাখিজা পরিচালিত এবং কণিকা ধিলন রচিত ও প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটির প্রেক্ষাপট কাল্পনিক শহর জয়পুরা। এতে দেখানো হয়েছে এক অন্ধ মায়ের গোপন সত্য, ক্রমবর্ধমান বিপদ এবং অপ্রত্যাশিত মিত্রদের মধ্য দিয়ে যাত্রা, যেখানে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আশাকে ক্রমাগত টিকে থাকতে হয়। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইশওয়াক সিং, যিনি গোকুল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি তার মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার শোক কাটিয়ে উঠতে সংগ্রামরত এক বাবা। অন্যদিকে, যতীন সারনা অভিনয় করেছেন কবির চরিত্রে, যিনি নিখোঁজ মেয়েদের তদন্তের নেতৃত্বদানকারী একজন অফিসার। স্বস্তিকা মুখার্জি, মিতা বশিষ্ট এবং ছায়া কদম এই অভিনয়শিল্পীদের তালিকা সম্পূর্ণ করেছেন। গান্ধারী মুক্তি পাচ্ছে ৩ সেপ্টেম্বর, শুধুমাত্র নেটফ্লিক্সে।

Home/Entertainment/সন্তানকে বাঁচাতে মাকে হতে হল ‘গান্ধারী’, ট্রেলারেই দুর্দান্ত তাপসী
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