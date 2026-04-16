Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সৎ বোন এষা-অহনাকে নিয়ে বড় মন্তব্য ধর্মেন্দ্র-পুত্র ববির, ‘কখনও ভুল বোঝাবুঝি…’

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, ধর্মেন্দ্র-পুত্র ববি জানান যে, বাবার এই ক্ষতি সামলে ওঠা তাঁর জন্য কতটা কঠিন ছিল। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে, শোকের এই কঠিন সময় তাঁর সম্পর্কের ধরন বদলে দিয়েছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সৎ বোন এশা ও আহানা-সহ পুরো পরিবারের আরও কাছে নিয়ে এসেছে।

    Apr 16, 2026, 18:07:26 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুতে ইন্ডাস্ট্রিতে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সঙ্গে দেওল পরিবারও এখনো সেই শোক সামলে উঠতে পারেনি। তা সে ববি বা সানি হোক বা উলটো দিকে হেমা মালিনি ও তাঁদের দুই মেয়ে এষা-অহনা, সকলের কথাতেই ফিরে এসেছে হাহাকার! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, ধর্মেন্দ্র-পুত্র ববি জানান যে, বাবার এই ক্ষতি সামলে ওঠা তাঁর জন্য কতটা কঠিন ছিল। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে, শোকের এই কঠিন সময় তাঁর সম্পর্কের ধরন বদলে দিয়েছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সৎ বোন এশা ও আহানা-সহ পুরো পরিবারের আরও কাছে নিয়ে এসেছে।

    

    ববি বলেন, ‘এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি করে বুঝি, নিজের ছেলে, স্ত্রী আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বক্স অফিস, রিভিউ, চরিত্র—শেষ পর্যন্ত এসবের তেমন কোনো মূল্য নেই। আসল সাফল্য হল আপনি আপনার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে কতটা সময় কাটাতে পারছেন। খ্যাতি আর সম্পদেরই বা কী মানে, যদি সেগুলো ভাগ করে নেওয়ার মতো কেউ পাশে না থাকে? জানেন, আমি প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে তাঁর (ধর্মেন্দ্র) ভিডিয়োগুলো দেখি। কী অকপট ছিলেন তিনি… কী গভীর আন্তরিকতায় ভরা তাঁর কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন তিনি সরাসরি আমার সঙ্গেই কথা বলছেন।’

    ববি এই সাক্ষাৎকারে দাবি করেন যে, পিতার মৃত্যুর পরের কঠিন সময় তাঁকে সৎ বোন এষা দেওল ও অহনা দেওলের আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে। ‘আমার মনে হয়, আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি। কষ্টের সময় অনেক সময় একে অপরকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিও হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই মনে হয়, তাঁর কষ্টটাই হয়তো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এসবের জন্য সময় দরকার—নিজেকে সময় দিতে হয়, সম্পর্ককেও সময় দিতে হয়। ধীরে ধীরে সেরে উঠতে দিতে হয়। আর এই হারানোর বেদনা শেষ পর্যন্ত পরিবারকে আরও কাছাকাছি এনে দেয়।’

    ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে বিয়ে করেছিলেন। সানি ও ববি-সহ দুজনের চার সন্তান রয়েছে। ১৯৮০ সালে, তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে সহকর্মী-অভিনেত্রী হেমা মালিনিকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে থেকে তাঁর দুই কন্যা এষা ও আহানা জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে ধর্মেন্দ্র অসুস্থ ছিলেন এবং নভেম্বরের শুরুতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ৯০ বছরের জন্মদিনের আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শেষকৃত্য ও প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অনেক তারকা।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/সৎ বোন এষা-অহনাকে নিয়ে বড় মন্তব্য ধর্মেন্দ্র-পুত্র ববির, ‘কখনও ভুল বোঝাবুঝি…’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes