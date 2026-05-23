    'অ্যানিম্যাল'-এ ববির চরিত্র নিয়ে সন্দিহান ছিলেন বাবা ধর্মেন্দ্র! ‘তুমি কি খলনায়ক?’ যা বলেছিলেন তিনি

    'অ্যানিমেল' ছবির বিপুল সাফল্য এবং এতে তাঁর ভূমিকার জন্য ববি দেওল চর্চায় ছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে সফল হয়েছিল। ববি এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সম্প্রতি ববি জানিয়েছেন যে, 'অ্যানিমেল-এ তাঁর ভূমিকার প্রভাব নিয়ে তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র প্রথমে সন্দিহান ছিলেন।

    May 23, 2026, 22:03:19 IST
    By Sayani Rana
    'অ্যানিমেল' ছবির বিপুল সাফল্য এবং এতে তাঁর ভূমিকার জন্য ববি দেওল চর্চায় ছিলেন। ছবিতে তাঁর ভূমিকা মাত্র কয়েক মিনিটের হলেও, তিনি প্রধান অভিনেতা রণবীর কাপুরকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে সফল হয়েছিল। ববি এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সম্প্রতি ববি জানিয়েছেন যে, 'অ্যানিমেল-এ তাঁর ভূমিকার প্রভাব নিয়ে তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র প্রথমে সন্দিহান ছিলেন।

    সাক্ষাৎকারের সময় ববি 'অ্যানিমেল' ছবিতে তাঁর খলনায়কের ভূমিকা নিয়ে বাবার প্রতিক্রিয়ার কথা জানান। ববি হেসে স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, ‘তুমি কি খলনায়ক? তোমার ভূমিকাটা কী? তবে, ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর এবং অনলাইন ও প্রেক্ষাগৃহে এটি যে বিপুল সাড়া পেয়েছিল, তাতে বাবা তাঁর ছেলের সাফল্যে খুব গর্বিত হয়েছিলেন।’

    ববি আরও বলেন, ‘ভালোবাসার এই জোয়ার দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।’ অভিনেতা আরও জানান, ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করতে এবং ভক্তদের প্রতিক্রিয়া পড়তে ভালোবাসতেন ধর্মেন্দ্র। ববি বলেন, 'বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'লোকেরা তোমার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে।' আমি খুব খুশি যে তিনি আমার জীবনের এই পর্যায়টি দেখেছেন।'

    ববি স্বীকার করেছেন যে, বছরের পর বছর সংগ্রামের পর বাবা-মাকে সুখী দেখতে পাওয়াটা তার প্রত্যাবর্তন যাত্রার অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত ছিল। অভিনেতা জানান, 'অ্যানিমেল'-এর পর তিনি যে ভালোবাসা পেয়েছেন তা বিশেষ ছিল, কারণ এটি এসেছিল দীর্ঘ সময় ধরে চলা তাঁর কেরিয়ারের নানা বাধার পর। বাবার কথা ভাবতে গিয়ে ববি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন, ‘আমার কাছে আমার বাবা এমন একজন ছিলেন যাকে গোটা বিশ্ব খুব ভালোবাসত। বাবা ছিলেন বিশেষ। তার মতো আর কেউ হতে পারে না।’

    ববি আরও বলেন, ‘আমার কাছে বাবা এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁকে গোটা বিশ্ব ভালোবাসত। আমি সবসময় সেই অনুভূতিটা পেতাম, কিন্তু যখন তিনি চলে গেলেন, শুধু আমরাই নই গোটা বিশ্ব ভীষণ দুঃখ আর কষ্ট পেয়েছিল। বাবা এমনই ছিলেন। বাবা বিশেষ ছিলেন। তাঁর মতো আর কেউ হতে পারবে না, তাঁর মতো আর কেউ আসতেও পারবে না।’

