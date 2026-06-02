Bobby Deol: ধর্মেন্দ্রর চরিত্রে কে ফিট? ‘ওঁর মতো কেউ…’, যা বললেন ববি
Bobby Deol: ববি দেওল সম্প্রতি তাঁর পিতা ধর্মেন্দ্র সম্পর্কে কথা বলেছেন। বোবির মতে, ধর্মেন্দ্রের চরিত্রে কেউই অভিনয় করতে পারে না, না তিনি এবং না তাঁর ভাই সানি দেওল।
Bobby Deol: ধর্মেন্দ্র তাঁর সন্তানদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। গত বছর ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুতে পুরো পরিবারকে বড় একটি ধাক্কা লেগেছে। ববি দেওল এবং সানি দেওল আজও তাঁদের পিতাকে স্মরণ করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সম্প্রতি ববিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি ধর্মেন্দ্রের বায়োপিক হয়, তাহলে তিনি এবং বড় ভাই সানি কে তাঁর চরিত্রটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন? ববি বলেন, কেউই না। ওঁর মতো কেউ হতে পারে না। তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় মানুষ।
ধর্মেন্দ্রের রাগ নিয়ে ববি বলেন, ‘পাপা ছিলেন সেই মানুষ যিনি কখনওই দেখতে পারতেন না যে কারও প্রতি অসম্মানজনক আচরণ হচ্ছে। তিনি হাত পর্যন্ত তুলে দিতেন। কিন্তু তারপর সেই মানুষকে খাবারও দিতেন, দুধ দিতেন, তাদের জন্য নতুন কাপড় কিনতেন। তিনি এমনই একজন মানুষ ছিলেন।’
ববি বলেন, ‘যখন তিনি কাউকে মারতেন, তখন আমার খুব খারাপ লাগত। আমি কখনওই এমন ছিলাম না। ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছি যে কখনও এমন হয়নি যে আমি কাউকে মারধর করেছি। আজ পর্যন্তও করিনি।’
কিছু সময় আগে চেতক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ ধর্মেন্দ্রকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল, যা ববি গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় ববি বলেছিলেন, 'আমি আমার পিতার প্রতি আপনার সকলের চোখে ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। আমার পিতা তাঁর কাজের মাধ্যমে আপনার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। ইনস্টাগ্রাম রিলস তাঁর নতুন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তিনি সবসময় চাইতেন মানুষ সুখী থাকুক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি উপহার আছে এবং যদি আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখি, তবে আমরা আমাদের জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারি। এ কারণেই তিনি এত বছর ধরে শিল্পে কাজ করে গিয়েছেন।'
ববি দেওলের পেশাগত জীবন নিয়ে কথা বললে, তিনি সর্বশেষ সিনেমা ‘হাউসফুল ৫’-এ দেখা গিয়েছিলেন। এখন তিনি বান্দর, আলফা এবং জন নায়কন সিনেমায় দেখা দেবেন। আলফা-তে বোবি, আলিয়া ভাট, শারভরি ওয়াঘের সাথে স্ক্রীনে উপস্থিত হবেন। অন্যদিকে, জন নায়কনে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় প্রধান চরিত্রে রয়েছেন।