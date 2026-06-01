    Alia-Bobby: আলফার সেটে আলিয়ার সঙ্গে তুমুল অশান্তি ধর্মেন্দ্র পুত্রের? বিস্ফোরক জবাব লর্ড ববির

    আলিয়া ভাটের আলফা ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। এই ছবির অন্য়তম আকর্ষণ লর্ড ববির উপস্থিতি। বি-টাউনে জোর গুঞ্জন, আলফার সেটে রণবীর ঘরণীর সঙ্গে ঝামেলা লেগেছে নায়কের অ্যানিম্যাল কো-স্টারের। সত্যি?

    Jun 1, 2026, 09:50:34 IST
    By Priyanka Mukherjee
    যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের আসন্ন মেগা প্রজেক্ট আলফা-কে কেন্দ্র করে সিনেপ্রেমীদের উত্তেজনার পারদ এমনিতেই তুঙ্গে। তবে বেশ কিছুদিন ধরে বলিপাড়ার অলিন্দে এক জল্পনা হু হু করে ছড়াচ্ছিল যে, এই ছবির শ্যুটিং সেটে নাকি ছবির নায়িকা আলিয়া ভাট এবং ভিলেন ববি দেওলের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে তুমুল খটমট ও অনবদ্য অশান্তি বেঁধেছে। সমাজমাধ্যমে এই খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল বি-টাউনে। অবশেষে এই সমস্ত জল্পনা ও গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন খোদ লর্ড ববি। এই ধরনের খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে ওঁর নিজস্ব কায়দায় কড়া জবাব দিলেন অভিনেতা।

    আলফার সেটে আলিয়ার সঙ্গে তুমুল অশান্তি ধর্মেন্দ্র পুত্রের? বিস্ফোরক লর্ড ববি (Instagram)
    আমি তো দেখে অবাক! মানুষ এত বেকার?

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া ভাটের সঙ্গে মনমালিন্যের খবর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ববি দেওল বেশ চনমনে মেজাজেই উত্তর দেন। তিনি বলেন, আমার এক বন্ধু আমাকে সেই গুজবের একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিল। আমি তো দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! মানুষ আজকাল এত বেকার (ভেলে) হয়ে গিয়েছে যে যা খুশি মনগড়া গল্প লিখে বানিয়ে দিচ্ছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ার এই ফেক নিউজ কালচার নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ববি আরও বলেন, মানুষ আজকাল ইনস্টাগ্রামের গল্প দেখে বড্ড বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়ে, কিন্তু ওখানের ৯০ শতাংশ গল্পই আসলে ভুয়ো ও মিথ্যে। আমি এখন সবার সামনে গিয়ে এই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সত্যি-মিথ্যা প্রমাণ করার পরীক্ষা দিতে বসব না।

    আলিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ববি, স্পাই থ্রিলারে নতুন চমক

    সহ-অভিনেত্রী আলিয়ার সঙ্গে ঝামেলার খবর তো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছেনই, উল্টে ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ববি দেওল। আলিয়াকে অত্যন্ত পেশাদার এবং কঠোর পরিশ্রমী অভিনেত্রী হিসেবে উল্লেখ করে ববি জানান, আলিয়া একজন অসাধারণ অভিনেত্রী। ছবিতে ওঁর অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সের জন্য যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আলিয়া নিজের প্রতিটা ফাইট সিক্যুয়েন্সের জন্য জানপ্রাণ লড়িয়ে খাটতেন। তাই কে কী ভেবে এই নোংরা গুজব ছড়াল, তা ওঁর মাথায় ঢুকছে না।

    কবে মুক্তি পাচ্ছে শিব রওয়াইলের আলফা?

    প্রসঙ্গত, আলফা ছবিতে আলিয়া ভাটের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অ্যাকশন করতে দেখা যাবে শর্বরী ওয়াঘকে। এছাড়া ববি দেওল এবং অনিল কাপুরও রয়েছেন এই ছবিতে। নেটফ্লিক্সের বিখ্যাত সিরিজ দ্য রেলওয়ে মেন খ্যাত পরিচালক শিব রওয়াইল এই ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন।

    বক্স অফিসে এই বছরের অন্যতম বড় রিলিজ হতে চলেছে এই ছবিটি। প্রথমে ছবিটির মুক্তির তারিখ ১০ জুলাই ঠিক করা হলেও, নতুন ঘোষণা অনুযায়ী এবার এক সপ্তাহ এগিয়ে ৩ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলতে আসছে এই স্পাই থ্রিলার। টিনসেল টাউনের জোর গুঞ্জন, এই ছবিতে শাহরুখ খান এবং হৃতিক রোশনেরও একটি ধামাকেদার ক্যামিও রোল থাকতে পারে! ফলে সেটের ভুয়ো অশান্তি ভুলে দর্শকরা এখন রুপোলি পর্দায় আলিয়া আর ববির আসল টক্কর দেখার জন্যই দিন গুনছেন।

    এই কথোপকথনের সময় ববি দেওল আলিয়া ভাটের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'আলিয়া ভাট খুব ভালো একজন অভিনেত্রী। তারা খুবই পরিশ্রমী। তিনি ছবির অ্যাকশন সিকোয়েন্সের প্রতি আলিয়া ভাটের প্রতিশ্রুতিরও প্রশংসা করেছিলেন। ববি দেওল বলেন, 'আলিয়া খুব ভালো অভিনেত্রী এবং তিনি খুবই পেশাদার। তারা খুব কঠোর পরিশ্রম করে। আলিয়া তার সমস্ত লড়াইয়ের দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতেন। তাই আমি বুঝতে পারছি না কে কী ভেবে এই গুজব লিখেছেন। আমি এখন সবার কাছে এই পয়েন্টটি প্রমাণ করতে বসব না। সুতরাং এটি সত্য নয়। মানুষ ইনস্টাগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু এর 90% গল্প সত্য নয়। ”

    আলফার কথা বললে, এটি একটি স্পাই ইউনিভার্স ছবি যেখানে আলিয়া ভাটের সাথে দেখা যাবে শর্ভরি ওয়াঘকে। এ ছাড়া ছবিতে দেখা যাবে ববি দেওল ও অনিল কাপুরকে। আলিয়া ভাটের এই ছবিটি এই বছরের অন্যতম বৃহত্তম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হিসাবে বিবেচিত হয়।

    স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার আলফা কবে মুক্তি পাবে? এই ছবির মুক্তির তারিখ সম্পর্কে কথা বললে, আগে ছবিটি 10 জুলাই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে এখন ছবিটির নতুন মুক্তির তারিখ এসেছে। এখন আলিয়া ভাটের স্পাই থ্রিলার ছবিটি মুক্তি পাবে 3 জুলাই। শাহরুখ খান ও হৃতিক রোশনের এই ছবিতে ক্যামিও থাকবেন বলেও গুঞ্জন রয়েছে। আলফার পরিচালকের কথা বলতে গেলে, এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শিব রাওয়াইল। শিব রাওয়াইল নেটফ্লিক্সের সিরিজ দ্য রেলওয়েম্যান পরিচালনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

