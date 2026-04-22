    Bollywood Actor: শ্যুটিং ফ্লোরে হয় ছন্দপতন,মৃত্যুর দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে মারা যান এই অভিনেতা

    Bollywood Actor: প্রত্যেক অভিনেতা চেষ্টা করেন যে যখন তিনি তার চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলবেন, তখন সবাই তার জন্য হাততালি দেবে। আজ এমন একজন অভিনেতার কথা জানবেন যিনি মৃত্যুর অভিনয় করতে করতে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন এবং উপস্থিত সকলে না বুঝেই হাততালি দিতে থাকে।

    Apr 22, 2026, 17:57:21 IST
    By Swati Das Banerjee
    মৃত্যুর দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে মারা যান এই অভিনেতা
    যে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলেন গোপ। গোপ, যার পর্দায় আসতেই সবার মুখে হাসি ফুটে উঠত। কে ছিলেন গোপ? ‘মেরে পিয়া গায়ে রঙ্গুন, ওঁহা সে কিয়া হ্যায় টেলিফোন’, এই বিখ্যাত গানে গোপের সাথে ছিলেন নিগার সুলতানা। গানটি আজও খুব জনপ্রিয়।

    গোপ তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৩৩ সালে 'ইন্সান ইয়া শয়তান' (Insaan Ya Shaitan) ছবি দিয়ে। প্রথম ছবি থেকেই গোপ এত সাফল্য পেয়েছিলেন যে এরপর তিনি অনেক প্রস্তাব পান এবং একটানা ছবি করতে থাকেন।

    গোপের মৃত্যু এবং শেষ দৃশ্য

    কুন্দন কুমারের 'তিসরি আঁখ' (Teesri Aankh) ছবির শুটিং চলছিল। ছবির একটি দৃশ্যে গোপের চরিত্রে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কথা ছিল। ক্যামেরা চালু হল, গোপ হার্ট অ্যাটাকের অভিনয় করলেন এবং তিনি নিচে পড়ে গেলেন। দৃশ্যটি এত চমৎকার এবং বাস্তবসম্মত ছিল যে সবাই হাততালি দিতে লাগল। এবার পরিচালক 'কাট' বললেন, কিন্তু গোপ উঠলেন না।

    একটা সময় সবাই চিন্তায় পড়ে যান এইভেবে যে গোপ কেন উঠছেন না। এরপর তাকে তোলার জন্য লোকজন গেল, তখন তিনি উঠলেনই না এবং সবাই বুঝতে পারল যে তার মৃত্যু হয়েছে। গোপের মৃত্যুর খবরে সবাই খুব ধাক্কা খেয়েছিল এবং অবাক হয়ে গিয়েছিল যে এমনও মৃত্যু হতে পারে যে মৃত্যুর অভিনয় করতে করতে সত্যিই অভিনেতা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। তার ভক্তরা, যারা সবসময় তাকে দেখে খুশি হতেন, তারা তার বিদায়ে খুব কেঁদেছিল।

    গোপের ব্যক্তিত্ব এবং শুধু তার চরিত্রগুলোই সবার মুখে হাসি আনত না, বরং তার চরিত্রগুলোর নামও বেশ আলাদা হত, যেমন 'মাখখি চুস' (Makkhi Chus) ছবিতে তার নাম ছিল মানিক লাল মাখখি চুস, 'শারদা' (Sharda) ছবিতে হুকুম দাস, 'পকেট মার' (Pocket Maar) ছবিতে উধার চাঁদ ডাব্বু, 'বারাদ্রি' (Baradari) ছবিতে লট্টু সিং, 'তারানা' (Tarana) ছবিতে তোতে রাম তোতে, 'সাজা' (Saza) ছবিতে শেঠ মতুলাল – এমন সব মজার নাম।

    গোপের ভালোবাসা

    গোপের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললে, তিনি ছবিতে অনেকবার লতিকার সাথে কাজ করেছেন, যিনি ছিলেন একজন অ্যাংলো নেপালি অভিনেত্রী। তিনি লতিকার প্রেমে পড়েছিলেন। গোপ লতিকার সাথে বিয়ে করার জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। দুজনে বিয়ের পরেও একসাথে কাজ করেছিলেন। এমনটা বলা হয় যে গোপের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। খুব দিলখোলা ছিলেন গোপ। গোপ কখনও মদ্যপান করেননি, কিন্তু বন্ধুদের জন্য তিনি বাড়িতে একটি বিশেষ বার রেখেছিলেন এবং সবচেয়ে দামি ব্র্যান্ডের মদ রাখতেন।

    গোপ এবং ইয়াকুবের জুটি গোপ এবং ইয়াকুবের জুটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দুজনে প্রথম যে ছবিতে কাজ করেছিলেন, সেই সিনেমার নাম 'পতঙ্গ' (Patanga)।যদিও দুজনে একসাথে অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু 'বেকসুর' (Bekasoor) ছবিটি তাদের সবচেয়ে বড় হিট ছিল। গোপ যদিও তার ক্যারিয়ারে বেশিরভাগ কমেডি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু কিছু ছবিতে তিনি ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তবে একটি কমেডি টুইস্টের সাথে। যদিও মধুবালা এবং দিলীপ কুমার অভিনীত 'তারানা' (Tarana) ছবিতে প্রধান ভিলেন ছিলেন জীবন। কিন্তু গোপ সহ-ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং অনেক সময় তিনি জীবনের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

