এক ঢাল কালো চুল, মায়ের মতোই দেখতে! ওনমে মেয়ের ছবি দিলেন আসিন, কত বড় হল আরিন?

এক ঢাল কালো চুল, মায়ের মতোই দেখতে! ওনমে মেয়ের ছবি দিলেন আসিন, কত বড় হল আরিন?
অসিন থোট্টুমকাল ওনম উপলক্ষে তাঁর মেয়ে আরিন ও স্বামী রাহুল শর্মার ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন। আর আসিন-কন্যাকে দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া। খুদেকে ভরাল ভালোবাসায়।
বহু বছর ধরে গ্ল্যামার জগত থেকে দূরে রয়েছেন অভিনেত্রী আসিন থোট্টুমকল। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে লাইমলাইটের আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন তিনি। তবে মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভক্তদের নিজের জীবনের নানা মুহূর্তের ঝলক দেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি ওনাম উৎসব উপলক্ষে অসিন তাঁর মেয়ে আরিনের বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে খুদে আরিন নিমেষেই জিতে নিয়েছে নেটপাড়ার মন।
বুধবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আরিনের ওনাম উদযাপনের এই ছবিগুলি পোস্ট করেন আসিন। ছবিতে হলুদ ও কমলা রঙের এথনিক পোশাকে দেখা যায় খুদেকে। সে নানারকম ফুল দিয়ে একটি বর্ণিল ‘পূকলম’ (ফুল দিয়ে তৈরি রঙ্গোলি) সাজাচ্ছিল। ছবিতে নজর কেড়েছে আরিনের খোলা, ঘন লম্বা চুল। আরেকটি ছবির মাধ্যমে আসিন জানান যে, তিনি নিজে পিছিয়ে এসে উৎসবের সমস্ত সাজসজ্জার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছোট অরিনের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।
অন্য একটি ছবিতে দেখা যায়, গাদা ও গোলাপ-সহ নানা রঙের ফুল দিয়ে নিখুঁতভাবে পূকলম সাজাচ্ছিল আরিন। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করছিলেন বাবা তথা ব্যবসায়ী রাহুল শর্মা। আরও একটি ছবিতে বাবা-মেয়েকে একে অপরের ওপর ফুল ছিটিয়ে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছে।
আরিনের এই উদযাপনের ছবি দেখে আনন্দিত ভক্তরা। কমেন্ট বক্সে একজন লিখেছেন, ‘খুব মিষ্টি’। অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘একদম মায়ের মতোই দেখতে হয়েছে’। অনেকেই আসিনকে নিজের ছবি শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, ‘আমরা আপনাকে মিস করি’। আবার কেউ লিখেছেন, ‘ঠিক যেন ছোট্ট অসিন’।
২০০১ সালে মালয়ালম সিনেমা ‘নরেন্দ্রন মকন জয়কান্থন ভকা’-র মাধ্যমে কিশোর বয়সেই অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন আসিন। খুব অল্প সময়েই তিনি দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেলেগু ছবি ‘আম্মা নান্না ও তামিলা আম্মায়ি’-র মাধ্যমে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পান এবং এরপর তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ‘শিবকাশী’, ‘বরলারু’ ও ‘দশাবতারম’-এর মতো সুপারহিট সিনেমা উপহার দেন।
২০০৮ সালে আমির খানের বিপরীতে ‘গজিনী’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অসিন। ছবিটি বক্স অফিসে বিশাল সাফল্য লাভ করে এবং হিন্দি সিনেমা জগতেও অসিনের অবস্থান শক্ত করে। পরবর্তীতে তিনি ‘লন্ডন ড্রিমস’, সলমান খানের বিপরীতে ‘রেডি’ এবং ‘হাউসফুল ২’-এর মতো বহু হিট ছবিতে কাজ করেছেন। ২০১৫ সালে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ‘অল ইজ ওয়েল’ ছবিতে তাঁকে শেষবারের মতো অভিনয় করতে দেখা যায়।
কেরিয়ারের সেরা সময়ে থাকা অবস্থাতেই অভিনয় জগত থেকে দূরে সরে যান অসিন। ২০১৬ সালে তিনি মাইক্রোম্যাক্স (Micromax)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাহুল শর্মাকে বিয়ে করেন এবং ২০১৭ সালে তাঁদের কন্যাসন্তান আরিনের জন্ম হয়। বিনোদন জগতকে বিদায় জানানোর পর থেকে আসিন নিজেকে জনসম্মুখ থেকে আড়ালে রেখে পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন।
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