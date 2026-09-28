বক্স অফিসে ‘দ্য ভান’-এর দাপট, ৫২ দিনে ৩০০ কোটির গণ্ডি পার করল ‘হনুমান অংশ’! পিছিয়ে ‘মির্জাপুর’, ‘ভাইব’
বক্স অফিসে জমে উঠেছে লড়াই। একদিকে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও তামন্না ভাটিয়ার ‘দ্য ভান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’ উইকএন্ডে বড়সড় লাফ দিয়েছে। অন্য দিকে, ৫২ দিনেও দুর্দান্ত ব্যবসা করে ৩০০ কোটির গণ্ডি পার করল ‘হনুমান অংশ’। তবে রবিবারও গতি বাড়াতে পারল না ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’ ও কুণাল খেমুর ‘ভাইব’।
Sunday Box Office Report: বক্স অফিসে একাধিক ছবি নিজেদের দাপট বজায় রেখেছে। দর্শকদের জন্য বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে নানা স্বাদের সিনেমা। একদিকে যেমন ‘হনুমান অংশ’ এবং ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’ দর্শকদের নজর কাড়ছে, তেমনই কুণাল খেমু পরিচালিত ‘ভাইব’-ও চলছে সিনেমা হলে। এরই মধ্যে মুক্তি পেয়েছে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও তমন্না ভাটিয়ার ‘দ্য ওয়ান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’। ফলে ছবিগুলির মধ্যে বক্স অফিসের লড়াই ক্রমশ জমে উঠেছে। রবিবার কোন ছবি কত টাকার ব্যবসা করল, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।
তৃতীয় দিনে 'দ্য ভান'-এর গর্জন
সিদ্ধার্থ মলহোত্রা এবং তামান্না ভাটিয়ার 'দ্য ভান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট' নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক চর্চা চলছে। এই সিনেমাটি ২৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটির পরিচালক দীপক কুমার মিশ্র ও অরুণাভ কুমার। প্রযোজনা করেছেন একতা কাপুর, শোভা কাপুর ও অরুণাভ কুমার। ছবিতে অনুপ সোনিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে। 'দ্য ভান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট' একটি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ফ্যান্টাসি ফিল্ম। সিনেমাটিতে বিহারের 'অলৌকিক মন্দির' দেখানো হয়েছে, সেই সঙ্গে ছট পূজার প্রতি নিষ্ঠাকে তুলে ধরে একটি গানও রয়েছে। প্রথম দিনে ছবিটি ৮.০০ কোটি টাকার কালেকশন করেছিল। অন্য দিকে, সপ্তাহান্তে (উইকেন্ডে) এটি লম্বা লাফ দিয়েছে। Sacnilk-এর হিসাব অনুযায়ী, ছবিটি রবিবার ১৪.০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। ভারতে ছবিটির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৩৩.২৫ কোটি টাকা। আর বিশ্বব্যাপী এর মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৪৩.১৫ কোটি টাকা।
৫২ দিনেও দুরন্ত গতিতে ‘হনুমান অংশ’
৭ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ‘হনুমান অংশ’। ছবিতে নিম করোলি বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শোভিনব সত্য। মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি এই ছবি বক্স অফিসে একের পর এক নজির গড়ছে।
মুক্তির প্রথম দিনে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ছবিটি। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আয়ের অঙ্ক। Sacnilk-এর তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি সপ্তম সপ্তাহে ৪৪.৮০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এবার মুক্তির ৫২তম দিনে, অর্থাৎ রবিবার, ছবিটির ঝুলিতে এসেছে আরও ৯ কোটি টাকা।
এর ফলে ভারতে ‘হনুমান অংশ’-এর মোট নেট কালেকশন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৭.০৩ কোটি টাকা। অন্য দিকে, বিশ্বজুড়ে ছবিটির মোট গ্রস কালেকশন ৩৮৯.৮৫ কোটি টাকা। মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি একটি ছবির এই ব্যবসা নিঃসন্দেহে নজরকাড়া।
রবিবারেও গতি কমল ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’-র
৪ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছিল ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে ছবিটি। প্রথম দিনে ছবিটির আয় ছিল ২৫.৭৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সপ্তাহে ৫৫ কোটি টাকা এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১৯.৫৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল সিনেমাটি।
তবে চতুর্থ সপ্তাহে এসে ছবিটির আয়ের গতি কিছুটা কমেছে। Sacnilk-এর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির ২৪তম দিনে ছবিটি ১.৭০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ২২৭.০৫ কোটি টাকা। বিশ্বজুড়ে ছবিটির মোট গ্রস কালেকশন প্রায় ৩৩০.৭২ কোটি টাকা।
সপ্তাহান্তেও লাখের অঙ্কে আটকে রইল 'ভাইব'
কুণাল খেমু পরিচালিত 'ভাইব' ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছে। বক্স অফিসে এর মুখোমুখি হয়েছিল করিনা কাপুরের 'দায়রা'। কুণালের আগের পরিচালিত 'মাডগাঁও এক্সপ্রেস' ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছিল, আর তাই এবার তিনি 'ভাইব' নিয়ে এসেছেন। সিনেমাটিতে প্রীতি জিন্টা, স্পর্শ শ্রীবাস্তব, বংশিকা ধীরের মতো অভিনেতাদের দেখা যাচ্ছে। মুক্তির প্রথম দিনে 'ভাইব' ১.৭০ কোটি টাকা আয় করেছিল। প্রথম সপ্তাহে এটি ১১.৩৫ কোটি টাকা আয় করে। Sacnilk-এর তথ্য অনুযায়ী, রবিবার অর্থাৎ ১০ম দিনে ছবিটি ০.৯০ কোটি টাকা আয় করেছে। যার ফলে ভারতে সিনেমাটির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১৩.৫৫ কোটি টাকা।
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