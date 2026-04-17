Kangana Ranaut: ‘ধুরন্ধর’ জ্বরে কাবু কঙ্গনা, হামজা নয়, সিনেমায় এই চরিত্রকে দেখে মুগ্ধ অভিনেত্রী

Kangana Ranaut: ‘ধুরন্ধর’ জ্বরে কাবু কঙ্গনা, হামজা নয়, সিনেমায় এই চরিত্রকে দেখে মুগ্ধ অভিনেত্রী
Kangana Ranaut Hails Dhurandhar: বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক আদিত্য ধরের সিনেমা 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে। এই ছবিতে রণবীর সিং তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য খবরের শিরোনামে রয়েছেন। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর' (২০২২) এবং এর সিক্যুয়েল 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' (২০২৩) উভয় ছবিতেই আর. মাধবন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB)-এর ডিরেক্টর অজয় সানিয়াল-এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
মাধবনের এই চরিত্রটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA) অজিত ডোভাল দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এমন পরিস্থিতিতে, কঙ্গনা রানাওয়াত 'ধুরন্ধর ২'-এর প্রশংসা করে বলেছেন যে এটি দর্শকদের আগ্রহকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে।
'ধুরন্ধর ২' নিয়ে কঙ্গনা কী বলেছেন?
এএনআই (ANI)-এর সাথে কথোপকথনের সময় কঙ্গনা 'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে বলেছেন, 'চলচ্চিত্র শিল্প, এক অর্থে, দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। দর্শকদের অংশগ্রহণ কমে গিয়েছিল, স্টুডিওগুলি খালি হচ্ছিল এবং মানুষ আর এই সিনেমাগুলি দেখতে চাইছিল না। দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি বেশি প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং অনেক পরিচিতি লাভ করেছে, বিশেষ করে তাদের সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু এবং আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক গল্পের কারণে। মানুষ এই ধরনের প্রাসঙ্গিক চলচ্চিত্র দেখতে চায়। দেশ এই ধরনের চলচ্চিত্রগুলিকে গ্রহণ করেছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটি কতটা দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে, কারণ মানুষ তাদের নিজস্ব গল্প দেখতে চেয়েছিল। 'ধুরন্ধর' চলচ্চিত্র শিল্পকে আবার জীবিত করে তুলেছে এবং একটি নতুন আশা দিয়েছে।'
কঙ্গনা আরও বলেন, 'ছবিতে মাধবন খুব দুর্দান্ত ছিলেন। আমি অজিত ডোভাল জি-এর সাথে দেখা করেছি এবং ওঁর ব্যক্তিত্ব বিশাল। আমার মনে হয় অজিত ডোভাল-এর উপর সম্পূর্ণ একটি আলাদা সিনেমা তৈরি হওয়া উচিত। তবেই কোনও অভিনেতা তাঁর চরিত্রের সাথে ন্যায়বিচার করতে পারবে। কিন্তু মাধবন অনেক কাছাকাছি ছিলেন। তিনি খুব ভালো অভিনেতা।' উল্লেখ্য যে আর. মাধবন এবং কঙ্গনা 'তনু ওয়েডস মনু' এবং 'তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস'-এ একসাথে কাজ করেছেন।
'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে
'ধুরন্ধর ২' হল হিট সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবিতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারিতে একটি বালোচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করে। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে পরিস্থিতির কারণে জাসকিরত, হামজা হয়ে ওঠে।