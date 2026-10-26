‘রাজবীর বাইরে আয়, তুই এমনই স্টার! সোনামণিকে পারলে দিয়ে দাও ট্রফি এখনই’, বিগ বস বাংলার ‘পক্ষপাতিত্বে’ সরব বং গাই

‘রাজবীর বাইরে আয়, তুই এমনই স্টার! সোনামণিকে পারলে দিয়ে দাও ট্রফি এখনই’, বিগ বস বাংলার ‘পক্ষপাতিত্বে’ সরব বং গাই
রবিবার দাদার দরবারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একটি স্টার দেন সোনামণি সাহাকে। ফলে এক সপ্তাহের জন্য সেফ হয়ে যান স্টার জলসার নায়িকা। আর এই পুরোটাই করেন নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে। কোনো টাস্কের উপর নির্ভর করে নয়। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে সমালোচনার ঝড়।
রবিবার দাদার দরবারে থেকে বিদায় নিয়েছেন ভরত কল। শনিবার ও রবিবার এপিসোড ছিল বিতর্কে ভরপুর। বিশেষ করে দুর্নিবার, জীতু ও রাজবীরের ক্লাস নেন সৌরভ। বাদ যাননি নন্দিনীও। যদিও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে সমালোচিত হন রাজবীর ও নন্দিনী। দুজনকেই বেশ কয়েকবার লাস্ট ওয়ার্নিং দিতে দেখা যায় মহারাজকে।
এদিকে রবিবারের এপিসোডে এলিমিনেশনের সময় শেষ দুইয়ে এসেছিলেন সোনামণি ও ভরত কল। ভোট আউট হন ভরত। এদিকে, রবিবার ভরত কল আউট হওয়ার পর একটি বিশেষ ক্ষমতা দেন সৌরভ সোনামণিকে। তাঁকে একটি স্টার উপহার দেন। যাতে চলতি সপ্তাহে কেউ তাঁকে নমিনেট করতে পারবে না।
আর তারপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রতিবাদ শুরু করেছেন। স্টার জলসাকে একহাত নিতে শুরু করেছেন সোনামণিকে ‘পক্ষপাতিত্ব’ করার। এমনকী পোস্ট এসেছে বাংলার সবচেয়ে চর্চিত সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বং গাইয়ের থেকেও।
বং গাই কিরণ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সোনামণির ছবি শেয়ার করে লিখলেন, ‘বাংলা বিগ বস চরম বায়াসড। দেখা বন্ধ করে দিয়েছি। রাজবীর বাইরে আয়, তুই এমনই স্টার। সোনামণিকে পারলে দিয়ে দাও ট্রফি এখনই, এই নাটক করার চেয়ে ভালো। তোমাদের স্টার জলসার লোকেদের কোলে তুলে নাচো।’
সোমবারের এপিসোড বিগ বসে আরও বড় চমক অপেক্ষা করে আছে। প্রোমোতে দেখা গিয়েছে যে, বিগ বস ঘরের বর্তমান ক্যাপ্টেন মনামীকে বিশেষ ক্ষমতা দেন। ৫ জনকে বেছে নিতে বলেন যাদের হাতে থাকবে নমিনেশনের পাওয়ার। মনামী কোন পাঁচজনকে বেছে নিয়েছেন তা স্পষ্ট না হলেও, কনফেশন রুমে সোনামণিকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ সোনামণি যে শুধু চলতি সপ্তাহের জন্য সেফ তা-ই নয়, তাঁর হাতে ক্ষমতা রয়েছে কোনো বিশেষ এক সদস্যকে নমিনেট করার।
সোনামণি সাহা স্টার জলসায় বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে মোহর, এক্কা দোক্কা, শুভ বিবাহ। ২০১৮ সালে স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘দেবী চৌধুরাণী’-তে 'প্রফুল্ল' বা 'দেবী চৌধুরাণী' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ছোটপর্দায় তাঁর অভিষেক ঘটে।
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