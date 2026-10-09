‘এরপর খারাপ রিভিউ দিলেই লোক ভাববে ২০ হাজার টাকা খেয়েছি’! দেশু ৭ নিয়ে খারাপ দেবকে খোঁচা বং গাইয়ের

‘এরপর খারাপ রিভিউ দিলেই লোক ভাববে ২০ হাজার টাকা খেয়েছি’! দেশু ৭ নিয়ে খারাপ দেবকে খোঁচা বং গাইয়ের
কদিন আগে দেব সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেন যে, দেশু ৭-এর খারাপ রিভিউ করতে কেউ বা কারা, ইউটিউবারদের ২০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রলোভন দিচ্ছে। এই মর্মে একটি মেইলও শেয়ার করেন তিনি। অনেকের কাছেই আবার দেবের এই পোস্ট নিছকই প্রমোশনের হাতিয়ার। বিশেষ করে নেতিবাচক রিভিউ আটকানোর চেষ্টা।
কদিন আগেই দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ইমেইলের স্ক্রিনশটশেয়ার করেন। তাতে ঢেকে রেখে ছিল প্রেরকের নাম। আর সেখানে লেখা ছিল যে, দেশু ৭-এর ট্রেলারের খারাপ রিভিউ করতে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আর সেই স্ক্রিনশট শেয়ার করে দেব দাবি করেছিলেন যে, তাঁর ছবির ক্ষতি করার চেষ্টা করছে একাংশ।
আর এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে বং গাই ওরফে কিরণ দত্ত লিখলেন, ‘এরপর তো খারাপ রিভিউ দিলেই লোক ভাববে টাকা খেয়ে দিয়েছি। তাও মাত্র ২০ হাজার টাকা। তাও বলব এই হাই আইকিউ বাংলা বাজারে আমি বলব স্মার্ট মুভ।’ আর কিরণের করা সেই মন্তব্যের স্ক্রিনশট এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকী, কেউ কেউ বং গাই-এর সঙ্গে সহমত। আরও বিশেষ করে দেবের এই পোস্ট এসেছে, এমন একটা সময় যখন বিজেপির হয়ে প্রচার করার জন্য লাখ লাখ টাকা ইনফ্লুয়েন্সারদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতেনাতে পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে আমজনতা। তাই দেশু সাত-এর কোনো নেতিবাচক রিভিউ বানানোর আগে যে কোনো ইনফ্লুয়েন্সারকেই ৭বার ভাবতে হবে!
দেবের পরিচালনায় হাতেখড়ি হয়েছে দেশু ৭ দিয়ে। বৃহস্পতিবার ধুমধাম করে হল ট্রেলার লঞ্চ। কলকাতার নজরুল মঞ্চে ছবির গোটা টিম তো ছিলই, বড় চমক ছিলেন জিৎ। ‘ছোট ভাই’-এর সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ করেন তিনি খোদ। দেবকেও ভরান প্রশংসায়।
তবে পুজোতে দেশু সাতের সামনে রয়েছে দুটি বড় বড় প্রতিদ্বন্দী। হইচই থেকে আসছে একেন সিরিজের নতুন সিনেমা ‘দ্য একেন: কেরালায় কুরুক্ষেত্র’। আরেকটি হল উইন্ডোজের ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু’। পুজোর ছবির দৌড়ে কিন্তু সামিল হয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও, তিনি আসছেন এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র নিয়ে।
প্রসঙ্গত, দেশু ৭-এর ট্রেলার নিয়ে আপাতত কোনো নেতিবাচক রিভিউ নেই মার্কেটে। ট্রেলারটি প্রকাশের পর বরং এর অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং দুর্দান্ত সিনেমাটোগ্রাফির প্রশংসা করছেন দর্শকরা। অনেকেই এটিকে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে ‘আন্তর্জাতিক মানের’ কাজ বলে অভিহিত করেছেন। অনেকেরই দাবি এটি ‘মাস এন্টারটেনার’ হতে চলেছে। ছবির গানগুলি তো ইতিমধ্যেই হিট হয়ে গিয়েছে। দেব-শুভশ্রী জুটির পাশাপাশি এই সিনেমার আরেক বড় চমক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। এছাড়াও রয়েছেন অপরাজিতা আঢ্য, কাঞ্চন মল্লিক, রজতাভ দত্ত, লোকনাথ দে। আগামী ১৬ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে আসছে এই ছবি।
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