বনির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ভক্তের! ‘মোস্ট লিডিং হিরো নিজেও জানত না ওর ফ্যান আছে’, ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে হাসাহাসি নেটপাড়ার

বনির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ভক্তের! ‘মোস্ট লিডিং হিরো নিজেও জানত না ওর ফ্যান আছে’, ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে হাসাহাসি নেটপাড়ার
বনির একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গেল যে, এক ভক্ত এগিয়ে এসে অভিনেতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। টি-শার্টে অটোগ্রাফও নেয়। আর তা নিয়েই চলছে ট্রোল।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায় যে, মালদায় একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত। আর সেখানে তাঁকে দেখে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ছুটে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে কয়েকজন। এক মহিলা ভক্ত নিজের হাতে করে একটি টি-শার্টও নিয়ে এসেছিলেন। যাতে অটোগ্রাফও দেন বনি। পাপারাজ্জো অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিয়োটি শেয়ার হতেই ভাইরাল। তবে দেখা গেল, এই পোস্টে এসে অভিনেতাকেই ট্রোলে ভরিয়েছে নেটপাড়া।
এক নেটিজেন মন্তব্য করলেন, ‘এটা দেখে শাহরুখ খান স্টেজ এর নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘বনিও চমকে গেছে। ভাবছে ওর-ও ফ্যান আছে’! অন্যজন একই সুরে লিখলেন, ‘আমার মনে হয় বনি আজকের আগে জানত না ওর ফ্যান আছে।’ চতুর্থজনের মন্তব্য, ‘বনি ভাবছে --- আমাকে আবার কে প্রণাম ঠুকতে চলে এলো রে ভাই !!!’ পঞ্চমজন লেখেন, ‘এটা দেখে আমি হাসতে হাসতে শেষ।’
প্রসঙ্গত, বছরখানেক আগে নিজেকে টলিপাড়ার ‘লিডিং হিরো’ বলে আখ্যা দিয়ে ট্রোলের মুখে পড়েছিলেন বনি। এমনকী, এখনো হামেশাই এই নিয়ে খোঁচা দেওয়া হয় তাঁকে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় অভিনেতা বনি সেনগুপ্তের। যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকা বনির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার খবর সামনে আসে। সেই টাকা দিয়ে আবার একটা বিলাসবহুল গাড়িও কিনেছিলেন অভিনেতা। আর তা নিয়ে যখন সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রশ্ন আসে, তখন বনির জবাব ছিল, ‘আমি ইন্ডাস্ট্রির লিডিং হিরো। সিনেমা করতে এরকমই চার্জ করি।’ অর্থাৎ, একটি সিনেমার পারিশ্রমিক হিসেবে ওই টাকাটা নিয়েছিলেন বলে বনি দাবি করেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁকে নিয়ে ট্রোল করলেই এই ‘লিডিং মোস্ট হিরো’ কথাটি ব্যবহার করেন।
২০১৪ সালে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর 'বরবাদ' সিনেমার মাধ্যমে তাঁর বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে বনির। পরবর্তীতে তিনি 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে' (২০১৫), 'জিও পাগলা' (২০১৭), 'গার্লফ্রেন্ড' (২০১৮) এবং 'লাভ স্টোরি' (২০২০)-র মতো বানিজ্যিক ছবিতে করেছেন কাজ। ডাক্তার বক্সী সিনেমায় একদম অন্য ধারার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল বনিকে। তবে, টলিপড়ায় বহুবছর কোনো বড় ব্রেক তাঁর নেই বললেই চলে। বনি সেনগুপ্তের আগামী বাংলা ছবি হলো 'C/O A Journey', যা চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে।
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