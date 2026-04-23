Booth Bangla BO Day 6: 'ভুত বাংলা'র ম্যাজিক কি তাহলে খতম! বুধবারে বড় পতন বক্স অফিসে, কত কোটি ঢুকল ঘরে?
প্রিয়দর্শন পরিচালিত 'ভূত বাংলা' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার। ছবির বক্স অফিস আয় যদিও ক্রমশ কমছে। জেনে নিন ছবিটি এখন পর্যন্ত কত কোটি টাকা আয় করেছে।
অক্ষয় কুমার, ওয়ামিকা গব্বি, টাবু, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদবের হরর-কমেডি ছবি ‘ভূত বাংলো’ বক্স অফিসে এতদিন বেশ ভালোই ব্যবসা করছিল। তবে বুধবারে ছবির আয়ে বড়সড় পতন দেখা গিয়েছে। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবারের আয় অনেকটাই কম।
বুধবারে কত আয় করল ভূত বাংলা?
স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার রাত ৯টা ৩০ পর্যন্ত ‘ভূত বাংলো’ ৪.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এ পর্যন্ত ভারতে ছবির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৭৭.৬০ কোটি টাকা এবং গ্রস কালেকশন ৯২.৩৪ কোটি টাকা। বর্তমানে ছবিটির ১১,১৫৮টি শো চলছে।
বিশ্বব্যাপী আয়ে কাদের পেছনে ফেলল
বিশ্বব্যাপী আয়ের হিসেব করলে, ‘ভূত বাংলো’-এ বছরের তৃতীয় সর্বাধিক আয় করা ছবিতে পরিণত হয়েছে। ছবিটি ইতিমধ্যেই ১১৮ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এই ছবিটি শাহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’ (৯২ কোটি) এবং রানি মুখার্জির ‘মর্দানি ৩’ (৭৮ কোটি)-কে পিছনে ফেলেছে।
এছাড়াও ‘ভূত বাংলো’ ম্যাডডকের হরর-কমেডি ‘ভেড়িয়া’-কেও পিছনে ফেলেছে, যার বিশ্বব্যাপী আয় ছিল ৯০ কোটি টাকা। তবে এখনও ‘মুঞ্জয়া’-কে টপকানো বাকি, যার মোট সংগ্রহ ১৩২ কোটি টাকা।
১৪ বছর পর ফিরেছে অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের জুটি
‘ভূত বাংলো’ ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রিয়দর্শন। এই ছবির মাধ্যমে প্রায় ১৪ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শন।
প্রিয়দর্শনের সঙ্গে আবার কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে অক্ষয় বলেন, ‘মনে হচ্ছে যেন আমার বনবাস শেষ হয়েছে। মনে হয়েছে আমি যেন আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছি।’
|পেইড প্রিভিউ
|৩.৭৫ কোটি টাকা
|প্রথম দিন
|১২.২৫ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় দিন
|১৯ কোটি টাকা
|তৃতীয় দিন
|২৩ কোটি টাকা
|চতুর্থ দিন
|৬.৭৫ কোটি টাকা
|পঞ্চম দিন
|৮ কোটি টাকা
|ষষ্ঠ দিন
|৪.৮৫ কোটি টাকা
ধুরন্ধর ২-এর কারণে মুক্তির তারিখ পিছিয়েছিল
প্রথমে ‘ভূত বাংলো’ ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পাচ্ছিল। সেই কারণেই নির্মাতারা ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেন। তাঁদের মতে, ডিস্ট্রিবিউটরদের পরামর্শেই দুই ছবিকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য নতুন করে ১৭ এপ্রিল মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
তবে ১৭ এপ্রিলের আগে, ১৬ এপ্রিল ছবিটির একটি পেইড প্রিভিউ রাখা হয়েছিল, যা দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিল।
সামনে আসছে অক্ষয়ের আরও ছবি
‘ভূত বাংলো’-র পর অক্ষয় কুমারের একাধিক ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’, ‘হেরা ফেরি ৩’, ‘হেইওয়ান’ এবং ‘গোলমাল ৫’।
‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা যাবে সুনীল শেট্টি, আরশাদ ওয়ারসি, জ্যাকি শ্রফ, রবিনা টন্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ এবং দিশা পাটানিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।
‘হেইওয়ান’ ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় থাকবেন সইফ আলি খান। আর ‘গোলমাল ৫’-এ পুরো গোলমাল টিম—অজয় দেবগন, আরশাদ ওয়ারসি, শরমন জোশি, শ্রেয়াস তালপাড়ে, কুণাল খেমু—এর সঙ্গে অক্ষয় কুমারকেও দেখা যাবে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More