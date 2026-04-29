    Booth Bangla BO Day 12: মুঞ্জা পরাজিত, এখন স্ত্রী-র দিকে নজর! গড়গড়িয়ে এগোচ্ছে ভূত বাংলা, মোট আয় কত?

    অক্ষয় কুমারের হরর কমেডি ছবি ভূত বাংলার আয় সোমবার থেকে কমলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সঠিক ছবি। সিনেমাটি ১০০ কোটিরও বেশি আয় করেছে।

    Apr 29, 2026, 09:00:40 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি ছবি ভূত বাংলা রবিবার দারুণ ব্যবসা করলেও, সোমবার হঠাৎই বক্স অফিসে বড় ধাক্কা খায়। তবে মঙ্গলবার আবার কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে ছবিটি। যদিও সোমবারের তুলনায় আয়ের পার্থক্য খুবই কম, মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার। তবুও ছবির পারফরম্যান্সে বেশ খুশি ভূত বাংলার নায়িকা ওয়ামিকা গাব্বি। এবার দেখে নেওয়া যাক ছবির মোট আয়ের হিসাব-

    ভূত বাংলা বক্স অফিস কালেকশন।
    মঙ্গলবারের আয় ও মোট কালেকশন

    মঙ্গলবার ছবিটি প্রায় ৩.৮০ কোটি টাকা আয় করেছে। এই হিসেবে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৩.৭৩ কোটি টাকা। ভারতে নেট কালেকশনের নিরিখে ছবিটি এখনও পর্যন্ত ১২০.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে, যা হরর-কমেডি ঘরানার জন্য যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য।

    দ্বিতীয় সপ্তাহের বক্স অফিস রিপোর্ট

    প্রথম সপ্তাহে ছবিটি মোট ৮৪.৪০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এরপর দ্বিতীয় সপ্তাহের আয় যোগ করে বর্তমানে ছবির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১২০.৮৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সপ্তাহেও ছবির ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রমাণ করছে যে দর্শকদের মধ্যে এখনও ছবির প্রতি আগ্রহ বজায় রয়েছে।

    ‘মুঞ্জা’-কে ছাড়িয়ে ‘স্ত্রী’-র দিকে নজর

    এই আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূত বাংলা এখন ভারতের সর্বাধিক আয় করা হরর কমেডি ছবির তালিকায় মুঞ্জাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে ৮ নম্বরে রয়েছে।

    এখন ছবির লক্ষ্য স্ত্রী ২-কে টপকানো। সেই জন্য প্রয়োজন আর মাত্র ৮ কোটি টাকা। এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই ছবিটি তালিকার ৭ নম্বরে উঠে আসবে।

    সর্বাধিক আয় করা হরর-কমেডি ছবির তালিকা

    ভারতের সর্বাধিক আয় করা হরর-কমেডি ছবির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে স্ত্রী ২। এরপর রয়েছে ভুল ভুলাইয়া ৩, তৃতীয় স্থানে গোলমাল এগেইন।

    তালিকার অন্যান্য ছবির মধ্যে রয়েছে ভুল ভুলাইয়া ২, ‘থামা’, ‘দা রাজা সাব’, স্ত্রী, ভূত বাংলা, মুঞ্জা এবং সর্বম মায়া হ্যায়।

    ওয়ামিকার বিশেষ পোস্ট

    ছবিটি ১০০ কোটির গণ্ডি পার করার পর ওয়ামিকা গাব্বি একটি বিশেষ পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, ‘শব্দে প্রকাশ করতে পারছি না আমি কতটা কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ প্রিয়দর্শন, অক্ষয় কুমার, একতা কাপুর এবং পুরো টিমকে, যারা এই ছবির উপর বিশ্বাস রেখেছেন। ভূত বাংলা যতটা আমাদের, ততটাই আপনাদের। দর্শকদের ধন্যবাদ—আপনারা ছবিটি দেখেছেন, অনুভব করেছেন এবং ধীরে ধীরে এটিকে জায়গা দিচ্ছেন। এটি শুধু শুরু, আমি এগিয়ে যেতে চাই এবং আপনাদের বিনোদন দিয়ে যেতে চাই।’

    ছবির কাস্ট ও পরিচালনা

    ভূত বাংলা ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ওয়ামিকা গাব্বি, টাবু, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদব। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন।

    ১৪ বছর পর আবার জুটি, সামনে নতুন চমক

    এই ছবির মাধ্যমে প্রিয়দর্শন এবং অক্ষয় কুমার প্রায় ১৪ বছর পর একসঙ্গে কাজ করলেন। এর আগে তারা একসঙ্গে কাজ করেছেন হেরা ফেরি, গরম মশলা, ভাগম ভাগ, ভুল ভুলাইয়া, দে দানা দান এবং খাট্টা মিঠা-র মতো ছবিতে।

    ভূত বাংলা-র পর আবারও তারা একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন ‘হাইওয়ান’ ছবিতে, যেখানে সইফ আলি খানকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

