    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Booth Bangla Day 10 Collection: ১০ দিনে ১০০ কোটির ক্লাবে ভূত বাংলা! রবিবার বক্স অফিসে ধামাল অক্ষয়ের, কত আয় হল?

    Booth Bangla Day 10 Collection: অক্ষয় কুমারের ছবি ১০ দিনে ১০০ কোটির বেশি আয় করেছে। আজ অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, প্রিয়দর্শনের হরর কমেডির আয় হল ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে।  

    Apr 27, 2026, 09:34:20 IST
    By Tulika Samadder
    অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত ‘ভূত বাংলা’ বক্স অফিসে দারুণ পারফর্ম করছে। মুক্তির ১০ দিনের মধ্যেই ছবিটি ভারতে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ‘ভূত বাংলা’ অক্ষয় কুমারের কেরিয়ারের ২০তম ছবি হয়ে উঠল, যা ১০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। ২৬ এপ্রিল রবিবার (রাত ১০টা পর্যন্ত) ছবিটি ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে।

    ১০ দিনে ১০০ কোটির ক্লাবে ভূত বাংলা। (PTI)
    ১০ম দিনে ভূত বাংলা-র আয় কত?

    অক্ষয় কুমারের এই ছবিটির ১০ দিনের ভারতীয় নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১১৩.৪০ কোটি টাকা। এটি ছিল ছবিটির দ্বিতীয় রবিবার, এবং এদিন ছবিটি ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, গ্রস কালেকশনের হিসাবে ভারতে ছবিটি ১৩৪.৯৮ কোটি টাকা আয় করেছে।

    বিশ্বব্যাপী আয়ের হিসাব

    sacnilk.com-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০ম দিনে বিশ্বজুড়ে ছবিটি প্রায় ৩ কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে, বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১৭৯.৪৮ কোটি টাকা।

    প্রথম রবিবারের তুলনায় কম আয়

    যদি ‘ভূত বাংলা’-র প্রথম রবিবারের আয়ের সঙ্গে আজকের আয় তুলনা করা হয়, তবে সেখানে স্পষ্ট পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথম রবিবার ছবিটি ২৩ কোটি টাকা আয় করেছিল, যেখানে আজকের আয় মাত্র ১২.৫০ কোটি টাকা।

    শোয়ের অক্যুপেন্সি রিপোর্ট

    শোয়ের অক্যুপেন্সির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সকালে শোগুলিতে ১৩.০৮ শতাংশ অক্যুপেন্সি ছিল। দুপুরের শোগুলিতে তা বেড়ে ৩৮.৩১ শতাংশ হয়েছে এবং সন্ধ্যার শোগুলিতে অক্যুপেন্সি দাঁড়িয়েছে ৪২.৩১ শতাংশ। রাতের শোগুলির তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সব মিলিয়ে, রবিবার সারাদিনের গড় অক্যুপেন্সি ছিল ৩১.২৩ শতাংশ।

    ভূত বাংলাআয়
    প্রথম সপ্তাহ৮৪.৪০ কোটি
    অষ্টম দিন৫.৭৫ কোটি
    নবম দিন১০.৭৫ কোটি
    দশম দিন১২.৫০ কোটি
    মোট সংগ্রহ১১৩.৪০ কোটি

    ১৭ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে ‘ভূত বাংলা’

    ‘ভূত বাংলা’ ছবির কাস্টের মধ্যে রয়েছেন রাজপাল যাদব, ওয়ামিকা গাব্বি, মিথিলা পালকর, পরেশ রাওয়াল, গোবর্ধন আসরানি এবং টাবু। ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই ছবির মাধ্যমে অক্ষয় কুমার এবং পরিচালক প্রিয়দর্শন-এর জুটি প্রায় ১৪ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গোবর্ধন আসরানির এটি শেষ ছবি, কারণ গত বছরের ২৫ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

    ডিসক্লেমার: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত বক্স অফিসের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত পরিসংখ্যান এর থেকে ভিন্ন হতে পারে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

