Booth Bangla Day 10 Collection: ১০ দিনে ১০০ কোটির ক্লাবে ভূত বাংলা! রবিবার বক্স অফিসে ধামাল অক্ষয়ের, কত আয় হল?

Booth Bangla Day 10 Collection: ১০ দিনে ১০০ কোটির ক্লাবে ভূত বাংলা! রবিবার বক্স অফিসে ধামাল অক্ষয়ের, কত আয় হল?
Booth Bangla Day 10 Collection: অক্ষয় কুমারের ছবি ১০ দিনে ১০০ কোটির বেশি আয় করেছে। আজ অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, প্রিয়দর্শনের হরর কমেডির আয় হল ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে।
অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত ‘ভূত বাংলা’ বক্স অফিসে দারুণ পারফর্ম করছে। মুক্তির ১০ দিনের মধ্যেই ছবিটি ভারতে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ‘ভূত বাংলা’ অক্ষয় কুমারের কেরিয়ারের ২০তম ছবি হয়ে উঠল, যা ১০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। ২৬ এপ্রিল রবিবার (রাত ১০টা পর্যন্ত) ছবিটি ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে।
১০ম দিনে ভূত বাংলা-র আয় কত?
অক্ষয় কুমারের এই ছবিটির ১০ দিনের ভারতীয় নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১১৩.৪০ কোটি টাকা। এটি ছিল ছবিটির দ্বিতীয় রবিবার, এবং এদিন ছবিটি ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, গ্রস কালেকশনের হিসাবে ভারতে ছবিটি ১৩৪.৯৮ কোটি টাকা আয় করেছে।
বিশ্বব্যাপী আয়ের হিসাব
sacnilk.com-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০ম দিনে বিশ্বজুড়ে ছবিটি প্রায় ৩ কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে, বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১৭৯.৪৮ কোটি টাকা।
প্রথম রবিবারের তুলনায় কম আয়
যদি ‘ভূত বাংলা’-র প্রথম রবিবারের আয়ের সঙ্গে আজকের আয় তুলনা করা হয়, তবে সেখানে স্পষ্ট পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথম রবিবার ছবিটি ২৩ কোটি টাকা আয় করেছিল, যেখানে আজকের আয় মাত্র ১২.৫০ কোটি টাকা।
শোয়ের অক্যুপেন্সি রিপোর্ট
শোয়ের অক্যুপেন্সির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সকালে শোগুলিতে ১৩.০৮ শতাংশ অক্যুপেন্সি ছিল। দুপুরের শোগুলিতে তা বেড়ে ৩৮.৩১ শতাংশ হয়েছে এবং সন্ধ্যার শোগুলিতে অক্যুপেন্সি দাঁড়িয়েছে ৪২.৩১ শতাংশ। রাতের শোগুলির তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সব মিলিয়ে, রবিবার সারাদিনের গড় অক্যুপেন্সি ছিল ৩১.২৩ শতাংশ।
|ভূত বাংলা
|আয়
|প্রথম সপ্তাহ
|৮৪.৪০ কোটি
|অষ্টম দিন
|৫.৭৫ কোটি
|নবম দিন
|১০.৭৫ কোটি
|দশম দিন
|১২.৫০ কোটি
|মোট সংগ্রহ
|১১৩.৪০ কোটি
১৭ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে ‘ভূত বাংলা’
‘ভূত বাংলা’ ছবির কাস্টের মধ্যে রয়েছেন রাজপাল যাদব, ওয়ামিকা গাব্বি, মিথিলা পালকর, পরেশ রাওয়াল, গোবর্ধন আসরানি এবং টাবু। ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই ছবির মাধ্যমে অক্ষয় কুমার এবং পরিচালক প্রিয়দর্শন-এর জুটি প্রায় ১৪ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গোবর্ধন আসরানির এটি শেষ ছবি, কারণ গত বছরের ২৫ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হয়েছেন।
ডিসক্লেমার: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত বক্স অফিসের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত পরিসংখ্যান এর থেকে ভিন্ন হতে পারে।
