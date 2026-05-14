Booth Bangla vs Dhurandhar 2 Box Office: বক্স অফিসে অবশেষে ধুরন্ধর ২-কে হারিয়ে দিল ভূত বাংলা! বুধবারে কোন ছবির আয় কত হল?

Booth Bangla vs Dhurandhar 2 Box Office: বক্স অফিসে অবশেষে ধুরন্ধর ২-কে হারিয়ে দিল ভূত বাংলা! বুধবারে কোন ছবির আয় কত হল?
অক্ষয় কুমার তাঁর কমেডি দিয়ে দর্শকদের মন জয় করছেন। অক্ষয়ের হরর কমেডি সিনেমা 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। রণবীর সিং অভিনীত ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর ঝড়ের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও, এখনো এই সিনেমার বক্স অফিস দৌড় অব্যাহত।
Booth Bangla vs Dhurandhar 2 Box Office Collection: অভিনেতা অক্ষয় কুমার তাঁর অ্যাকশন সিনেমার জন্য বেশি পরিচিত। কিন্তু যখনই অক্ষয়ের কমেডি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, মানুষ খুব পছন্দ করেছে। অক্ষয়ের হরর কমেডি ফিল্ম 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। 'ভূত বাংলা' মুক্তির পর রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' এর সাথে প্রতিযোগিতা করছে। এমতাবস্থায় এসেছে 'ভূত বাংলা'র ২৭ তম দিনের কালেকশন। চলুন দেখে নেওয়া যাক বুধবার কত আয় হয়েছে? সঙ্গে চোখ রাখা যাক রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২-এর হিসেব নিকেষেও।
'ভূত বাংলা' দিয়ে বক্স অফিসে ফিরেছেন অক্ষয় কুমার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন। ‘ধুরন্ধর ২’ ছাড়াও রীতেশ দেশমুখের 'রাজা শিবাজি'ও রয়েছে প্রতিপক্ষে। 'ভূত বাংলা' পেইড প্রিভিউতে ৩.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। একই সময়ে, 'ভূত বাংলা' উদ্বোধনী দিনে ১২.২৫ কোটি টাকা আয় করে। আর স্যাকনিলকের মতে, 'ভূত বাংলো' রবিবার ১.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। 'ভূত বাংলা'র সংগ্রহ এখন পর্যন্ত ভারতে ১৬৩.০৫ কোটি (নেট সংগ্রহ) হয়েছে।
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' ছবিতে অভিনয় করেছেন টাবু, রাজপাল যাদব, ভামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল ও মিথিলা পালকর। ছবির গল্পটি একটি ভুতুড়ে বাংলোকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে যেখানে অনেক মজাদার মোড় রয়েছে। ছবিটি সাসপেন্সের সঙ্গে হাসির খোরাকও জুগিয়েছে। রাজপাল যাদবও বহুদিন পর পর্দায় তৈরি করেছে জাদু।
অন্য দিকে, 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর প্রায় দুই মাস কেটে গেল, কিন্তু আজও এই সিনেমাটি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে। ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি মুক্তির পরে ৫৬ দিন কেটে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এখন 'ধুরন্ধর ২' এর অষ্টম বুধবারের আয়ের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে।
'ধুরন্ধর ২' অগ্রিম বুকিংয়ে ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। একই সময়ে, উদ্বোধনী দিন, এটি ১০২.৫৫কোটি টাকা দিয়ে খাতা খুলেছিল। স্যাকনিলকের মতে, 'ধুরন্ধর ২' বুধবার 0.37 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জের ভারতে ৫৬ দিনের সংগ্রহের ১১৪৪.২১ কোটি টাকা (নেট কালেকশন)।
