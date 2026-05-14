    Booth Bangla vs Dhurandhar 2 Box Office: বক্স অফিসে অবশেষে ধুরন্ধর ২-কে হারিয়ে দিল ভূত বাংলা! বুধবারে কোন ছবির আয় কত হল?

    অক্ষয় কুমার তাঁর কমেডি দিয়ে দর্শকদের মন জয় করছেন। অক্ষয়ের হরর কমেডি সিনেমা 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। রণবীর সিং অভিনীত ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর ঝড়ের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও, এখনো এই সিনেমার বক্স অফিস দৌড় অব্যাহত। 

    May 14, 2026, 13:46:57 IST
    By Tulika Samadder
    Booth Bangla vs Dhurandhar 2 Box Office Collection: অভিনেতা অক্ষয় কুমার তাঁর অ্যাকশন সিনেমার জন্য বেশি পরিচিত। কিন্তু যখনই অক্ষয়ের কমেডি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, মানুষ খুব পছন্দ করেছে। অক্ষয়ের হরর কমেডি ফিল্ম 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। 'ভূত বাংলা' মুক্তির পর রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' এর সাথে প্রতিযোগিতা করছে। এমতাবস্থায় এসেছে 'ভূত বাংলা'র ২৭ তম দিনের কালেকশন। চলুন দেখে নেওয়া যাক বুধবার কত আয় হয়েছে? সঙ্গে চোখ রাখা যাক রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২-এর হিসেব নিকেষেও।

    ধুরন্ধর ২ ভার্সেস ভূত বাংলা বক্স অফিস কালেকশন।
    'ভূত বাংলা' দিয়ে বক্স অফিসে ফিরেছেন অক্ষয় কুমার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন। ‘ধুরন্ধর ২’ ছাড়াও রীতেশ দেশমুখের 'রাজা শিবাজি'ও রয়েছে প্রতিপক্ষে। 'ভূত বাংলা' পেইড প্রিভিউতে ৩.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। একই সময়ে, 'ভূত বাংলা' উদ্বোধনী দিনে ১২.২৫ কোটি টাকা আয় করে। আর স্যাকনিলকের মতে, 'ভূত বাংলো' রবিবার ১.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। 'ভূত বাংলা'র সংগ্রহ এখন পর্যন্ত ভারতে ১৬৩.০৫ কোটি (নেট সংগ্রহ) হয়েছে।

    অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' ছবিতে অভিনয় করেছেন টাবু, রাজপাল যাদব, ভামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল ও মিথিলা পালকর। ছবির গল্পটি একটি ভুতুড়ে বাংলোকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে যেখানে অনেক মজাদার মোড় রয়েছে। ছবিটি সাসপেন্সের সঙ্গে হাসির খোরাকও জুগিয়েছে। রাজপাল যাদবও বহুদিন পর পর্দায় তৈরি করেছে জাদু।

    অন্য দিকে, 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর প্রায় দুই মাস কেটে গেল, কিন্তু আজও এই সিনেমাটি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে। ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি মুক্তির পরে ৫৬ দিন কেটে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এখন 'ধুরন্ধর ২' এর অষ্টম বুধবারের আয়ের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে।

    'ধুরন্ধর ২' অগ্রিম বুকিংয়ে ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। একই সময়ে, উদ্বোধনী দিন, এটি ১০২.৫৫কোটি টাকা দিয়ে খাতা খুলেছিল। স্যাকনিলকের মতে, 'ধুরন্ধর ২' বুধবার 0.37 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জের ভারতে ৫৬ দিনের সংগ্রহের ১১৪৪.২১ কোটি টাকা (নেট কালেকশন)।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

