    ‘বর্ডার’ ছবিতে দেখানো এই মন্দিরেই লুকিয়ে আছে অজানা রহস্য, জানলে অবাক হয়ে যেতে হয়

     বর্ডার সিনেমায় বর্ণিত এক মন্দিরের অলৌকিক কাহিনি জানুন, যা শুনে আপনি অবাক হয়ে যেতে হবে। এই মন্দিরেই ৩ হাজার বোমা ফেলা হয়েছিল।

    Apr 16, 2026, 22:13:03 IST
    By Swati Das Banerjee
    ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বর্ডার ছবিটির কথা সকলেই জানেন, যে সিনেমাটি সেই সময় বক্স অফিসে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছিল। এই সিনেমায় একটি মন্দিরের দৃশ্য ছিল, যার কথা পরে উল্লেখ করেন সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এই মন্দির নিয়ে এমন কিছু কথা আছে যা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

    'বর্ডার' ছবিতে দেখানো এই মন্দিরেই লুকিয়ে আছে অজানা রহস্য
    অলৌকিক মন্দির প্রসঙ্গে

    যে মন্দিরের কথা বলা হচ্ছে, সেটি হল তনোট মাতা মন্দির, যা রাজস্থানের জয়সালমীরে, পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অবস্থিত। এই মন্দির সম্পর্কে বলা হয় যে লঙ্গেওয়ালার যুদ্ধের সময়, যখন ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিল, তখন এমন কিছু ঘটেছিল যা শুনলে গা শিউরে ওঠে।

    मंदिर में रखे हैं बम
    শোনা যায়, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়এই মন্দিরে ৩ হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু বলা হয় যে এর মধ্যে কিছু বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল এবং কিছু ফাটেইনি। এরপর ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সীমান্তে ট্যাঙ্ক দিয়ে হামলা হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক মাটিতে আটকে গিয়েছিল।

    যুদ্ধ জয়ের পর মন্দিরে বিজয় স্তম্ভ এবং ভিক্টরি টাওয়ার তৈরি করা হয়েছিল। যে বোমাগুলো ফাটেনি, সেগুলোও ভিতরে রাখা হয়েছে। এই ভারী বোমাগুলো ডিসপ্লে হিসাবে রাখা হয়েছে। বলা হয় যে বিএসএফ মন্দিরটির দায়িত্ব নিয়েছে এবং তারাই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেখানে তাঁরা নিয়মিত পুজো করেন।

    বর্ডার সিনেমা সম্পর্কে বলতে গেলে

    এই ব্লকবাস্টার সিনেমাটি জে পি দত্ত তৈরি করেছিলেন। সিনেমাটিতে সানি দেওল, সুনীল শেট্টি, অক্ষয় খান্না, জ্যাকি শ্রফ সহ অনেক তারকা ছিলেন। ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৫৫.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    অন্যদিকে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে সিনেমার দ্বিতীয় সিক্যুয়েল 'বর্ডার ২' মুক্তি পায়, যা অনুরাগ সিং পরিচালনা করেছিলেন। সিনেমাটিতে বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টি এবং সানি দেওল গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন।

    ‘বর্ডার ২’ বিশ্বব্যাপী ৪৪৯.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছিল। বর্ডার ২, ২০২৬ সালের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে আদিত্য ধরের পরিচালিত ‘ধুরন্ধর ২ দ্য রিভেঞ্জ’, যেখানে রণবীর সিং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

