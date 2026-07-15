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    ৫ দিনে ১ কোটি ছুঁইছুঁই আজও অর্ধাঙ্গিনী! কৌশিক ম্য়াজিকে ভর দিয়েই বাজিমাত, কত আয়?

    বক্স অফিসে মঙ্গলবার লাফিয়ে বাড়ল আজও অর্ধাঙ্গিনীর কালেকশন। পাঁচদিনেই এক কোটির দোরগোড়ায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ছবি।

    Published on: Jul 15, 2026, 09:36:01 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বক্স অফিসে যেন অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে প্রখ্যাত পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি ‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’। সোমবারের চমৎকার ‘মন্ডে টেস্ট’ পার করার পর, সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারও (পঞ্চম দিন) ছবিটির আয়ের গ্রাফ নিম্নমুখী তো হয়ইনি, উল্টে অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

    ৫ দিনে ১ কোটি ছুঁইছুঁই আজও অর্ধাঙ্গিনী! কৌশিক ম্য়াজিকে ভর দিয়েই বাজিমাত, কত আয়?
    ৫ দিনে ১ কোটি ছুঁইছুঁই আজও অর্ধাঙ্গিনী! কৌশিক ম্য়াজিকে ভর দিয়েই বাজিমাত, কত আয়?

    মঙ্গলবার সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে মাল্টিপ্লেক্স— সর্বত্রই দর্শক সমাগম বাড়ায় ছবিটির ঝুলিতে এসেছে এক ধাক্কায় ১৬ লক্ষ টাকা। আর এই দুর্দান্তলম্ফের ওপর ভর করে মুক্তির মাত্র ৫ দিনের মাথাতেই প্রায় এক কোটির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সিক্যুয়েলটি।

    পাঁচদিনের বক্স অফিস কালেকশনের খতিয়ান

    ট্রেড অ্যানালিস্টদের রিপোর্ট এবং নতুন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতের বাজারে ‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’র প্রথম ৫ দিনের নেট কালেকশনের আনুমানিক হিসাব নিচে দেওয়া হলো:

    ১ম দিন: শুক্রবার ১০.৪১ লক্ষ টাকা

    ২য় দিন: শনিবার ২৩.৫৩ লক্ষ টাকা

    ৩য় দিন: রবিবার ৩৫.১৭ লক্ষ টাকা

    ৪র্থ দিন: সোমবার ১৩.৫১ লক্ষ টাকা

    ৫ম দিন: মঙ্গসবার- ১৬ লক্ষ টাকা

    মোট কালেকশন (Total 5 Days Biz) ৯৮.৬২ লক্ষ টাকা (প্রায় ১ কোটি)

    বক্স অফিসে ধারাবাহিকতা ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ম্যাজিক

    সাধারণত উইকএন্ড পার হওয়ার পর যেকোনো আঞ্চলিক বা কনটেন্ট-নির্ভর ছবির কালেকশন সোম ও মঙ্গলবারে বেশ খানিকটা কমে যায়। কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক সম্পূর্ণ উল্টো ট্রেন্ড।

    ওপেনিং ডে-র তুলনায় মঙ্গলবারের আয় প্রায় ৫৪% বেশি! কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের চেনা ঘরানার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের জটিল রসায়ন যে দর্শকদের হলমুখী করতে দারুণভাবে সফল হয়েছে, এই কালেকশন গ্রাফই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

    সোয়ানে-সোয়ানে টক্কর

    এই ছবির অন্যতম মূল স্তম্ভ চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সূক্ষ্ম ও পরিণত অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান বরাবরের মতোই তাঁর আবেগময় ও জোরালো অভিনয় উপহার দিয়েছেন। ওদিকে নিজের অভিনয়ের মাধ্য়মে ব্যর্থ পৌরুষের অহংকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন কৌশিক সেন। শুভ্রা-মেঘনা-সুমন এই ত্রয়ীর জীবনকাহিনির দ্বিতীয় অধ্যায়ও চুম্বকের মতো দর্শককে আটকে রাখে।

    এই ছবির মূল শক্তি এর চিত্রনাট্য এবং চূর্ণী ও জয়ার অনবদ্য স্ক্রিন প্রেজেন্স। দুই নারীর পারস্পরিক দ্বৈরথ, আত্মসম্মান এবং অধিকারের লড়াইকে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সংলাপগুলো দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায়।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/৫ দিনে ১ কোটি ছুঁইছুঁই আজও অর্ধাঙ্গিনী! কৌশিক ম্য়াজিকে ভর দিয়েই বাজিমাত, কত আয়?
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