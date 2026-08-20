১০০ কোটি পেরিয়ে গেল আওয়ারাপন ২! ধুঁকছে বাটোয়ারা ১৯৪৭, সানির ছবির ৬ দিনের আয় কত?

১০০ কোটি পেরিয়ে গেল আওয়ারাপন ২! ধুঁকছে বাটোয়ারা ১৯৪৭, সানির ছবির ৬ দিনের আয় কত?
ষষ্ঠ দিনে বক্স অফিসে ‘আওয়ারাপন ২’ এবং সানি দেওলের ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর অবস্থা কেমন ছিল? ইমরান হাশমির ছবিটি এখনও সানির ছবির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।
সানি দেওলের 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' এবং ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২' একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে দুটি ছবিই দারুণ সূচনা করেছিল, কিন্তু সানি দেওলের ছবিটি ধারাবাহিকভাবে 'আওয়ারাপন ২'-এর চেয়ে পিছিয়ে ছিল। ষষ্ঠ দিনে সানি দেওলের ছবিটি ১ কোটির গণ্ডি কোনোমতে ছুঁতে পেরেছে।
'আওয়ারাপন ২'-এর ষষ্ঠ দিনের আয়
sacnilk.com-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট ইমরান হাশমির ছবি 'আওয়ারাপন ২' ৫.০৪ কোটি টাকা আয় করেছে। মঙ্গলবারে ইমরানের ছবি ৯.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।
‘আওয়ারাপন ২’ প্রতিদিন কত আয় করেছে?
আওয়ারাপন ২-এর মোট আয়ের কথা বলতে গেলে, ছবিটি ১০৫.৭৯ কোটি আয় করেছে। ছবিটি প্রথম দিনে ২২ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ৩৩.৭৫ কোটি, তৃতীয় দিনে ২৬ কোটি, চতুর্থ দিনে ৯.২৫ কোটি এবং পঞ্চম দিনে ৯.৭৫ কোটি আয় করেছে।
বাটোয়ারা ১৯৪৭ তার ষষ্ঠ দিনে কেমন ফল করেছে?
বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর কথা বলতে গেলে, ছবিটি তার ষষ্ঠ দিনে মাত্র ১.০৬ কোটি আয় করেছে। সানি দেওলের এই ছবিটি নিয়ে মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু এটি বক্স অফিসে সেই জাদু তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।
সানি দেওলের সিনেমার ছয় দিনের সংগ্রহ
সানি দেওলের ছবিটি প্রথম দিনে ৫.৭৫ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ১৩.৫০ কোটি, তৃতীয় দিনে ৭.২৫ কোটি, চতুর্থ দিনে ২ কোটি এবং পঞ্চম দিনে ২.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ষষ্ঠ দিনের সংগ্রহ-সহ ছবিটির মোট সংগ্রহ এখন দাঁড়িয়েছে ৩১.৮১ কোটি টাকা।
‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ সম্পর্কে
বাটোয়ারা-র প্রেক্ষাপট ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময়কার। এর গল্পটি আসগর ওয়াজাহাতের বিখ্যাত নাটক, ‘জিসনে লাহোর নেহি দেখা ও জামিয়া হি নেহি’-এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, তার ছেলে করণ দেওল, প্রীতি জিন্টা, শাবানা আজমি, অভিমন্যু সিং এবং আলি ফজল। ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী।
আওয়ারাপন ২ সম্পর্কে
আওয়ারাপান ২ পরিচালনা করেছেন নীতিন কক্কর। এটি ২০০৭ সালের সিনেমা আওয়ারাপান-এর সিক্যুয়েল। গল্পটি সেখান থেকেই শুরু হয়, যেখানে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল।
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