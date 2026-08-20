Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১০০ কোটি পেরিয়ে গেল আওয়ারাপন ২! ধুঁকছে বাটোয়ারা ১৯৪৭, সানির ছবির ৬ দিনের আয় কত?

    ষষ্ঠ দিনে বক্স অফিসে ‘আওয়ারাপন ২’ এবং সানি দেওলের ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর অবস্থা কেমন ছিল? ইমরান হাশমির ছবিটি এখনও সানির ছবির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

    Published on: Aug 20, 2026, 10:28:13 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সানি দেওলের 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' এবং ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২' একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে দুটি ছবিই দারুণ সূচনা করেছিল, কিন্তু সানি দেওলের ছবিটি ধারাবাহিকভাবে 'আওয়ারাপন ২'-এর চেয়ে পিছিয়ে ছিল। ষষ্ঠ দিনে সানি দেওলের ছবিটি ১ কোটির গণ্ডি কোনোমতে ছুঁতে পেরেছে।

    বাটোয়ারা ১৯৪৭ ভার্সেস আওয়ারাপন ২। (IMDb)
    বাটোয়ারা ১৯৪৭ ভার্সেস আওয়ারাপন ২। (IMDb)

    'আওয়ারাপন ২'-এর ষষ্ঠ দিনের আয়

    sacnilk.com-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট ইমরান হাশমির ছবি 'আওয়ারাপন ২' ৫.০৪ কোটি টাকা আয় করেছে। মঙ্গলবারে ইমরানের ছবি ৯.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    ‘আওয়ারাপন ২’ প্রতিদিন কত আয় করেছে?

    আওয়ারাপন ২-এর মোট আয়ের কথা বলতে গেলে, ছবিটি ১০৫.৭৯ কোটি আয় করেছে। ছবিটি প্রথম দিনে ২২ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ৩৩.৭৫ কোটি, তৃতীয় দিনে ২৬ কোটি, চতুর্থ দিনে ৯.২৫ কোটি এবং পঞ্চম দিনে ৯.৭৫ কোটি আয় করেছে।

    বাটোয়ারা ১৯৪৭ তার ষষ্ঠ দিনে কেমন ফল করেছে?

    বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর কথা বলতে গেলে, ছবিটি তার ষষ্ঠ দিনে মাত্র ১.০৬ কোটি আয় করেছে। সানি দেওলের এই ছবিটি নিয়ে মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু এটি বক্স অফিসে সেই জাদু তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

    সানি দেওলের সিনেমার ছয় দিনের সংগ্রহ

    সানি দেওলের ছবিটি প্রথম দিনে ৫.৭৫ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ১৩.৫০ কোটি, তৃতীয় দিনে ৭.২৫ কোটি, চতুর্থ দিনে ২ কোটি এবং পঞ্চম দিনে ২.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ষষ্ঠ দিনের সংগ্রহ-সহ ছবিটির মোট সংগ্রহ এখন দাঁড়িয়েছে ৩১.৮১ কোটি টাকা।

    ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ সম্পর্কে

    বাটোয়ারা-র প্রেক্ষাপট ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময়কার। এর গল্পটি আসগর ওয়াজাহাতের বিখ্যাত নাটক, ‘জিসনে লাহোর নেহি দেখা ও জামিয়া হি নেহি’-এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, তার ছেলে করণ দেওল, প্রীতি জিন্টা, শাবানা আজমি, অভিমন্যু সিং এবং আলি ফজল। ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী।

    আওয়ারাপন ২ সম্পর্কে

    আওয়ারাপান ২ পরিচালনা করেছেন নীতিন কক্কর। এটি ২০০৭ সালের সিনেমা আওয়ারাপান-এর সিক্যুয়েল। গল্পটি সেখান থেকেই শুরু হয়, যেখানে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/১০০ কোটি পেরিয়ে গেল আওয়ারাপন ২! ধুঁকছে বাটোয়ারা ১৯৪৭, সানির ছবির ৬ দিনের আয় কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes