বর্ডার ২ থেকে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল, এখন পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া ছবিগুলির বক্স অফিসে কেমন ফল করেছে?
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত অনেক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে এই ছবিগুলি বক্স অফিসে কেমন ফল করেছে?
চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে জুন অবধি, অ্যাকশন, কমেডি থেকে শুরু করে থ্রিলার মিলিয়ে, বলিউডে মুক্তি পেয়েছে একগুচ্ছ সিনেমা। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক ২০২৬ সালের প্রথম ৬ মাসে মুক্তি পাওয়া ছবিগুলির বক্স অফিস রিপোর্ট-
বর্ডার ২
২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টির ছবি বর্ডার ২। ছবিটি ভারতে ৩৯২.১৯ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ৪৪৯৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে। এই সিনেমাটি বক্স অফিসে সুপারহিট হয়েছিল।
মরদানি ২
রানি মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মারদানির তৃতীয় অংশ মরদানি ৩। ছবিটি ভারতে ৫৩.০৬ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ৭৮.৮২ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসের কালেকশন ছিল গড়পড়তা।
দ্য কেরালা স্টোরি ২
কেরালা স্টোরি ২ নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। অদিতি ভাটিয়া, ঐশ্বর্য ওঝা এবং উলকা গুপ্তা অভিনীত এই ছবিটি ভারতে ৫৮.৯৩ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়।
ধুরন্ধর ২
রণবীর সিংয়ের ছবি ধুরন্ধর ২ ভারতে ১,১৪৯.৩০ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১,৮১৩.৩৯ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সিনেমাটি সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা। যা বক্স অফিসে একটি ব্লকবাস্টার ছিল।
ভূত বাংলা
অক্ষয় কুমারের ছবি ভূত বাংলা ভারতে ২১৪.৮২ কোটি টাকা আয় করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্রটি ২৬৮.৫৭ কোটি টাকা আয় করেছে। এই সিনেমাটিও হিট হয়েছিল।
ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা
ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বেদাং রায়না, শর্বরী ওয়াঘ এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ। ছবিটি এখন পর্যন্ত ৯১.৩৭ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ১২ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। দর্শকদের মধ্যে খুব ভাল সাড়া পেয়েছে।
হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়
বরুণ ধাওয়ান, ম্রূণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ের ছবি হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় বিশ্বব্যাপী ৭৪.৭৯ কোটি টাকা আয় করেছিল। সিনেমাটি ১২ জুন মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয় ছবিখানা।
ককটেল ২
শাহিদ কাপুর, রশ্মিকা মন্দানা এবং কৃতি শ্যাননের ছবি 'ককটেল ২' ভারতে ১০৩.২১ কোটি আয় করেছে। সিনেমাটি ১৯ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। বক্স অফিসে বিশেষ কোনো সাড়া পায়নি ছবিটি।
ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল
অক্ষয় কুমারের সিনেমা ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল সম্পর্কে কথা বললে, ছবিটি ৯ জুলাই পর্যন্ত ভারতে ১৪৬.১০ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১৭৭.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ২৬ জুন মুক্তি পায়।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More