    Ankita Bhattacharya Birthday: আদরে মুড়ে অঙ্কিতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ড্রামার প্রেমিকের, ভালোবেসে কী নামে ডাকেন?

    সঙ্গীতের সুর থেকে প্রেমের তালের মেলবন্ধন— গায়িকা অঙ্কিতা মজুমদার এবং তাঁর ব্যান্ডের ড্রামার উজান মণ্ডল-এর রসায়ন এখন টলিউডের মিউজিক সার্কিটে অন্যতম চর্চিত বিষয়। সম্প্রতি অঙ্কিতার জন্মদিনে উজানের সেই মিষ্টি এবং আদুরে শুভেচ্ছা বার্তা নজর কাড়ল সবার। 

    Mar 26, 2026, 19:40:59 IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্টেজ কাঁপানো পারফরম্যান্স হোক বা অফ-স্ক্রিন প্রেম— অঙ্কিতা ও উজান একে অপরের পরিপূরক। এই জুটির প্রেম যে দিনে দিনে আরও গভীর হচ্ছে, তার প্রমাণ মিলল সারেগামাপা জয়ী অঙ্কিতা ভট্টাচার্যর জন্মদিনে। প্রেমিক উজান ইনস্টাগ্রামে অঙ্কিতাকে ভালোবেসে মিষ্টি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে আদর করে প্রেমিকাকে কোন নামে ডাকেন তিনি, সেই গোপন তথ্য়ও ফাঁস করছেন।

    আদরে মুড়ে অঙ্কিতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ড্রামার প্রেমিকের, ভালোবেসে কী নামে ডাকেন?
    আদরে মুড়ে অঙ্কিতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ড্রামার প্রেমিকের, ভালোবেসে কী নামে ডাকেন?

    উজানের সেই মন ছোঁয়া বার্তা:

    বাংলার গানের দুনিয়ার পরিচিত নাম অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। সারেগামাপা জয়ী এই শিল্পীর ভক্ত সংখ্যা অগুণতি। গানের পাশাপাশি গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও উঁকিঝুঁকি কম নয়। অঙ্কিতার প্রেম এখন ওপেন সিক্রেট। সম্পর্ক নিয়ে রাখঢাক রাখেন না তিনি। অঙ্কিতার ভালোবাসার নাম উজান। নিজের ড্রামসের তালের মতোই ছন্দময় ভাষায় উজান লিখেছেন: ‘শুভ জন্মদিন ঘণ্টু। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এখনো অনেক দূর পথ চলা বাকি, সবটুকু সুন্দরভাবে হবে। শুধু তুমি যেমনটা আছো ঠিক ওরকমটাই থেকো। বাকি সবটুকু তোমার অনেক অনেক আনন্দে কাটুক। আবারও শুভ জন্মদিন ঘণ্টু।’ হ্যাঁ, আদর করে উজান তাঁর মনের মানুষকে ঘণ্টু বলে ডাকেন।

    ‘ঘণ্টু’ ও ফুটু’র মিষ্টি রসায়ন:

    উজানের এই আদুরে ডাকের পাল্টা জবাব দিতেও দেরি করেননি অঙ্কিতা। ভালোবাসার ইমোজি আর আদরে ভরিয়ে দিয়ে গায়িকা কমেন্টে লিখেছেন— ‘ধন্যবাদ ফুটু পিচ্চি'। 'বোঝা যাচ্ছে, ড্রামার প্রেমিককে তিনি ভালোবেসে ‘ফুটু’ বা ‘ফুটু পিচ্চি’ নামে ডাকেন। ডাকনামের খেলা দেখে ভক্তদের দাবি— তাঁরা টলিউডের অন্যতম কিউট কাপল।

    স্টেজ থেকে জীবন সঙ্গী:

    অঙ্কিতা যখন তাঁর মায়াবী কণ্ঠে দর্শকদের মুগ্ধ করেন, তখন ড্রামসের কাঠি হাতে পেছনের ছন্দ ধরে রাখেন উজান। একসঙ্গে কাজ করতে করতেই তাঁদের এই গভীর প্রেমের শুরু। কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনকে যেভাবে তাঁরা সুন্দরভাবে ব্যালেন্স করছেন, তা অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।

    ভক্তদের শুভেচ্ছা:

    এই জুটির রোমান্টিক কথোপকথন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শুভেচ্ছা বার্তার বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভক্তরা লিখেছেন, ‘এইভাবেই একে অপরের সুর আর ছন্দ হয়ে থেকো সারা জীবন।’

    সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবন:

    জি বাংলার সারেগামাপা খেতাব জেতার পর থেকেই অঙ্কিতার সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে তিনি একদিকে যেমন প্লে-ব্যাক এবং স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত, তেমনই অন্যদিকে গ্র্যাজুয়েশনের পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় গায়ক রাহুল দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গেলেও, সেই অধ্যায় এখন অতীত। বর্তমানে অঙ্কিতার জীবনের সব সুর জুড়ে রয়েছেন উজান।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/Entertainment/Ankita Bhattacharya Birthday: আদরে মুড়ে অঙ্কিতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ড্রামার প্রেমিকের, ভালোবেসে কী নামে ডাকেন?
