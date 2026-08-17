‘৯৭% নম্বর ছিল, তাও…’, সুশান্ত মামলায় নাম জড়ানোয় চাকরি যায় রিয়ার ভাই ও বাবার

‘৯৭% নম্বর ছিল, তাও…’, সুশান্ত মামলায় নাম জড়ানোয় চাকরি যায় রিয়ার ভাই ও বাবার
রিয়া চক্রবর্তী সম্প্রতি বলেছিলেন যে, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর কেউ তার ভাইকে চাকরি দেয়নি। চক্রবর্তী পদবির জন্য তাঁর বাবাকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এমনকী তাঁদের পরিবারের থেকেমুখ ঘুরিয়েছিল সমাজও। এই ঘটনার পর অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজের ব্র্যান্ড শুরু করেন রিয়া চক্রবর্তী।
বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী এখন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন। সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যা মামলা এবং মাদক মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর, অভিনেত্রী ও তাঁর পরিবারকে গত বেশ কয়েক বছর ধরে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অভিনেত্রী জানান, কীভাবে এই মামলার কারণে তাঁর ছোট ভাইকে কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি, তাঁর বাবাকেও চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং সমাজও তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই কঠিন সময়ে, পরিবারটি একে অপরকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। এখন রিয়া নিজের একটি পোশাকের ব্র্যান্ড চালান এবং বিভিন্ন রিয়েলিটি শো-তেও অংশগ্রহণ করেন।
রিয়া চক্রবর্তীর ভাইকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল
ফারাহ খান তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের একটি নতুন পর্বের জন্য রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ি ঘুরিয়ে দেখান। এই সময়, ফারাহকে নিজের ব্র্যান্ড খোলার পেছনের কারণ রিয়া ব্যাখ্যা করেন। রিয়ার ব্র্যান্ডের প্রশংসা করে ফারাহ খান বলেন যে, দ্বিতীয় অধ্যায়টি দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। রিয়া উত্তর দেন, ‘আমার ভয় করছে। এত কষ্টের পর যখন বিষয়গুলোর সমাধান হয়েছে, তখন ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক।’ ফারাহ আরও বলেন যে, এখন ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; যা হওয়ার ছিল, তা হয়ে গিয়েছে। রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি ‘চ্যাপ্টার ২’ ব্র্যান্ডটি শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ‘শৌভিক এবং আমি চ্যাপ্টার ২ শুরু করি কারণ সে ক্যাট (CAT)-এ ৯৭% নম্বর পেয়েছিল। ২০২০ সালেও আমাদের একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে বছর সে ৯৭% নম্বর পেয়েছিল এবং আমার সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তার প্রথম ট্রাইমেস্টার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ফি দিয়ে দিয়েছিলাম। সে আইআইএম (IIM)-এ সুযোগও পেয়ে গিয়েছিল। এরপর ও জেলে গেল, ফলে সেই ট্রাইমেস্টারটিও শেষ হয়ে গেল।’
রিয়ার বাবাকেও তাঁর পদবির কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল
রিয়া আরও জানান যে, জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়িতে অলসভাবে বসে থাকতেন। সমাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাঁর ভাইও চাকরি পাচ্ছিলেন না। তাঁর বাবার একটি ভালো চাকরি ছিল, কিন্তু পদবির কারণে তা চলে যায়। রিয়া আরও বলেন, 'শৌভিক তো চাকরিই পাচ্ছিল না। মানে, কেউই ওকে চাকরি দিতে রাজি ছিল না। বাবা একটি বড় হাসপাতালে মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে একটি বড় চাকরি পাচ্ছিলেন। ওরা তাঁর পদবির কথা জানতে পারে। আর বলে, 'দুঃখিত স্যার, উনি রিয়া চক্রবর্তীর বাবা।' এরপর আমরা ভাবলাম, 'আর না। মানুষের ওপর নির্ভর করা বন্ধ করা যাক। নিজেদের কিছু শুরু করা যাক'।' এরপর রিয়া ও তাঁর ভাই শৌভিক তাঁদের পোশাকের ব্র্যান্ড 'চ্যাপ্টার ২' চালু করেন।
রিয়া চক্রবর্তী এখন রিয়্যালিটি শোতেও অংশ নিচ্ছেন
রিয়া তাঁর ভাই শৌভিকের সঙ্গে একটি পোশাকের ব্র্যান্ড চালান। তাঁরা কয়েকটি রিয়্যালিটি শোতেও অংশ নিয়েছেন। রিয়া এখন 'ট্রেইটর'-এর সিজন ২ করছেন। খবর সত্যি হলে, তার ভাই শোভিককে বিগ বস ২০-তে দেখা যেতে পারে।
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