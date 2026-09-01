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‘শিক্ষার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না…’! শ্যুটের ফাঁকেই চলে লেখাপড়া, জানেন ক্লাস ইলেভেনের ‘লাজু’ সাইনার প্রিয় বিষয় কী?

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বেশ অল্প বয়সেই বিনোদন জগতে নাম করেছেন। লাজু হয়ে ঘরে ঘরে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে যতই ব্যস্ততা থাক, লেখাপড়ায় নেই কোনো ফাঁকি। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী সাইনার প্রিয় বিষয় কী জানেন?

Published on: Sep 1, 2026, 22:00:49 IST
By Tulika Samadder
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জি বাংলায় কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাচ্ছে সাইনা চট্টোপাধ্যায়কে। অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বেশ অল্প বয়সেই বিনোদন জগতে নাম করেছেন। লাজু হয়ে ঘরে ঘরে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন সাইনা। আপাতত ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী সাইনা। শ্যুটের মাঝেই চলে লেখাপড়া। অভিনেয়ে তিনি যতটা পটু, ততটাই পড়াশোনায়।

সাইনা চট্টোপাধ্যায়।
সাইনা চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের লেখাপড়া করার ছবি শেয়ার করে নিলেন। দেখা গেল লাজু-র গেটআপেই রয়েছেন। অর্থাৎ সেটেই বসে পড়েছেন বই নিয়ে। তিনটি ছবি শেয়ার করে সাইনা লিখলেন, ‘তাড়াতাড়ি শুরু করো, কিন্তু শিক্ষা যা দেয়, তার মূল্যে নয়। শিক্ষার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না!’

সাইনা কেমব্রিজ বোর্ডের অধীনে IGCSE কারিকুলামে 'হোমস্কুলিং'-এর মাধ্যমে পড়াশোনা করছেন। শ্যুটের চাপে ফর্মাল স্কুল ছেড়ে দেন। অনলাইনে লেখাপড়া করলেও, দেননি একফোঁটাও ফাঁকি। আপাতত হোমস্কুলিংয়ের মাধ্যমেই ক্লাস টুয়েলভ পাশ করতে চান। তারপর ইচ্ছে রয়েছে বিদেশ যাওয়ার। ক্লাস ১২-এর পর ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (UK)-এ গিয়ে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সেই সময় অভিনয় থেকে সাময়িক বিরতি নিতেও প্রস্তুত সাইনা। অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি যতই আসুক, শিক্ষায় ফাঁক রাখতে একেবারেই রাজু নন তিনি। ঠিক যেন, পর্দায় তাঁর লাজু চরিত্রের মতোই!

সাইনার ছোট থেকেই ছিল অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন তাঁর ওজন একটু বেশির দিকে ছিল। এই কারণে স্কুলে তাঁকে হাসিঠাট্টার মুখেও পড়তে হয়েছিল। এরপর জিমে যাওয়া শুরু করেন। বলে রাখা ভালো, ক্লাস নাইনে পড়ার সময় অভিনেত্রী হিসেবে পথচলা শুরু। সাইনার প্রথম কাজ ছিল অনুরাগের ছোঁয়া।

তাঁর প্রিয় বিষয় মনোবিজ্ঞান। অভিনয়ের স্বপ্ন ছোট থেকে থাকলেও, লেখাপড়া করতে ভালোবাসেন। বেশ অল্পবয়সে হারিয়েছেন বাবাকে। তবে সাইনার পাশে সবসময় ঢাল হয়ে আছেন মা সংযুক্তা। সাইনাকে সঠিক পথ দেখাতে, সবরকম সিদ্ধান্তে মেয়ের সঙ্গে আছেন। শ্যুট ও লেখাপড়ার ফাঁকে সময় পেলেই মা-মেয়ে বেরিয়ে পড়েন ছুটি কাটাতে। কনে দেখা আলো সেটেও সকলের নয়নের মণি সাইনা।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/‘শিক্ষার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না…’! শ্যুটের ফাঁকেই চলে লেখাপড়া, জানেন ক্লাস ইলেভেনের ‘লাজু’ সাইনার প্রিয় বিষয় কী?
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