Guess Who: গায়ককে ডিভোর্স, এখন নায়কের ঘরণী! বাবার কোলে থাকা এই খুদে সদ্য মা হয়েছেন, বলুন তো কে?

বাবার কোলে চেপে আছে এই যে খুদে, সে কিন্তু এখন এক ছেলের মা! আর ছেলের বয়স মাত্র ৭ মাস। এক্কেবারে কিউটের ডিব্বা। বিনোদন জগতের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত হলেও, নিজের কর্মজগত হল এনজিও। সঙ্গে খুব ভালো গান গাইতে পারেন। একসময় প্রায় পাঁচ বছর সংসার করেছেন টলিপাড়ারই এক নামি গায়কের সঙ্গে। তবে ভেঙে যায় সেই বিয়ে। এরপর টলিউডেরই এক নায়কের সঙ্গে বেঁধেছেন ঘর। আর সেই বিয়ে থেকেই জন্ম দিয়েছেন পুত্র সন্তানের।
বুঝতে পারলেন কি কার কথা হচ্ছে? খুদে বয়সের এই ছবিটি পিয়া চক্রবর্তীর। বাবার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিন ছবিখানা তিনি শেয়ার করে নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। ২০২৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি না ফেরার দেশে চলে যান তাঁর বাবা। পিয়া দীর্ঘদিন ধরে সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য সরব হতে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে ভীষণ সুন্দর গান করেন। পিয়ার আরেক পরিচয় নিঃসন্দেহে তিনি অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।
অনুপম রায়ের সঙ্গে ৫ বছরের বৈবাহিক জীবন ছিল পিয়ার। যা ভাঙে ২০২১ সালে। মিউচুয়াল ডিভোর্সে আলাদা হন তাঁরা। এরপর ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে আইনি কাগজে সইসাবুদ করে বিয়ে করেন পিয়া ও পরমব্রত। সরাসরি গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত না হলেও, অনুপম আর পরমব্রতর কারণেই ফিল্মি পার্টিতে দেখা যেত তাঁকে। সিনেমার জগতের মানুষদের সঙ্গেও ওঠাবসা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ফলোয়ার্স নেহাত কম নয়।
২০২৫ সালের জুন মাসে জন্ম হয় পরমব্রত ও পিয়ার প্রথম সন্তানের। ছেলে নডির ছবি যখনই দেন এই দম্পতি সোশ্যাল মিডিয়ায়, তা কেড়ে নেয় নেটপাড়ার মন। যদিও নডিবাবুর একটা খুব সুন্দর ‘ভালো নাম’ও রয়েছে। ছেলের নাম রেখেছেন দম্পতি নিষাদ। যার অর্থ হল, এমন কেউ যাকে দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। সঙ্গে সংগীতের সপ্তম সুরকেও নিষাদ বলা হয়। আর নডি নামটি রেখেছেন পিয়া, আর পরমব্রত ডাকেন ‘জুনিয়র’ বলে।
২০২৪ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র পরপরই ঘোষণা করেন প্রেগন্যান্সির। যদিও পরমব্রত আর পিয়া বিয়ের পরপরই দুই পোষ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁদের সংসারে আরও আছে সারমেয় বাঘা আর বিল্লিরানি নীনা।
