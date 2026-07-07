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    Celina Jaitly: 'বিয়ের আগেই চুক্তি করে নাও...', অবিবাহিত মেয়েদের কী পরামর্শ দিলেন সেলিনা?

    Celina Jaitly: এই মুহূর্তে পারিবারিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সেলিনা জেটলি। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা চলছে অভিনেত্রীর। খুব সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানিয়েছিলেন, স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছেন।

    Published on: Jul 7, 2026, 14:03:56 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Celina Jaitly: এই মুহূর্তে পারিবারিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সেলিনা জেটলি। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা চলছে অভিনেত্রীর। খুব সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানিয়েছিলেন, স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন আর তার কাছে কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই সমস্ত অবিবাহিত নারীদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন সেলিনা।

    অবিবাহিত মেয়েদের কী পরামর্শ দিলেন সেলিনা?
    অবিবাহিত মেয়েদের কী পরামর্শ দিলেন সেলিনা?

    সেলিনা অবিবাহিত নারীদের নিজেদের সম্পত্তি আলাদা করে গুছিয়ে রাখার অনুরোধ করেছেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি সমস্ত মেয়েদের অনুরোধ করব যদি নিজেদের সম্পদ থাকে তাহলে বিয়ের আগে একটি চুক্তি করে নাও তোমরা। তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি আলাদা করে রাখো। তোমরা তো জানোই শেষ পর্যন্ত সবকিছুই সম্পদে এসে দাঁড়ায়। ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি, জন্ম-মৃত্যু, সন্তান সবকিছুই একটা সম্পদে এসে গিয়ে ঠেকে, আর এটাই সবথেকে বড় কষ্টের কারণ।’

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    সেলিনা এর আগেও জানিয়েছিলেন, নিজের ১৫তম বিবাহ বার্ষিকীতে তিনি ডিভোর্সের কাগজ উপহার পেয়েছেন স্বামীর থেকে। জীবনের কঠিন সময়ে স্বামীকে ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। পরে সেই সম্পর্কটুকুও হাতছাড়া হয়ে যায়।

    সেলিনা এবং পিটার হাগ সম্পর্কে

    সেলিনা ২০১০ সালে অস্ট্রিয়ান উদ্যোক্তা পিটার হাগকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির ২০১২ সালে উইনস্টন ও বিরাজ নামে যমজ পুত্র এবং ২০১৭ সালে আর্থার নামে আরও এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তাদের শামশের নামে আরও এক যমজ পুত্র ছিল, যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

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    ২০২৫ সালের নভেম্বরে, সেলিনা গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে নারীদের সুরক্ষা আইনের অধীনে পিটারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি ক্রমাগত গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, দম্পতির মধ্যে যৌথ অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাকে তার সন্তানদের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি।

    পরবর্তীতে, এই বছরের মে মাসে, মুম্বই-ভিত্তিক আইন সংস্থা সেমওয়াল অ্যান্ড কোং জানায় যে, চলমান বিবাহবিচ্ছেদ এবং সন্তানের হেফাজত সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন সাক্ষাৎকারে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগে সেলিনা তার বিচ্ছিন্ন স্বামী পিটার হ্যাগ এবং তার বাবা ডিআই উলফগ্যাং জে. হ্যাগের কাছ থেকে আইনি নোটিশ পেয়েছেন। নোটিশগুলোতে নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে, দম্পতির সন্তানদের নিয়ে করা প্রকাশ্য মন্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছে, সেই বিষয়বস্তু সরিয়ে ফেলার ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে এবং সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

    Home/Entertainment/Celina Jaitly: 'বিয়ের আগেই চুক্তি করে নাও...', অবিবাহিত মেয়েদের কী পরামর্শ দিলেন সেলিনা?
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