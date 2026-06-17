টলিউডের আচ্ছে দিন আসছে, কমিটি চালাতে কাদের বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী?
রাজ্যের পালা বদলের পর থেকে যে দিকে সকলের বেশি নজর ছিল সেটি হল টলিউড। অরূপ বিশ্বাসের দাদাগিরিতে এতদিন টলিউডের যা ক্ষতি হয়েছে, সেটি মেরামত করতে এবার বিধায়কদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রাজ্যের পালা বদলের পর থেকে যে দিকে সকলের বেশি নজর ছিল সেটি হল টলিউড। অরূপ বিশ্বাসের দাদাগিরিতে এতদিন টলিউডের যা ক্ষতি হয়েছে, সেটি মেরামত করতে এবার বিধায়কদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে?
জানা গিয়েছে, এই দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রায় ৪০টি কমিটি এবং সংস্থার কাজ এবার আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। বিনোদন জগতের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখার জন্য। এই কমিটির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে যাদের, তাঁরা কারা, সেটাই এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।
সদস্যরা তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের বিবেচনার জন্য বিভিন্ন সংস্থার পদাধিকারীদের জন্য ২ থেকে ৩টি নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। ফেডারেশন এবং গিল্ডগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রেড ইউনিয়নের অধীনে ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ অনুযায়ী নথিভূক্ত করা হবে। সরকারের বর্তমান নিয়ম পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশন এবং গিল্ডগুলোর বর্তমান যে কাঠামো সেটাই বজায় থাকবে।
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