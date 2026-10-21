চোরবাগান ট্র্যাজেডির মাঝে নবমীর রাতে কলকাতায় শুভেন্দুর পাশে রণবীর! বাংলায় ‘রামায়ণ’ করমুক্ত, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

চোরবাগান ট্র্যাজেডির মাঝে নবমীর রাতে কলকাতায় শুভেন্দুর পাশে রণবীর! বাংলায় ‘রামায়ণ’ করমুক্ত, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
৪০০০ কোটির বাজেটের ছবিকে করমুক্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রণবীর-যশে পাশে নিয়ে আর কী বললেন তিনি?
রণবীর কাপুর অভিনীত বহুপ্রতীক্ষিত পৌরাণিক চলচ্চিত্র ‘রামায়ণ’কে পশ্চিমবঙ্গে করমুক্ত হিসেবে প্রদর্শিত হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতার সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত ‘রাম এর অযোধ্যা’ থিমের দশেরা অনুষ্ঠানে ছবির কলাকুশলীদের সাথে মঞ্চ শেয়ার করে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন তিনি।
অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ও শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য:
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দ্যা কাশ্মীর ফাইলস’, ‘দ্যা কেরল স্টোরি’ এবং ‘দ্যা বেঙ্গল ফাইলস’-এর মতোই ‘রামায়ণ’ ছবিটিকেও পশ্চিমবঙ্গে করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী দিনে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং মহাভারতের মতো মহাকাব্যিক থিমের উপর আরও ছবি আমরা দেখতে পাব।’
চোরবাগান ট্র্যাজেডিতে নীরবতা পালন: সল্টলেকের এই আনন্দের মঞ্চ থেকেই কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে অনুষ্ঠানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
কলকাতায় রণবীর কাপুর ও যশের বার্তা:
ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর:
কলকাতা এবং সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে রণবীর বলেন, ‘কলকাতার এই পবিত্র ভূমিতে এসে আপনাদের সবার সঙ্গে দশেরা উদযাপন করা আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়। বিজয়া দশমী আমাদের শেখায় যে, অসত্য ও অন্যায় যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্য ও প্রমাণেরই জয় হয়।’ এদিন হলুদ পাঞ্জাবিতে দেখা মিলল পর্দার রামের। ক্রিম রঙা বন্ধগলা স্য়ুটে হাজির হয়েছিলেন রাবণের চরিত্রে অভিনয় করা যশ। সীতা অর্থাৎ সাই পল্লবীর অবশ্য দেখা মেলেনি।
রাবণ চরিত্রে কন্নড় সুপারস্টার যশ:
নিজের পুরোনো স্মৃতির কথা তুলে ধরে ‘কেজিএফ’ খ্যাত তারকা যশ বলেন, ২০০৪-০৫ সালে থিয়েটারের কাজে ব্যাকস্টেজকর্মী হিসেবে প্রথমবার ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। কলকাতার মিষ্টি—বিশেষ করে রসগোল্লা ও গোলাপজামুনের (পান্তুয়া) প্রশংসা করে যশ জানান, শহরের প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত আন্তরিক।
নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত এই মহাকাব্যিক ছবিটির প্রযোজনা করছেন নমিত মলহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস, ডিএনইজি (DNEG) এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস। জানা যাচ্ছে দুই পর্ব মিলিয়ে এই ছবির বাজেট ৪০০০ কোটি টাকা, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
দুই খণ্ডে পরিকল্পিত এই ছবির প্রথম পর্ব মুক্তি পাবে ৫ নভেম্বর, ২০২৪ (দীপাবলি) এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালের দীপাবলিতে বিশ্বজুড়ে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় মুক্তি পাবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More