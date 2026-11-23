প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
Deepika-Ranveer: ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই কিং-এর গানের শ্যুটিং! দীপিকাকে কীভাবে আগালাচ্ছিলেন রণবীর?
ভরা প্রেগন্যান্সিতেও পেশাদার দীপিকা। শাহরুখের সঙ্গে কিং-এর গানের শ্যুটিং সূদূর কেপটাউনে, বউকে আগলাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন রণবীর সিং।
চলতি বছরের মে মাসে শাহরুখ খান অভিনীত বহুপ্রতীক্ষিত ছবি ‘কিং’ (King)-এর সেটে মেয়ে দুয়াকে কোলে নিয়ে রণবীর সিং-এর একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল, যদিও সেখানে তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখা যায়নি। এবার সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন ‘কহি যো তু মিল যায়ে’ গানের কোরিওগ্রাফার জুটি পীযূষ ভগত এবং শাজিয়া সামজি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, কেপ টাউনে শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের রোম্যান্টিক গানের শুটিং চলাকালীন সেটে উপস্থিত ছিলেন রণবীর। শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী দীপিকার মনোবল বাড়াতে সেটে রীতিমতো চিয়ারলিডারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল অভিনেতাকে।
কেপ টাউনের সেটে রণবীরের উপস্থিতি ও ‘ফ্যামিলি গেট-টুগেদার’:
‘নিউজ১৮’ (News18)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেপ টাউনে ‘তু মিল যায়ে’ গানের শুটিংয়ের স্মৃতিচারণ করেন পীযূষ ও শাজিয়া। সেই সময় দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছিলেন দীপিকা, আর তাই স্ত্রীর খেয়াল রাখতে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন রণবীর।
রণবীরের প্রসঙ্গে শাজিয়া বলেন, ‘রণবীর কয়েকদিন সেটে ছিলেন। ওঁর মনটা ভীষণ ভালো। প্রথম দিন থেকেই উনি আমাদের প্রতি খুব সদয় ছিলেন। এত বড় মাপের অভিনেতাদের একসঙ্গে সেটে পাওয়াটা দারুণ মজার ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অগাধ ভালোবাসা ও সমর্থন দেখেছি আমরা। প্রতিবার দীপিকা যখন পারফর্ম করছিলেন, রণবীর ওঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ওঁর এনার্জি সত্যিই সংক্রামক।’
অন্যদিকে পীযূষ জানান, রণবীর সেটে থাকায় পরিবেশটা একেবারে পারিবারিক আড্ডার মতো হয়ে উঠেছিল। পীযূষের কথায়, ‘উনি শুটিংটা দারুণ উপভোগ করছিলেন। সেটে প্রচুর হাসি-মজা আর খুনসুটি চলত। আমরা সবাই রণবীরকে বলতাম, ‘আপনিও একটা শট দিয়ে দিন না কেন?’ শাহরুখ স্যার এবং দীপিকা যখন গানের রিহার্সাল করছিলেন, তখনও রণবীর সেখানে ছিলেন। উনি সবার জন্য পরিবেশটা খুব হালকা ও আনন্দময় করে রেখেছিলেন।’
হাঁড়কাঁপানো ঠান্ডায় সামার ড্রেসে শুটিং দীপিকার, সাহায্য করলেন কোরিওগ্রাফারদেরও:
প্রথমবার সুপারস্টার শাহরুখ খানকে কোরিওগ্রাফ করার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নেন পীযূষ ও শাজিয়া। তাঁরা জানান, শাহরুখকে নাচের স্টেপ শেখানোর ক্ষেত্রে দীপিকা তাঁদের দারুণভাবে গাইড করেছিলেন। পাশাপাশি দীপিকার পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে কোরিওগ্রাফাররা জানান, কেপ টাউনের তীব্র ঠান্ডায় পুরো ক্রু যখন একাধিক গরম পোশাক পরে কাঁপছিলেন, তখন দীপিকা অনায়াসেই পাতলা সামার ড্রেস পরে গানের শুটিং শেষ করেন।
‘তু মিল যায়ে’ গান এবং ‘কিং’ ছবির খুঁটিনাটি:
‘কিং’ ছবির প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত গান ‘তু মিল যায়ে’-তে শাহরুখ ও দীপিকার অনবদ্য রসায়ন নজর কেড়েছে। শচীন-জিগরের সুরে ও কুমারের কথায় গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং, এড শিরান এবং মধুবন্তী বাগচী।
দীপিকা-রণবীরের রোম্যান্সের সফর:
২০১৩ সালে ‘রাম-লীলা’-র সেটে প্রেমের পর ২০১৮ সালের নভেম্বরে ইতালির লেক কোমোতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রণবীর ও দীপিকা। ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান দুয়া পাড়ুকোন সিং-এর জন্ম হয়। এরপর চলতি বছর (২০২৬) সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের মা-বাবা হন এই তারকা দম্পতি, যার নাম রাখা হয়েছে দেবী পাড়ুকোন সিং।
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন-ড্রামা ‘কিং’-এ শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন ছাড়াও মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন অভিষেক বচ্চন ও সুহানা খান। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে আরশাদ ওয়ারসি, রাঘব জুয়াল এবং জয়দীপ আহলাওয়াতকে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি।