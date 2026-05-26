'বিষয়টিকে পুরোপুরি ভুল…', 'চাঁদ মেরা দিল' ছবিতে অনন্যার ‘ভারতনাট্যম’ বিতর্কের মুখ খুললেন বাবা চাঙ্কি!
বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে সম্প্রতি 'চাঁদ মেরা দিল' ছবিতে ভারতনাট্যম ফিউশন নাচের একটি ভিডিয়োর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন। অনেক নেটিজেন তাঁর নাচের ভঙ্গির সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে বেশ কয়েকজন ভারতনাট্যম নৃত্যশিল্পী এই পরিবেশনাকে ‘বিপর্যয়কর’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এবার, এই সমালোচনার মাঝে অনন্যার বাবা তথা অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন।
ইটাইমস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, ‘চাঁদ মেরা দিল’ ছবিতে অনন্যার নাচের দৃশ্য নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে চাঙ্কি বলেন, ‘আমার মনে হয়, মানুষ বিষয়টিকে পুরোপুরি ভুল বুঝেছেন। এটা কখনওই খাঁটি ভারতনাট্যম পরিবেশনা করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি। এটা ছিল একটি ফিউশন পারফরম্যান্স, ঠিক সেই ধরনের পরীক্ষামূলক নাচ যা প্রায়ই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতে দেখা যায়। মানুষ এটাকে প্রথাগত ভারতনাট্যম বলে ধরে নিয়েছিল এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এর বিচার করতে শুরু করেছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘কিন্তু বিশুদ্ধ ভারতনাট্যমের জন্য বছরের পর বছর কঠোর প্রশিক্ষণ, প্রায় ২০ বছরের শৃঙ্খলার প্রয়োজন। এটা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের উপাদানের সঙ্গে ভবিষ্যৎমুখী, উন্নত নৃত্যশৈলীর একটি সংমিশ্রণ। এটা একটা সৃজনশীল মিশ্রণ, কোনও শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনা নয়। আমি দর্শকদের অনুরোধ করব, প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে ছবিটি দেখে এর প্রেক্ষাপটটি বুঝুন।’
'চাঁদ মেরা দিল' ছবিতে অনন্যা, চারু শঙ্কর অভিনীত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পীর মেয়ে চাঁদনীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসা একটি দৃশ্যে দেখা যায়, তাঁর চরিত্রটি একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশনের পরিবর্তে ভরতনাট্যমের সঙ্গে হিপ-হপ এবং লকিং-এর মিশ্রণে একটি ফিউশন পরিবেশনা বেছে নেয়। তবে, অনেক নেটিজেন মনে করেন যে পরিবেশনাটি প্রত্যাশিতভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছায়নি।
বিবেক সোনি পরিচালিত এবং ধর্মা প্রোডাকশনস প্রযোজিত 'চাঁদ মেরা দিল' একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ছবি। ছবিতে আরভ এবং চাঁদনি নামের দুই ছাত্রছাত্রীর গল্প বলা হয়েছে, যাদের জীবনে খুব তাড়াতাড়ি দায়িত্ব এসে পড়লে তাঁদের প্রেম এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়।
ছবিটি দর্শক ও সমালোচক উভয়ের কাছ থেকেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, যা এর বক্স অফিস পারফরম্যান্সেও প্রতিফলিত হয়েছে। পাঁচ দিনে ছবিটি বক্স অফিসে ১৩ কোটি টাকা আয় করতে পেরেছে। তবে এই গতি ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।
কাজের সূত্রে, চাঙ্কি বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। ডেভিড ধাওয়ান পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে। এছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রাকেশ বেদি, মৌনি রায় এবং জিমি শেরগিল। ছবিটি আগামী ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।