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    ২ দিনে ৫০ কোটি, বক্স অফিসে ঝড় তুলল শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ককটেল ২, শনিবারের আয় কত?

    Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: শাহিদ কাপুর, কৃতি স্যানন এবং রাশমিকা মন্দানা অভিনীত ‘ককটেল ২’ বক্স অফিসে দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। জেনে নিন, ছবিটি এখনও পর্যন্ত মোট কত টাকা আয় করেছে।

    Jun 21, 2026, 10:11:21 IST
    By Tulika Samadder
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    Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: গত শুক্রবার মুক্তি পাওয়া ‘ককটেল ২’ বক্স অফিসে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। শাহিদ কাপুর, কৃতি স্যানন এবং রাশমিকা মন্দানা অভিনীত এই রোম্যান্টিক ড্রামা মুক্তির মাত্র দু’দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ৫০ কোটিরও বেশি আয় করে ফেলেছে। ২০১২ সালের জনপ্রিয় ছবি ‘ককটেল’-এর সিক্যুয়েল হিসেবে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন হোমি আদাজানিয়া।

    ককটেল ২ বক্স অফিস কালেকশন। (HT_PRINT)
    ককটেল ২ বক্স অফিস কালেকশন। (HT_PRINT)

    প্রথম দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। তবে ইতিবাচক দর্শক প্রতিক্রিয়া এবং মুখে মুখে প্রচারের জেরে দ্বিতীয় দিনে আয়ের গ্রাফ আরও উঁচুতে ওঠে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্বিতীয় দিনে ‘ককটেল ২’ আয় করেছে ১৬.২৫ কোটি টাকা, যা প্রথম দিনের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির প্রথম দুই দিনের মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ২৯.৭৫ কোটি টাকা। একই সময়ে ভারতের গ্রস কালেকশন পৌঁছেছে ৩৫.৭০ কোটিতে।

    শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও ছবিটি ভালো সাড়া পাচ্ছে। দুই দিনে ‘ককটেল ২’ বিদেশি বাজার থেকে প্রায় ১৫.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। সব মিলিয়ে ছবিটির মোট বিশ্বব্যাপী গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৫০.৯৫ কোটি টাকা। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই ছবির IMDb রেটিং বর্তমানে ৬.৯। দ্বিতীয় দিনের শক্তিশালী আয় দেখে মনে করা হচ্ছে, বক্স অফিসে বড় ধরনের পতন না হলে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি নির্মাণ খরচের বড় অংশ তুলে নিতে সক্ষম হবে।

    ‘ককটেল ২’-এর গল্প:

    ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কুণাল (শাহিদ কাপুর) এবং দিয়া (রাশমিকা মন্দানা)-র সম্পর্ককে ঘিরে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তারা লিভ-ইন সম্পর্কে রয়েছে। কিন্তু গল্পে মোড় আসে যখন তাদের পুরনো বন্ধু অ্যালি (কৃতি স্যানন) তাঁদের জীবনে ফিরে আসে।

    সিসিলি ও ইতালিতে ছুটি কাটানোর সময় সম্পর্কের জটিলতা আরও বাড়তে থাকে। কুণাল ও দিয়ার সম্পর্ক কেন ভেঙে যায়, অ্যালি কি সত্যিই তাদের বিচ্ছেদের কারণ, আর শেষ পর্যন্ত কুণাল ও অ্যালির মধ্যে নতুন প্রেমের সূচনা হয় কি না—এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই লুকিয়ে রয়েছে ‘ককটেল ২’-এর গল্পে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/২ দিনে ৫০ কোটি, বক্স অফিসে ঝড় তুলল শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ককটেল ২, শনিবারের আয় কত?
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