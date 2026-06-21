২ দিনে ৫০ কোটি, বক্স অফিসে ঝড় তুলল শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ককটেল ২, শনিবারের আয় কত?

২ দিনে ৫০ কোটি, বক্স অফিসে ঝড় তুলল শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ককটেল ২, শনিবারের আয় কত?
Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: শাহিদ কাপুর, কৃতি স্যানন এবং রাশমিকা মন্দানা অভিনীত ‘ককটেল ২’ বক্স অফিসে দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। জেনে নিন, ছবিটি এখনও পর্যন্ত মোট কত টাকা আয় করেছে।
Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: গত শুক্রবার মুক্তি পাওয়া ‘ককটেল ২’ বক্স অফিসে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। শাহিদ কাপুর, কৃতি স্যানন এবং রাশমিকা মন্দানা অভিনীত এই রোম্যান্টিক ড্রামা মুক্তির মাত্র দু’দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ৫০ কোটিরও বেশি আয় করে ফেলেছে। ২০১২ সালের জনপ্রিয় ছবি ‘ককটেল’-এর সিক্যুয়েল হিসেবে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন হোমি আদাজানিয়া।
প্রথম দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। তবে ইতিবাচক দর্শক প্রতিক্রিয়া এবং মুখে মুখে প্রচারের জেরে দ্বিতীয় দিনে আয়ের গ্রাফ আরও উঁচুতে ওঠে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্বিতীয় দিনে ‘ককটেল ২’ আয় করেছে ১৬.২৫ কোটি টাকা, যা প্রথম দিনের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির প্রথম দুই দিনের মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ২৯.৭৫ কোটি টাকা। একই সময়ে ভারতের গ্রস কালেকশন পৌঁছেছে ৩৫.৭০ কোটিতে।
শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও ছবিটি ভালো সাড়া পাচ্ছে। দুই দিনে ‘ককটেল ২’ বিদেশি বাজার থেকে প্রায় ১৫.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। সব মিলিয়ে ছবিটির মোট বিশ্বব্যাপী গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৫০.৯৫ কোটি টাকা। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই ছবির IMDb রেটিং বর্তমানে ৬.৯। দ্বিতীয় দিনের শক্তিশালী আয় দেখে মনে করা হচ্ছে, বক্স অফিসে বড় ধরনের পতন না হলে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি নির্মাণ খরচের বড় অংশ তুলে নিতে সক্ষম হবে।
‘ককটেল ২’-এর গল্প:
ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কুণাল (শাহিদ কাপুর) এবং দিয়া (রাশমিকা মন্দানা)-র সম্পর্ককে ঘিরে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তারা লিভ-ইন সম্পর্কে রয়েছে। কিন্তু গল্পে মোড় আসে যখন তাদের পুরনো বন্ধু অ্যালি (কৃতি স্যানন) তাঁদের জীবনে ফিরে আসে।
সিসিলি ও ইতালিতে ছুটি কাটানোর সময় সম্পর্কের জটিলতা আরও বাড়তে থাকে। কুণাল ও দিয়ার সম্পর্ক কেন ভেঙে যায়, অ্যালি কি সত্যিই তাদের বিচ্ছেদের কারণ, আর শেষ পর্যন্ত কুণাল ও অ্যালির মধ্যে নতুন প্রেমের সূচনা হয় কি না—এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই লুকিয়ে রয়েছে ‘ককটেল ২’-এর গল্পে।
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