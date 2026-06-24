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    Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: মঙ্গলবার বাম্পার আয় ককটেল ২-এর, শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ছবির ৫ দিনের মোট সংগ্রহ কত?

    ১৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে 'ককটেল ২'। ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহিদ কাপুর, কৃতি শ্যানন ও রশ্মিকা মন্দন্না। ছবিটি বক্স অফিসে বেশ ভালো ফল করছে। 'ককটেল ২' মুক্তি পাওয়ার পর পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে, মোট আয় কত হল?

    Jun 24, 2026, 09:20:37 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুর অভিনীত ‘ককটেল ২’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চলতি বছরের ১৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ছবিটিতে শাহিদের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কৃতি শ্যানন এবং রশ্মিকা মন্দনা। দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া এবং মুখে মুখে প্রচারের জেরে ছবিটির আয় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

    ককটেল ২-এর বক্স অফিস কালেকশন।
    ককটেল ২-এর বক্স অফিস কালেকশন।

    পঞ্চম দিনেও শক্তিশালী আয়

    উদ্বোধনী সপ্তাহান্ত শেষ হলেও ‘ককটেল ২’-এর বক্স অফিস পারফরম্যান্সে ভাটা পড়েনি। একাধিক বড় বাজেটের ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে সাফল্যের মুখ দেখছে। মুক্তির প্রথম দিনেই ১৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল ছবিটি।

    বক্স অফিস ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির পঞ্চম দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবার ছবিটি আরও ৬.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ভারতের বাজারে ‘ককটেল ২’-এর মোট নেট সংগ্রহ পৌঁছে গিয়েছে ৬০.৯০ কোটিতে।

    ‘ককটেল ২’-এর দিনপ্রতি সংগ্রহ দেখুন-

    প্রথম দিন১৩.৫০ কোটি
    দ্বিতীয় দিন১৬.২৫ কোটি
    তৃতীয় দিন১৭.৭৫ কোটি
    চতুর্থ দিন৬.৭৫ কোটি
    পঞ্চম দিন৬.৬৫ কোটি
    মোট সংগ্রহ৬০.৯০ কোটি

    একাধিক ছবির সঙ্গে কড়া প্রতিযোগিতা

    ‘ককটেল ২’-এর সামনে বক্স অফিসে রয়েছে বরুণ ধাওয়ান অভিনীত ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’, রাম চরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ‘পেড্ডি’, ববি দেওলের ‘বন্দর’, কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’, দিলজিৎ দোসাঞ্জের ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’ এবং ‘হন্টেড 3D: ইকোজ অফ দ্য পাস্ট’-এর মতো ছবি। তবুও দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে শাহিদের এই ছবি।

    ‘ককটেল’-এর উত্তরসূরি ‘ককটেল ২’

    উল্লেখ্য, ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় রোম্যান্টিক-কমেডি ‘ককটেল’-এর সিক্যুয়েল হিসেবেই তৈরি হয়েছে ‘ককটেল ২’। প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সইফ আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোন, ডায়ানা পেন্টি, ডিম্পল কাপাডিয়া, বোমন ইরানি এবং রণদীপ হুডা। ছবিটি সে সময় বক্স অফিসে বড় সাফল্য পেয়েছিল এবং বিশেষ করে সইফ-দীপিকা-ডায়ানার রসায়ন দর্শকদের মন জয় করেছিল।

    বর্তমানে ‘ককটেল ২’-এর ধারাবাহিক সাফল্য দেখে মনে করা হচ্ছে, ছবিটি খুব শীঘ্রই ১০০ কোটির ক্লাবের দিকেও এগিয়ে যেতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: মঙ্গলবার বাম্পার আয় ককটেল ২-এর, শাহিদ-কৃতি-রশ্মিকার ছবির ৫ দিনের মোট সংগ্রহ কত?
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