'ককটেল ২'-র বক্স অফিস তাণ্ডব অব্যাহত, ষষ্ঠ দিনেও দাপুটে আয়, ৬৬ কোটির গণ্ডি পার, বুধবারে কত আয়?

'ককটেল ২'-র বক্স অফিস তাণ্ডব অব্যাহত, ষষ্ঠ দিনেও দাপুটে আয়, ৬৬ কোটির গণ্ডি পার, বুধবারে কত আয়?
শাহিদ কাপুর, কৃতি শ্যানন ও রাশমিকা মন্দানা অভিনীত 'ককটেল ২' বক্স অফিসে দুর্দান্ত দাপট দেখাচ্ছে। একাধিক বড় ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ষষ্ঠ দিনে আরও ৫ কোটি টাকা আয় করেছে ছবিটি। ফলে ভারতের বাজারে এর মোট নেট সংগ্রহ পৌঁছে গিয়েছে ৬৬ কোটি টাকায়।
বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুর তাঁর ছবি 'ককটেল ২'-কে ঘিরে এই মুহূর্তে ব্যাপক চর্চায় রয়েছেন। ছবিতে শাহিদের দুর্দান্ত অভিনয়ের প্রশংসা করছেন দর্শক থেকে সমালোচক—প্রায় সকলেই। একই সঙ্গে 'ককটেল ২'-এর মাধ্যমে দর্শকদের ভরপুর বিনোদনও দিচ্ছেন অভিনেতা। দীর্ঘদিন ধরেই এই ছবির মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা। অবশেষে ১৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ছবিটি। শাহিদের পাশাপাশি ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কৃতি শ্যানন এবং রশ্মিকা মন্দানা। মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করে চলেছে 'ককটেল ২'। মুক্তির ছয় দিন পূর্ণ হওয়ার পর এবার সামনে এসেছে বুধবারের বক্স অফিস রিপোর্ট। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এখনও পর্যন্ত কত আয় করল এই বহুল আলোচিত ছবি।
বক্স অফিসে ঝড় তুলছে 'ককটেল ২'
শাহিদ কাপুর, রশ্মিকা মন্দানা এবং কৃতি শ্যানন অভিনীত 'ককটেল ২'-কে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। শুধু দর্শকরাই নন, সমালোচকদের কাছ থেকেও ছবিটি দারুণ প্রশংসা এবং ইতিবাচক রিভিউ পেয়েছে। ওপেনিং উইকেন্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ছবিটির আয়ে কোনও বড় পতন দেখা যায়নি।
একাধিক বড় ছবির সঙ্গে বক্স অফিসে সংঘর্ষ হওয়া সত্ত্বেও 'ককটেল ২' বাণিজ্যিকভাবে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ছবি মুক্তির সময় টক্কর হয় বরুণ ধাওয়ানের 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' এবং রাম চরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'পেড্ডি'-র মতো বড় বাজেটের ছবির সঙ্গে। তবুও নিজের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে শাহিদের এই ছবি।
মুক্তির প্রথম দিনেই 'ককটেল ২' ১৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এবার প্রকাশ্যে এসেছে ষষ্ঠ দিনের আয়ের হিসাব। Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ বুধবার ছবিটি ৫.০০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ভারতের বাজারে ছবিটির মোট নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৬৬.০০ কোটি টাকা।
দিনভিত্তিক 'ককটেল ২'-এর বক্স অফিস সংগ্রহ
প্রথম দিন (শুক্রবার): ১৩.৫০ কোটি টাকা
দ্বিতীয় দিন (শনিবার): ১৪.২৫ কোটি টাকা
তৃতীয় দিন (রবিবার): ১৬.১০ কোটি টাকা
চতুর্থ দিন (সোমবার): ১০.৫০ কোটি টাকা
পঞ্চম দিন (মঙ্গলবার): ৬.৬৫ কোটি টাকা
ষষ্ঠ দিন (বুধবার): ৫.০০ কোটি টাকা
মোট ভারতীয় নেট সংগ্রহ: ৬৬.০০ কোটি টাকা
একাধিক ছবির সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতা
শাহিদ কাপুরের 'ককটেল ২' মুক্তির পর থেকেই একাধিক ছবির সঙ্গে বক্স অফিসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই তালিকায় রয়েছে বরুণ ধাওয়ানের 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়', রাম চরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'পেড্ডি', ববি দেওলের 'বান্দর', কঙ্গনা রানাওয়াতের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এবং 'হন্টেড 3D: ইকোজ অফ দ্য পাস্ট'।
ফলে বর্তমানে বক্স অফিসে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। তবে এত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও নিজের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখে উল্লেখযোগ্য ব্যবসা করছে 'ককটেল ২'।
'ককটেল ২'-এর প্রথম পর্বও ছিল দর্শকদের প্রিয়
উল্লেখ্য, ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রোম্যান্টিক-কমেডি ছবি 'ককটেল'-কেই বর্তমান 'ককটেল ২'-এর প্রথম পর্ব হিসেবে ধরা হয়। সেই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সইফ আলি খান, ডায়ানা পেন্টি, দীপিকা পাড়ুকোন, ডিম্পল কাপাডিয়া, বোমান ইরানি এবং রণদীপ হুডার মতো জনপ্রিয় তারকারা।
প্রথম ছবিটিও দর্শকদের কাছ থেকে বিপুল ভালোবাসা পেয়েছিল এবং বক্স অফিসে সফল হয়েছিল। বিশেষ করে সইফ, দীপিকা এবং ডায়ানার অনস্ক্রিন রসায়ন দর্শকদের মন জয় করেছিল। সেই জনপ্রিয়তার উত্তরাধিকার বহন করেই এবার বড় পর্দায় এসেছে 'ককটেল ২', যা বর্তমানে বক্স অফিসে সাফল্যের নতুন ইতিহাস গড়ার পথে এগিয়ে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More