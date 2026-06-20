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    Cocktail 2 day 1: 'ককটেল ২' প্রথম দিনে বক্স অফিসে 'ককটেল'-এর রেকর্ড ভেঙেছে, প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আয় করেছে

    Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: শাহিদ কাপুর, রশ্মিকা মন্দনা এবং কৃতি শ্যাননের 'ককটেল ২' প্রথম দিনে সইফ আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং ডায়ানা পেন্টির 'ককটেল'-এর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

    Jun 20, 2026, 10:11:44 IST
    By Tulika Samadder
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    Cocktail 2 Box Office Collection: শাহিদ কাপুর, রশ্মিকা মন্দানা এবং কৃতি শ্যানন অভিনীত ‘ককটেল ২’ আজ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এবং প্রথম দিনেই বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। ট্রেড রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আয় করেছে। শুধু তাই নয়, ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় ছবি ‘ককটেল’-এর প্রথম দিনের আয়ের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে এই সিক্যুয়েল।

    ককটেল ২ বক্স অফিস কালেকশন।
    ককটেল ২ বক্স অফিস কালেকশন।

    প্রথম দিনেই ১৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা

    মুক্তির আগে ‘ককটেল ২’-এর জন্য ১.৬ লক্ষ টিকিটের অগ্রিম বুকিং হয়েছিল, যার মাধ্যমে প্রায় ৫.৫৭ কোটি টাকা আয় হয়। সেই হিসেবে ট্রেড বিশ্লেষকদের অনুমান ছিল, ছবিটি প্রথম দিনে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে। তবে সব হিসাব ছাপিয়ে ছবিটি প্রথম দিনেই ১৩.৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

    পুরনো ‘ককটেল’-কে টপকে গেল সিক্যুয়েল

    ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ককটেল’-এ অভিনয় করেছিলেন সইফ আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং ডায়ানা পেন্টি। ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনে ১০.৯৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। সেই তুলনায় ‘ককটেল ২’-এর ১৩.৫০ কোটি টাকার ওপেনিং স্পষ্টভাবে পুরনো ছবির রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

    ককটেল ২।
    ককটেল ২।

    বিশ্বজুড়েও শক্তিশালী পারফরম্যান্স

    দেশের পাশাপাশি বিদেশের বাজারেও ভালো সূচনা করেছে ‘ককটেল ২’। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ছবিটি ৪ কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রথম দিনের মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২০.২০ কোটি টাকা।

    বক্স অফিস রিপোর্ট কার্ড

    ভারতীয় বক্স অফিস: ১৩.৫০ কোটি টাকা

    বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস: ২০.২০ কোটি টাকা

    ‘ককটেল’ (২০১২)-এর প্রথম দিনের আয়: ১০.৯৫ কোটি টাকা

    2012 में आई कॉकटेल (IMDb)
    2012 में आई कॉकटेल (IMDb)

    কেন দর্শকদের মন জয় করল ‘ককটেল ২’?

    বিশ্লেষকদের মতে, শুক্রবার মুক্তি পাওয়ায় ছবিটি সপ্তাহান্তের সুবিধা পেয়েছে। ছবির গানগুলি মুক্তির আগেই দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি শাহিদ কাপুর, রাশ্মিকা মন্দানা এবং কৃতি শ্যাননের নতুন জুটিকে ঘিরেও ছিল ব্যাপক কৌতূহল। ফলে সন্ধ্যা ও রাতের শোগুলিতে দর্শকদের ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

    সপ্তাহান্তে ৫০ কোটির লক্ষ্য?

    প্রথম দিনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ট্রেড মহলের অনুমান, সপ্তাহান্ত শেষ হওয়ার আগেই ‘ককটেল ২’ ৫০ কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Cocktail 2 Day 1: 'ককটেল ২' প্রথম দিনে বক্স অফিসে 'ককটেল'-এর রেকর্ড ভেঙেছে, প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আয় করেছে
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