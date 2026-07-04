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    জলসার নায়কের সঙ্গে জি বাংলার নায়িকার গাঁটছড়া! আগামী বছরেই বিয়ে, ফাঁস হল সবটা

    প্রতীক সেনের দাদামণি নায়িকা এবার বাস্তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। খবর, আগামী বছর প্রেমিক অনুভব কাঞ্জিলালের সঙ্গে সাত পাক ঘুরবেন অনুষ্কা।

    Jul 4, 2026, 20:45:10 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টলিউডের অন্যতম মিষ্টি এবং দীর্ঘদিনের চর্চিত তারকা জুটি হলেন অভিনেতা অনুভব কাঞ্জিলাল (Anubhav Kanjilal) এবং অভিনেত্রী অনুষ্কা চক্রবর্তী (Anushka Chakraborty)। ‘দাদামণি’ খ্যাত নায়িকা অনুষ্কা এবং ‘কম্পাস’ ছবির নতুন নায়ক প্রান্তিক তথা ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অনুভব— দুজনের প্রেমের সম্পর্কের কথা ইন্ডাস্ট্রির কারোরই অজানা নয়। এবার নিজেদের এই দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার এক মস্ত বড় সুখবর দিলেন এই তারকা জুটি। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তাঁরা।

    জলসার নায়কের সঙ্গে জি বাংলার নায়িকার গাঁটছড়া! আগামী বছরেই বিয়ে, ফাঁস হল সবটা
    জলসার নায়কের সঙ্গে জি বাংলার নায়িকার গাঁটছড়া! আগামী বছরেই বিয়ে, ফাঁস হল সবটা

    সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অনুষ্কা অভিনীত নতুন সিনেমা ‘নেভারমাইন্ড’ (Nevermind)। সেই ছবিরই জমকালো প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে প্রেমিকার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিয়ের এই গ্র্যান্ড প্ল্যানিংয়ের কথা ফাঁস করলেন অনুভব।

    টেলিপাড়ায় ফের বিয়ের সানাই
    টেলিপাড়ায় ফের বিয়ের সানাই

    ‘পরের বছর অবশ্যই আমরা বিয়ে করছি’— সিলমোহর দিলেন অনুভব

    ‘নেভারমাইন্ড’ ছবির প্রিমিয়ারে একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন এই লাভবার্ডস। সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অনুভব আর কোনো লুকোছাপা করেননি। হাসিমুখে বড় সুখবরটি দিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘পরের বছর অবশ্যই আমরা বিয়ে করছি। ২০২৭-এ আমাদের চার হাত এক হচ্ছে।’

    অনুভবের এই জবাবে সিলমোহর পড়লেও পাশে থাকা প্রেমিকা অনুষ্কা অবশ্য একটু মজার ছলে ভ্রূ কুঁচকে প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমার কাছে কিন্তু এখনও পাকা খবর নেই! হ্যাঁ, পরের বছর বিয়ে করার একটা প্ল্যান হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখনও দিন-ক্ষণ পাকা হয়নি।’ প্রিমিয়ারের খুশির আমেজে যুগলের এই মিষ্টি খুনসুটি উপস্থিত সকলের মন কেড়ে নেয়।

    ‘গুন্ডার রোলে ও হঠাৎ ফেমাস... ভদ্র ক্যারেক্টর ওকে দেওয়া হয় না!’— অনুভবের অভিনয়ে মুগ্ধ অনুষ্কা

    বিয়ের খবরের পাশাপাশি অনুভবের সাম্প্রতিক অনস্ক্রিন ইমেজ নিয়েও বেশ মজার মন্তব্য করেন অনুষ্কা। ‘কম্পাস’ ছবিতে প্রান্তিকের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন অনুভব। তবে ছোটপর্দায় প্রেমিকের গ্রে-শেডের চরিত্র করা প্রসঙ্গে অনুষ্কা বলেন, ‘আজকাল গুন্ডার রোলে ও হঠাৎ করে খুব ফেমাস হয়ে গেছে। কেন জানি না ওকে আর কোনো ভদ্র ক্যারেক্টার দেওয়াই হয় না!’ এর আগে জি বাংলার মিলি ধারাবাহিকে মুখ্য় চরিত্রে দেখা গিয়েছিল অনুভবকে।

    প্রেমিকার এই খুনসুটিমাখা অভিযোগে অবশ্য সায় দিয়েছেন অনুভবও। তবে নেতিবাচক চরিত্র হোক বা রোম্যান্টিক— অনুভবের অভিনয় যে দিন দিন আরও পরিণত হচ্ছে, তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর অনুরাগীরাও।

    . টলিপাড়ায় আগাম শুভেচ্ছার ঢল

    পেশাদার জীবনে অনুষ্কা যখন তাঁ নতুন ছবি ‘নেভারমাইন্ড’ নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ব্যক্তিগত জীবনের এই বড় সিদ্ধান্ত টলিপাড়ায় এক নতুন খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে চুটিয়ে প্রেম করার পর যেভাবে আগামী ২০২৭ সালে তাঁরা ছাদনাতলায় পৌঁছানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাতে খুশি বিনোদন জগতের সহকর্মী থেকে শুরু করে ভক্তরা। সোশ্যালে ইতিমধ্যেই হবু বর-কনেকে আগাম শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন অনুগামীরা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/জলসার নায়কের সঙ্গে জি বাংলার নায়িকার গাঁটছড়া! আগামী বছরেই বিয়ে, ফাঁস হল সবটা
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