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    ‘তোর মতামতে আমি প্রস্রাব করে দিলাম…’!ট্রোলকে বার্তা ‘কম্পাস’ নায়ক অর্কপ্রভর

    তোমাদের রানী ধারাবাহিকের মাধ্যমে ছোট পর্দায় কাজ শুরু অর্কপ্রভর। তবে শুক্রবার এমন একটি পোস্ট শেয়ার করলেন ছোট পর্দার নায়ক, যাতে নতুন করে ফের চর্চায় তিনি।

    Jun 26, 2026, 18:30:58 IST
    By Tulika Samadder
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    কম্পাস-এর নায়ক বিহানের চরিত্রে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে অর্কপ্রভ রায়কে। সুদর্শন এই তরুণ সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ জনপ্রিয়। তোমাদের রানী ধারাবাহিকের মাধ্যমে ছোট পর্দায় কাজ শুরু অর্কপ্রভর। তবে শুক্রবার এমন একটি পোস্ট শেয়ার করলেন ছোট পর্দার নায়ক, যাতে নতুন করে ফের চর্চায় তিনি।

    ‘কম্পাস’ নায়ক অর্কপ্রভ।
    ‘কম্পাস’ নায়ক অর্কপ্রভ।

    ধূমপান করার দুটি ছবি শেয়ার করেছেন অর্কপ্রভ। গায়ে বেগুনি রঙের সোয়েট শার্ট আর ডেনিম জিন্স। চোখে কালো সানগ্লাস। গলায় মাফলার। আর ছবির ক্যাপশনে লিখলেন, ‘আমি সিগারেট খাচ্ছি, আর অকাজো মানুষগুলোর মূল্যহীন মন্তব্যকে একটুও পাত্তা দিচ্ছি না।’ এরপর অর্কপ্রভ আরও লেখেন, ‘লে মুত দিয়া তেরে অপিনিয়ন পে’। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘তোর মতামতে আমি প্রস্রাব করে দিলাম…’! স্পষ্টতই ট্রোলের উদ্দেশেই এহেন ক্যাপশন অর্কপ্রভর।

    বাংলা সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে কাজ করার আগে মুম্বই-ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আগে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছন অর্কপ্রভ। ‘কম্পাস’ নায়কের কেরিয়ার খুব বৈচিত্রে ভরা। বিয়ের বাড়ির ছবি তোলা থেকে শুরু করে সহকারী পরিচালক, জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবেও করেছেন কাজ। আর এখন সিরিয়ালের নায়ক।

    যদিও টিআরপি রেটিংয়ের ভিত্তিতে এই মুহূর্তে কম্পাসের হাল বেশ খারাপ। এমনকী, সময়ও পরিবর্তন হয়েছে। নতুন মেগা 'বাবলি সুন্দরী' আসায়, পর্ণা ও অর্কপ্রভ অভিনীত ধারাবাহিকটি বিকেল ৬.০০টার জায়গায় বিকেল ৫.৩০টায় সম্প্রচারিত হচ্ছে।

    'তোমাদের রানী' -তে 'দুর্জয়' চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন অর্কপ্রভ। আর এই ধারাবাহিকে তাঁর নায়িকা ছিলেন অভিকা মালাকার। এরপরই অর্কপ্রভর কাছে আসে ‘দুই শালিক’-এর কাজ। যাতে অভিনয় করেন তিতিক্ষা দাস, নন্দিনী দত্ত ও সায়ন বোস।

    এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছিলেন যে, মেগা সিরিয়ালের চাপে অবসর খুব কম পান। তবে যেদিন ছুটি থাকে সেদিন অনেকক্ষণ ঘুমান। গিটারে নতুন সুর তোলেন। টুকটাক লেখালেখিও চলে। সঙ্গে ছুটির দিনে ঘুরতে যেতেও খুব ভালোবাসেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘তোর মতামতে আমি প্রস্রাব করে দিলাম…’!ট্রোলকে বার্তা ‘কম্পাস’ নায়ক অর্কপ্রভর
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