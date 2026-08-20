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বিগ বসের কোপে জলসার ‘কম্পাস’! দীপান্বিতা-অর্কপ্রভ-র মেগার শেষ সম্প্রচার কবে?

বিগ বস বাংলা আসায় স্টার জলসার স্লট একেবারে ঘেঁটে ঘ। কম্পাসকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। কবে হবে দীপান্বিতা-অর্কপ্রভ-র ধারাবাহিকের শেষ সম্প্রচার?

Published on: Aug 20, 2026, 19:30:48 IST
By Tulika Samadder
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চলতি মাস থেকেই শুরু হচ্ছে বাংলা বিগ বস। প্রতিদিন রাত ৯.৩০-এ সম্প্রচার হবে এটি। ১ ঘণ্টা দেখানো হবে হিন্দির ফরম্যাট অনুসরণ করেই। যদিও বিগ বসের প্রমিয়ার শো রাখা হয়েছে ৩০ অগস্ট, রবিবার। এদিন শুরু হবে রাত ৮টা থেকে। আপাতত নেটপাড়ায় জোর চর্চা কারা কারা বাংলা বিগ বসের ঘরের অতিথি হতে চলেছে।

কবে শেষ হচ্ছে কম্পাস?
কবে শেষ হচ্ছে কম্পাস?

তবে এরই মাঝে স্টার জলসার স্লট একেবারে ঘেঁটে ঘ। এতদিন প্রতিজ্ঞা ধারাবাহিকটি সোম থেকে রবিবার রাত সাড়ে ৯ টা থেকে দেখা যেত। তবে ৩০ আগস্ট থেকে সেই সময় আর দেখা যাবে না এই মেগা সিরিয়াল। রণজয় বিষ্ণু এবং অভিকা মালাকার অভিনীত এই ধারাবাহিকটি এবার থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখা যাবে।

১০.৩০টায় দেখা যেত দীপান্বিতা রক্ষিত এবং সায়ন বসু অভিনীত শুধু তোমারই জন্য। ৩১ আগস্ট থেকে এটি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দেখা যাবে। আর রাত ১০টার বদলে আধ ঘণ্টা পিছিয়ে সাড়ে দশটায় দেখা যাবে মানালি-সব্যসাচীর সংসার সংকীর্তণ।

এবার ঘূর্ণি-র স্লট বদল হলেও, সেটি কোন সময়ে যাবে তা ঘোষণা করা না হলে, অনেকেরই মনে ধারণা জন্মেছিল বুঝি বা সেটি শেষ হবে। তবে তা হচ্ছে না। বদলে শেষ করা হচ্ছে কম্পাসকে। গত বছর ২৫ অক্টোবর শুরু হয়েছিল পর্ণা চক্রবর্তী ও অর্কপ্রভ রায়ের এই মেগা। ৩০ পর্ব অতিক্রম করার পর, ২৯ অগস্টই হবে এর শেষ সম্প্রচার। ইতিমধ্যে তারকাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ দিনের শ্যুটও হয়ে যাবে আগামী সপ্তাহেই। যদিও দীপান্বিতা-অর্কপ্রভ-র দর্শকরা বেশ ক্ষুব্ধ। কারণ গল্প এখনো অনেকটাই বাকি। অর্থাৎ শেষ করা হলেও, সেটা জগাখিচুড়ি করেই করা হবে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

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