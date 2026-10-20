মুসেওয়ালার আড়াই বছরের ভাইয়ের বন্দুক হাতে অঙ্গভঙ্গি, করা হল অভিযোগ দায়ের
সম্প্রতি কানাডার টরেন্টোয় একটি অনুষ্ঠানে বন্দুক চালানোর অঙ্গিভঙ্গি করতে দেখা গেল প্রয়াত গায়ক সিধু মুসেওয়ালার আড়াই বছরের ভাই সুখদীপ সিংহ সিধুকে। সুখদীপ পরিচিত ছোট সিধু নামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি শিশু অধিকার সংগঠন দ্বারস্থ হল পাঞ্জাব প্রশাসনের।
সম্প্রতি কানাডার টরেন্টোয় একটি অনুষ্ঠানে বন্দুক চালানোর অঙ্গিভঙ্গি করতে দেখা গেল প্রয়াত গায়ক সিধু মুসেওয়ালার আড়াই বছরের ভাই সুখদীপ সিংহ সিধুকে। সুখদীপ পরিচিত ছোট সিধু নামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি শিশু অধিকার সংগঠন দ্বারস্থ হল পাঞ্জাব প্রশাসনের।
এই গোটা ঘটনাটি সামনে নিয়ে এসে শিশুটির নিশ্চিত করতে মানুষরা জেলার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এই সংস্থা। এমন কি শিশুটির বাবা-মাকে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়ার ও উদ্যোগ নিয়েছে ওই সংস্থা। আগামী দিনে যাতে ওই শিশু কোন সহিংস কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত না হয়, সেটা নিশ্চিত করতেই সংস্থার এই পদক্ষেপ।
চণ্ডীগড় -ভিত্তিক সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল’-এর আইনজীবীরা ১৭ অক্টোবর মানসা ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের কাছে একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী নবকিরণ সিং ২০১৫ সালের কিশোর বিচার (যত্ন ও সুরক্ষা) আইনের অধীনে এই অভিযোগটি দায়ের করেন। এতে শিশুটির বাবা-মা, বালকৌর সিং এবং চরণ কৌরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।
টরন্টোর অনুষ্ঠানে কী ঘটেছিল?
এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগে বলা হয়েছে যে, প্রায় আড়াই বছর বয়সী সুখদীপ সিং সিধু, যিনি ছোট সিধু নামেও পরিচিত, তাকে গত ৯ অক্টোবর কানাডার টরন্টোতে ‘সাইন্ড টু গড ওয়ার্ল্ড ট্যুর’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে আনা হয়েছিল। সংস্থাটির অভিযোগ, শিশুটি পিস্তল চালানোর ভঙ্গি করেছিল।
সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা ভিডিওগুলোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে অভিযোগ করা হয়েছে যে শিশুটির আশেপাশের লোকজন তাকে ওই অঙ্গভঙ্গিগুলো পুনরাবৃত্তি করতে প্ররোচিত করছে। সংস্থাটি বলেছে, তারা উদ্বিগ্ন যে অল্প বয়সে এই ধরনের আচরণকে উৎসাহিত করা শিশুটির বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাকে সহিংসতাকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে পরিচালিত করতে পারে।
অভিযোগে তার বড় ভাই, পাঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসে ওয়ালার মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁকে ২০২২ সালের ২৯ মে মানসা জেলার জওহরকে গ্রামের কাছে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সংস্থাটি শিশুটির নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার সময় পরিবারটির পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছে।
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