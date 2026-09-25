আমেরিকা থেকে পড়াশোনা করে ভারতে ফেরা ব্যক্তি রামায়ণ সম্পর্কিত এই প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন KBC-তে, আপনি কি জানেন?

আমেরিকা থেকে পড়াশোনা করে ভারতে ফেরা ব্যক্তি রামায়ণ সম্পর্কিত এই প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন KBC-তে, আপনি কি জানেন?
'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮'-এর সর্বশেষ পর্বে, আইভি লীগ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী একজন প্রতিযোগী রামায়ণ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। আপনি কি উত্তরটি জানেন?
বুধবার অমিতাভ বচ্চনের শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮'-এর সাম্প্রতিক পর্বে দিল্লির আমান শর্মা হট সিটে বসেন। আমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। আমান ২৫ লক্ষ টাকার প্রশ্নে গিয়ে আটকে যান। এই প্রশ্নটি রামায়ণ সম্পর্কিত ছিল। আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন?
২৫ লক্ষ টাকার প্রশ্নটি কী ছিল?
আমান শর্মা সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার প্রশ্ন পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে গেলেও ২৫ লক্ষ টাকার প্রশ্নে আটকে যান। অমিতাভ বচ্চন ২৫ লক্ষ টাকার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন: ‘বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী, ভরতের সঙ্গে তাঁর মামার বাড়িতে তাঁর কোন মামা গিয়েছিলেন?’ প্রশ্নের চারটি বিকল্প ছিল— শূরসেন, যুধাজিৎ, পঞ্চশিখ এবং জাপক।
রামায়ণ সম্পর্কিত এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী?
আমান এই প্রশ্নের উত্তর জানতেন না, তাই তিনি খেলা ছেড়ে দেন এবং মাত্র ১২.৫ লক্ষ টাকা নিয়ে শো থেকে বিদায় নেন। খেলা ছাড়ার পর অমিতাভ বচ্চন আমানকে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেন। আমান শূরসেন (যোদ্ধাদের সেনাবাহিনী) বেছে নেন। এটি ছিল ভুল উত্তর। এরপর অমিতাভ বচ্চন প্রকাশ করেন যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল যুদ্ধজিৎ।
রামায়ণের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যুধাজিৎ কেন?
বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী, যুধাজিৎ ছিলেন রাজা দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ীর ভাই। ভরত ছিলেন কৈকেয়ীর পুত্র। ফলে যুধাজিৎ ছিলেন ভরতের মামা। ভরতের মাতামহ ছিলেন রাজা অশ্বপতি এবং তাঁর রাজ্য ছিল কৈকয় দেশ।
রামায়ণের কাহিনিতে কৈকেয়ীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনিই রাজা দশরথের কাছে বর চেয়ে রামকে ১৪ বছরের বনবাসে পাঠানোর দাবি জানিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের জেরেই রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসে যেতে হয়েছিল।
আমান বাড়িতে ৫০০-র বেশি গাছ লাগিয়েছেন।
কেবিসি মঞ্চে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে এক কথোপকথনে আমান শর্মা জানান যে, কিশোর বয়স থেকেই ফটোগ্রাফির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল এবং ছবি তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানে যেতেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, ধীরে ধীরে গাছপালা ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি বাড়িতে বাগান করা শুরু করেন। আমান বলেন, তাঁর ছাদে ৫০০-র বেশি গাছ লাগানো আছে।
আমেরিকায় পড়াশোনা, তবু কেন ভারতে ফিরলেন অমন?
অমন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া থেকে স্নাতক হয়েছেন। এটি আমেরিকার আটটি আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। বিদেশে পড়াশোনা শেষ করে ভারতে ফিরে আসার কারণও KBC-র মঞ্চে জানান তিনি।
অমনের কথায়, ভারতে ফিরে এসে তিনি একেবারে মাটির স্তরে কাজ করতে চান। বিশেষ করে দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান রাখাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, প্রতিটি বাড়িতে যদি বাগান করার অভ্যাস তৈরি হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির জন্য ছোট ছোট ‘মাইগ্রেশন করিডর’ তৈরি হতে পারে।
কী এই আইভি লিগ?
আইভি লিগ হল আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংগঠন। উচ্চশিক্ষা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং কঠোর ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত।
আইভি লিগের আটটি বিশ্ববিদ্যালয় হল—
১. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
২. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়
৪. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
৫. ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ডার্টমাউথ কলেজ
৭. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়
৮. ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More