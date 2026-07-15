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    Bigg Boss Bangla: ‘এটা দাদাগিরি নাকি বিগ বস’? নতুন প্রোমোতে ‘দাদা-বন্দনা’ দেখে দু-ভাগে ভাগ নেটপাড়া

    ব্র্যান্ড সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই ক্যাশ-ইনের চেষ্টা বিগ বস বাংলায়। কিন্তু দাদাগিরির ইমেজ ভেঙে বেরোতে পারবেন মহারাজ? 

    Published on: Jul 15, 2026, 21:31:10 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    অবশেষে সামনে এল ‘বিগ বস বাংলা সিজন ৩’ (Bigg Boss Bangla Season 3)-এর নতুম প্রোমো। তবে রিয়্যালিটি শো-টির প্রচার ঝলক প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়া দু-ভাগে বিভক্ত। প্রোমোতে সঞ্চালক হিসেবে মহারাজ তথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Saurav Ganguly)-এর রাজকীয় উপস্থিতি নজর কাড়লেও, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

    ‘এটা দাদাগিরি নাকি বিগ বস’? নতুন প্রোমোতে ‘দাদা-বন্দনা’ দেখে দু-ভাগে ভাগ নেটপাড়া
    ‘এটা দাদাগিরি নাকি বিগ বস’? নতুন প্রোমোতে ‘দাদা-বন্দনা’ দেখে দু-ভাগে ভাগ নেটপাড়া

    গোটা প্রোমো জুড়ে শুধুমাত্র সৌরভের স্তুতি ও বন্দনা দেখে দর্শকদের একাংশ রীতিমতো হতাশ। অনেকেরই প্রশ্ন— এটি ‘বিগ বস’-এর প্রোমো নাকি ‘দাদাগিরি’র তা বুঝে ওঠাই দায়!

    ‘দাদা-বন্দনা’তেই শেষ প্রোমো, নেই কোনও আভাস!

    প্রকাশ্যে আসা প্রোমোর দেখা যাচ্ছে লর্ডসের সেই আইকনিক মাঠে বাবা মেয়েকে পাঠ দিচ্ছেন জীবনে ফিয়ারলেস হওয়ার। কিংবা দ্বিতীয় ইনিংসে কীভেব ভয় না পেয়ে ফিরে আসা যায়। ‘দাদা আসছে নতুন ফর্মে, আসল খেলা এবার শুরু’- এমনটাই প্রোমোর ট্যাগ লাইন। প্রোমোর শেষে বিগ বসের চেনা জ্বলন্ত চোখের ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে দুই পাশে দুটি বাঘ নিয়ে স্যুট পরিহিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হেঁটে আসছেন। অত্যন্ত জমকালো এবং রাজকীয়ভাবে ‘দাদা’কে উপস্থাপন করা হলেও পুরো ভিডিওটিতে শো-এর মূল নির্যাসই উধাও।

    এবারের সিজনের থিম কী বা বিগ বসের অন্দরে কী ধরণের চমক থাকবে, তার কোনো ইঙ্গিত প্রোমোতে দেওয়া হয়নি। বিগ বসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো এর প্রতিযোগীরা। কিন্তু প্রচার ঝলকে সম্ভাব্য কোনো প্রতিযোগীর নাম বা তাঁদের কোনো আকার-ইঙ্গিত রাখা হয়নি।

    দর্শকদের হতাশা: প্রোমো দেখে ক্ষুব্ধ দর্শকদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘এটা দাদাগিরির প্রোমো না বিগ বসের, তা আলাদা করাই মুশকিল!’ প্রচার ঝলকে শো-এর নিজস্ব মেজাজের চেয়ে সঞ্চালকের বন্দনাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ ভক্তরা।

    কবে থেকে শুরু এবং কারা হতে পারেন প্রতিযোগী?

    চ্যানেল সূত্রের খবর, আগামী সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই স্টার জলসায় (Star Jalsha) শুরু হতে চলেছে এই বিতর্কিত ও জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো। প্রোমোতে কোনো আভাস না মিললেও টলিপাড়ায় সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের নিয়ে গুঞ্জন কিন্তু তুঙ্গে।

    ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় তারকার নাম প্রতিযোগী হিসেবে চর্চায় উঠে আসছে, রয়ছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা তথা ইনফ্লুয়েন্সার সায়ক চক্রবর্তী। সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর ননসেন শমীক।

    টলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত ও চর্চিত তারকা দম্পতি যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহান। যদিও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বা তারকাদের পক্ষ থেকে এই নামের তালিকায় এখনও অফিশিয়াল সিলমোহর দেওয়া হয়নি।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Bigg Boss Bangla: ‘এটা দাদাগিরি নাকি বিগ বস’? নতুন প্রোমোতে ‘দাদা-বন্দনা’ দেখে দু-ভাগে ভাগ নেটপাড়া
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