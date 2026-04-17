    Daisy Shah: ফাঁকা ঘরে পরিচালকের সঙ্গে একা ডেজি, সেদিন কী ঘটেছিল সলমনের নায়িকার সঙ্গে?

    Daisy Shah: সম্প্রতি, ডেজিকে আমজাদ খানের ওয়েব সিরিজ 'রেড রুম'-এ দেখা গিয়েছিল। এতে তাঁর পাশাপাশি অমিত গৌর, অনুজ সাচদেবা, রীনা আগরওয়াল এবং রীভা চৌধুরীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি, ডেজি ইউটিউবেও বেশ সক্রিয়।

    Apr 17, 2026, 08:22:58 IST
    By Swati Das Banerjee
    Daisy Shah: বলিউড অভিনেত্রী ডেজি শাহ তাঁর ক্যারিয়ারে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। ডেজি তাঁর পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনায় থাকেন। প্রতিটি বিষয়ে খোলামেলাভাবে নিজের মতামত দেন তিনি। সম্প্রতি তেমনই একটি ঘটনা শেয়ার করেন অভিনেত্রী।

    কী ঘটেছিল সলমনের নায়িকার সঙ্গে?
    কী ঘটেছিল সলমনের নায়িকার সঙ্গে?

    ২০১৪ সালে সলমন খানের সঙ্গে 'জয় হো' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করা ডেজি মুম্বইতে ঘটে যাওয়া একটি অস্বস্তিকর ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল যখন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা অডিশন নেওয়ার জন্য মুম্বইতে এসেছিলেন।

    ডেজির সঙ্গে কী ঘটেছিল?

    ডেজি শাহ সম্প্রতি 'দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল'-কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এই সময়ে অভিনেত্রী তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি অত্যন্ত বিব্রতকর ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। অভিনেত্রী বলেন, 'দক্ষিণী এক চলচ্চিত্র নির্মাতা আমাকে ভুলভাবে স্পর্শ করেছিলেন। তিনি কাস্টিংয়ের জন্য মুম্বইতে এসেছিলেন। আমরা ৬-৭ জন মেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সাথে একা দেখা করছিলেন। কিন্তু আমার এটা ভালো লাগেনি কারণ তিনি আমাকে স্পর্শ করেছিলেন এবং আমার হাত ধরেছিলেন।'

    ডেজি আরও বলেন, 'আমি সবসময়ই মানুষের স্পর্শে অস্বস্তি বোধ করি। এমনকি আমি ম্যাসাজ করাই না কারণ আমি কারও স্পর্শ পছন্দ করি না, এমনকি কোনও মহিলার স্পর্শও নয়... আর কোনও পুরুষের স্পর্শ তো একেবারেই অন্য বিষয়। তাই আমার এটা একেবারেই ভালো লাগেনি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'আমি আপনার সাথে পরে কথা বলব', কিন্তু আমি তাঁর সাথে আর কখনও কথা বলিনি।' যদিও, ডেজি শাহ সেই চলচ্চিত্র নির্মাতার নাম প্রকাশ করেননি, যার সম্পর্কে তিনি এই কথা বলছিলেন।

    ডেজি শাহ তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন কোরিওগ্রাফার গণেশ আচারিয়ার সহকারী হিসেবে। এরপর, অভিনয়ে আসার আগে ডেজি অনেক বলিউড গানে ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কন্নড় সিনেমায় 'ভদ্রা' এবং 'বডিগার্ড' দিয়ে প্রধান চরিত্রে অভিষেক করেন এবং পরে সালমান খানের ছবি 'জয় হো' (২০১৪) দিয়ে বলিউডে খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি 'হেট স্টোরি ৩' (২০১৫)-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন এবং তিনি ডান্স রিয়েলিটি শো এবং টিভি শোতেও অংশ নিয়েছেন।

    সম্প্রতি ডেজিকে আমজাদ খানের ওয়েব সিরিজ 'রেড রুম'-এ দেখা গিয়েছিল। এতে তাঁর পাশাপাশি, অমিত গৌর, অনুজ সাচদেবা, রীনা আগরওয়াল এবং রীভা চৌধুরীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি, ডেজি ইউটিউবেও বেশ সক্রিয়, যেখানে তিনি তাঁর ভ্লগগুলির মাধ্যমে ভক্তদের সাথে তাঁর দৈনন্দিন রুটিন শেয়ার করেন। বর্তমানে তাঁর প্রায় ৫০,০০০ সাবস্ক্রাইবার রয়েছে।

