নাম না করে দালের মেহেন্দিকে কটাক্ষ করেন অভিজিৎ,পালটা জবাব দিলেন গায়কের ছেলে

নাম না করে দালের মেহেন্দিকে কটাক্ষ করেন অভিজিৎ,পালটা জবাব দিলেন গায়কের ছেলে
গত মাসে পাঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দি খবরের শিরোনামে এসেছিলেন, যখন উত্তরাখণ্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে তাঁকে তিরস্কার করেন এবং মঞ্চে দিশেহারা থাকার অভিযোগ তুলে তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
গত মাসে পাঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দি খবরের শিরোনামে এসেছিলেন, যখন উত্তরাখণ্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে তাঁকে তিরস্কার করেন এবং মঞ্চে দিশেহারা থাকার অভিযোগ তুলে তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কিছুদিন আগে, গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি ছত্তিশগড় রাজ্যোৎসব ২০২৬-এ গান গাওয়া এই গায়ক, লাইভ পারফরম্যান্সের সময় লিপ-সিঙ্ক করার প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। যদিও তিনি দালেরের নাম উল্লেখ করেননি, তবে তিনি সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে একটি অনুষ্ঠানে লাইভ গান না গাওয়ার জন্য একজন গায়ককে মন্ত্রী তিরস্কার করেছিলেন।
দালেরের ছেলের মন্তব্য
দালেরের ছেলে গুরদীপ মেহেন্দি এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অভিজিৎ ভট্টাচার্যের মন্তব্যে গুরদীপ হতাশা প্রকাশ করেন। ইনস্টাগ্রামে গুরদীপ একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি অভিজিতের করা মন্তব্যগুলি উল্লেখ করে বলেন, ‘কিছু শিল্পী এমন হয় যে তারা যা খুশি তাই বলে। আমি আশা করিনি যে অভিজিৎ একজন কিংবদন্তি শিল্পীর জন্য এমন মন্তব্য করবে। সব বিষয়ের ভালো খারাপ থাকে। তাই দয়া করে বিনয়ী হোন। ফুটেজ দিয়ে আমি আপনার ভুল বোঝাবুঝি দূর করব।’
অভিজিৎ ভট্টাচার্যের বক্তব্য এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল যেখানে তিনি বলছেন, ‘যদি কেউ মাইক্রোফোন নিয়ে সরাসরি গান না গায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেবেন না গান গাইতে। কিছুদিন আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল যেখানে একজন মন্ত্রী মঞ্চে এসে সত্যিটা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি গান গাইছেন না, আপনি ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছেন না। আপনি সত্যি সত্যিই সরাসরি পারফর্ম করছেন না।’ তিনি সত্যিটা বলেছিলেন কিন্তু তাকেই শেষ পর্যন্ত খলনায়ক হতে হল। এই ধরনের ঘটনা প্রত্যেকদিন সব মঞ্চেই ঘটে চলেছে।’
দালের মেহেন্দি বিতর্ক সম্পর্কে
গত মাসে উত্তরাখণ্ডের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার মাঝপথে উত্তরাখণ্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল দালের মেহেন্দিকে বাধা দেন। মন্ত্রী মঞ্চেই গায়ককে তিরস্কার করেন, তাঁর পরিবেশনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এও বলেন যে মঞ্চে তাঁকে দিশেহারা দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, ‘আপনি তো ঠিকমতো কথাই বলতে পারেন না, গান গাইবেন কী করে?’ পরে এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী এও উল্লেখ করেন যে, ওই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য দালেরকে ৩৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল।
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