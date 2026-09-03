স্ত্রীক 'কুৎসিত মহিলা' বলে আক্রমণ? ২৩ বছর পর অভিযোগে মুখ খুললেন দর্শন জরিওয়ালা

স্ত্রীক 'কুৎসিত মহিলা' বলে আক্রমণ? ২৩ বছর পর অভিযোগে মুখ খুললেন দর্শন জরিওয়ালা
স্ত্রী ও অভিনেত্রী অপরা মেহতার তোলা একাধিক অভিযোগের জবাবে ২৩ বছর পর মুখ খুললেন অভিনেতা দর্শন জারিওয়ালা। তিনি ‘কুৎসিত’ বলার অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, সময়ের সঙ্গে স্মৃতি বদলে যাওয়ার কারণেই এমন দাবি উঠে থাকতে পারে।
বলিউড ও টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা দর্শন জারিওয়ালা অবশেষে স্ত্রী ও অভিনেত্রী অপরা মেহতার করা পুরনো অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন। অপরা অভিযোগ করেছিলেন, দর্শন সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে ‘কুৎসিত’ বলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে তাঁর ভালোবাসা শেষ হয়ে গেছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন দর্শন।
সিদ্ধার্থ কাননকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দর্শন বলেন, কারও চেহারা নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করা তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি বলেন, ‘আমি কোনও সাধারণ চেহারার মানুষকেও কুৎসিত বলতে পারি না। মানুষের বাহ্যিক রূপ নয়, আমি সবসময় তার মনের সৌন্দর্যকেই গুরুত্ব দিই।’
দর্শন ও অপরা গত ২৩ বছর ধরে আলাদা থাকছেন। এতদিন পর এই অভিযোগগুলি প্রকাশ্যে আসা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিনেতা বলেন, ‘২৩ বছর আলাদা থাকার পর এখন কেন এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে? তিনি যা খুশি বলতে পারেন, নিজেকে ভুক্তভোগী হিসেবেও তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু আমি আমার সত্য জানি।’
১৯৮২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন দর্শন ও অপরা। তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার কারণ হিসেবে দর্শন জানান, সময়ের সঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও অগ্রাধিকার বদলে গিয়েছিল। এর পাশাপাশি একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক সমস্যাও তৈরি হয়, যা সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল।
অভিনেতার দাবি, তিনি আইনি ভাবে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনও করেছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে অপরা সম্মতি না দেওয়ায় সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায় এবং তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ আর হয়নি।
দর্শন আরও জানান, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি নিজের প্রায় সমস্ত জিনিসপত্র অপরা ও তাঁদের মেয়ের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। এমনকি নতুন বাড়ি ভাড়া নেওয়ার মতো অর্থও তাঁর কাছে ছিল না। সেই সময় বন্ধুদের বাড়িতে থেকে দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে।
মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও অপরা যে দাবি করেছেন, তার সঙ্গে একমত নন দর্শন। তাঁর বক্তব্য, এখনও মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এবং তিনি আর্থিকভাবেও সাহায্য করেন।
বর্তমানে অতীত ভুলে নিজের জীবন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন দর্শন জারিওয়ালা। তিনি জানান, ২০১০ সাল থেকে ইন্টিরিয়র ডিজাইনার অনাহিতা ইতালিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন এবং নিজের বর্তমান জীবন নিয়ে তিনি সুখী।
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