Subhashree: রাজ-শুভশ্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ? ‘বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করি…’, বোনের সঙ্গে ঝগড়ার খবরে মুখ খুললেন দিদি দেবশ্রী
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে দিদি দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের? জন্মদিনের পোস্ট না আসা থেকেই চর্চা শুরু। এবার গুঞ্জনে মুখ খুললেন দেবশ্রী।
টলিউডের ইতিউতি আজকাল কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, দিদি দেবশ্রীর সঙ্গে নাকি মুখ দেখাদেখি বন্ধ শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। কদিন আগেও রাজ-শুভশ্রীর আরবানার ফ্ল্যাটে আনাগোনা ছিল দেবশ্রীর। এমনকী, ইউভান আর ইয়ালিনিকেও আগলে রাখতেন সবসময়। তবে দুজনের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব স্পষ্ট। কারণ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একে-অপরকে আনফলো করে দিয়েছেন শুভশ্রী আর দেবশ্রী।
বোনের সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে কী বললেন দেবশ্রী?
যদিও ঝগড়ার এই তত্ত্ব মানতে একেবারেই রাজ নন দেবশ্রী। টিভি নাইনের কাছে ঝগড়ার কথা একপ্রকার উড়িয়েই দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে জানিয়েছেন, যেহেতু তিনি বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন ছেলের কাছে, তাই কথা খুব কম হয়।
দেবশ্রী বলেন, ‘যেহেতু ছেলের কাছে দিল্লিতে থাকি, তাই কথা খুব কম হয়। কলকাতায় গেলেও বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে চলে আসি, রাজ বা বোনের সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বোনেরও কাজের ব্যস্ততা রয়েছে। যেহেতু আমরা একসঙ্গে অনেকদিন কোনো ছবি দিইনি তাই এরকম মনে হতে পারে অনেকের। আর বোনে বোনে কি ঝগড়া হয় না? তবে আর যাই হোক, দুজনের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়নি।’
রাজনীতিতে পৃথক মতাদর্শই কি ঝগড়ার কারণ?
দেবশ্রী ও শুভশ্রীর ‘ঝগড়া’র চর্চা শুরু হয়, যখন দিদিকে এবারে আর জন্মদিনে কোনো শুভেচ্ছা জানাননি শুভশ্রী। শুধু তাই নয়, দেবশ্রী নিজের জন্মদিনে তাঁর জীবনের ওঠাপড়া, লড়াই নিয়ে লম্বা পোস্ট করেছিলেন, তাতে লাইক-কমেন্ট অবধি করেননি।
২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন রাজ। সেই সময় বোনের বরের হয়ে প্রচারেও ভাগ নেন দেবশ্রী। তবে বছর দুয়েক আগে তিনি নাম লেখান বিজেপিতে। এরপর একাধিকবার তৃণমূলের সমালোচনা করেছিলেন দেবশ্রী। এমনকী, ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটে রাজের হারের পর এবং যেভাবে ভোট গণনা কেন্দ্রে তাঁকে লক্ষ করে কাদা-কালি ছোঁড়া হয়, তারপর রাজেরই নেওয়া সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন দেবশ্রী। অনেকেরই ধারণা, সেই থেকেই দূরত্ব আরও গভীর হয় দুই বোনের।
শুভশ্রীর জুতোয় পা গলিয়ে অভিনয়ে এসেছেন দিদিও
বেশ ছোট বয়সে মা হন দেবশ্রী। তারপর ডিভোর্স। ছেলেকে বড় করেছেন এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে। সেই সময় দিদির পাশে ঢাল হয়ে ছিলেন শুভশ্রীও। জীবনের মধ্যভাগে এসে বদলান কেরিয়ার। রাজর্ষি দে পরিচালিত 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা', নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় 'ফাটাফাটি', এবং ‘সাদা রঙের পৃথিবী’-র মতো হিট সিনেমাতে দেখা গিয়েছে দেবশ্রীকে। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'জল থই থই ভালোবাসা'-তে ছিলেন পার্শ্বচরিত্রে।
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