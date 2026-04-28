    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Deepika Padukone: গর্ভাবস্থাতেই চলবে ‘রাকা’-র শ্যুটিং, দীপিকার কথা ভেবে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাটলি

    Deepika Padukone: দীপিকা পাড়ুকোন বর্তমানে 'রাকা' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। অভিনেত্রীর গর্ভাবস্থার কথা মাথায় রেখে পরিচালক অ্যাটলি একটি বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন যাতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের কোনও ঝুঁকি না থাকে।

    Apr 28, 2026, 23:01:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    Deepika Padukone: দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় গর্ভাবস্থার ঘোষণা করেছেন। দীপিকা তাঁর স্বামী রণবীর এবং কন্যা দুয়ার সঙ্গে ছবি শেয়ার করে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। গর্ভাবস্থার পরেও দীপিকা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার দীপিকার আসন্ন ছবি 'রাকা', যেখানে তাঁকে আল্লু অর্জুনের সঙ্গে দেখা যাবে এবং ছবিটি পরিচালনা করছেন অ্যাটলি।

    দীপিকার কথা ভেবে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাটলি
    সম্প্রতি জানা গিয়েছে দীপিকার গর্ভাবস্থার কথা মাথায় রেখে নির্মাতারা একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবির নির্মাতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে অ্যাকশন সিকোয়েন্সের প্রয়োজন এমন দৃশ্যে দীপিকার গর্ভাবস্থার কথা বিবেচনা করে বডি ডাবল ব্যবহার করা হবে। নির্মাতারা চান না যে ছবি নির্মাণের তাগিদে দীপিকা এবং তাঁর শিশুর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নেওয়া হোক। বডি ডাবল বড় অ্যাকশন দৃশ্যগুলি করবেন, যেখানে দীপিকা তাঁর অন্যান্য প্রয়োজনীয় ড্রামাটিক পারফরম্যান্স দেবেন।

    সূত্র অনুযায়ী, ছবির প্রযোজনা দল সমস্ত সমন্বয় সত্ত্বেও দীপিকার চরিত্রে কোনও পরিবর্তন আনেনি। এমনকি তাঁর চরিত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর স্ক্রিন স্পেসও কমানো হয়নি। শুধু তাই নয়, এমনটাও শোনা যাচ্ছে যে ছবিতে তাঁর প্রবেশ বেশ জমকালো হতে চলেছে। যদিও তিনি গর্ভবতী, তবুও তাঁর কোনও দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়নি। রিপোর্টগুলিতে আরও বলা হয়েছে যে দীপিকা তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং সম্পন্ন করেছেন এবং এখন শারীরিক পরিশ্রম কম এমন শ্যুটিং বাকি আছে।

    দীপিকার শেষ ছবি ছিল 'সিঙ্ঘম এগেইন'। যদিও সেখানে তাঁর স্ক্রিন স্পেস কম ছিল। ছবিটি ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এবার দীপিকাকে 'কিং' ছবিতেও দেখা যাবে। 'কিং' ছবিতে শাহরুখ খান, সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, রানি, রয়েছেন। শাহরুখের সঙ্গে এটি দীপিকার ষষ্ঠ ছবি হবে। এর আগে তাঁরা 'ওম শান্তি ওম', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন। শাহরুখের সঙ্গে দীপিকার প্রথম ছবি ছিল। শাহরুখের ছবি 'ওম শান্তি ওম' দিয়েই দীপিকা তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন।

    অন্যদিকে 'রাকা' ছবিটি একটি তেলেগু ছবি যেখানে দীপিকা, আল্লু অর্জুন ছাড়াও মৃণাল ঠাকুর, রশ্মিকা মন্দানা, জাহ্নবী কাপুর, রাম্যা কৃষ্ণনও থাকবেন।

