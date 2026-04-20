    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Deepika Padukone Baby Bump: ডিসেম্বরেই প্রেগন্যান্সির ইঙ্গিত, ওড়নার আড়ালে দীপিকা বেবি বাম্প ঋভষের লুকান কনসার্টে!

    Deepika Padukone Baby Bump: গত ২০ মার্চ মুম্বইতে সিতারবাদক ঋষভ ঋখীরাম শর্মার কনসার্টে শাশুড়ি মা ও ননদিনির সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন দীপিকা। ওড়নার আড়ালে লুকিয়েছিলেন নিজের স্ফীতোদর। ভাইরাল এক মাস আগের সেই ভিডিয়ো. 

    Apr 20, 2026, 12:04:11 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Deepika Padukone Baby Bump: রবিবার দীপিকা ও রণবীর সিং যখন তাঁদের দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন, মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গেল কয়েক সপ্তাহ আগের একটি ভিডিও। গত ২০ মার্চ মুম্বইতে ঋষভ ঋখীরাম শর্মার মিউজিক্যাল কনসার্টে শাশুড়ি অঞ্জু ভবনানি এবং ননদ ঋতিকার সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন দীপিকা। তখন অনেকেই হয়তো খেয়াল করেননি, কিন্তু আজ ভক্তরা বলছেন— ‘লক্ষণ তো তখনই ছিল!’

    ডিসেম্বরেই প্রেগন্যান্সির ইঙ্গিত, ওড়নার আড়ালে দীপিকা বেবি বাম্প ঋভষের লুকান কনসার্টে! (PTI)
    ডিসেম্বরেই প্রেগন্যান্সির ইঙ্গিত, ওড়নার আড়ালে দীপিকা বেবি বাম্প ঋভষের লুকান কনসার্টে! (PTI)

    দুপাট্টার কারসাজি?

    কনসার্টে দীপিকা পরেছিলেন একটি লাল ও সোনালি কাজ করা ঢিলেঢালা আজরখ কুর্তা সেট। নেটিজেনদের দাবি, সেদিন দীপিকা বারবার তাঁর ওড়না দিয়ে পেট আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন। ওই ভিডিওটি এখন নতুন করে ভাইরাল হতেই ভক্তরা বলছেন, ‘আমি তখনই বুঝেছিলাম ও প্রেগন্যান্ট, এখন সব জলের মতো পরিষ্কার।’ তবে এই প্রথম নয়, গত ডিসেম্বরেই প্রথম দীপিকা দ্বিতীয় প্রেগন্য়ান্সির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

    ৪০তম জন্মদিন উপলক্ষ্য়ে ফ্যান মিট আয়োজন করেছিলেন দীপিকা। সেখানে নিজের তলপেটে হাত দিতে দেখা গিয়েছিল নায়িকা। ফ্যানেদের দাবি, দীপিকা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মা হতে চলেছেন তিনি।

    সতর্ক ছিলেন কি ‘মম টু বি’?

    কনসার্টে উপস্থিত লোকজন জানাচ্ছেন, সেদিন দীপিকা বেশ শান্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে মিউজিক উপভোগ করেছেন। সাধারণত ভারী স্টেজ লাইট বা ভিড় এড়ানোর চেষ্টা করলেও, সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে তাঁকে বেশ স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। তবে ভক্তদের চোখে ধরা পড়েছে তাঁর মুখের সেই বিশেষ ‘প্রেগন্যান্সি গ্লো’ এবং সচেতনভাবে পেট ঢেকে রাখার কায়দা।

    শনিবার রাতেই টিনসেল টাউনে ছড়িয়ে পড়ে দীপিকার দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির গুঞ্জন। দেরি করেননি দীপবীর। রবিবার সকালে প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিটের পজেটিভ রেজাল্ট হাতে মেয়ে দুয়ার ছবি শেয়ার করেন। জানিয়ে দেন, বড় দিদি হতে চলেছে তাঁদের দেড় বছরের মেয়ে।

    পেশাদারিত্বের চূড়ান্ত

    আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অবস্থাতেই তিনি অল্লু অর্জুনের ‘রাকা’ ছবির জন্য অ্যাকশন দৃশ্য শ্যুট করছেন এবং শাহরুখের ‘কিং’ ছবির কাজও শেষ করার পরিকল্পনা করছেন। মা হওয়ার এই খবর যেমন আনন্দের, তেমনি তাঁর এই অদম্য কর্মস্পৃহা অবাক করছে সবাইকে।

    দীপবীরের অটুট বন্ধন

    ২০১৮ সালে ইতালিতে রাজকীয় বিয়ে, তারপর ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে মেয়ে দুয়া-র জন্ম। দীপিকা বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি কেবল একজন সফল অভিনেত্রী নন, একজন লড়াকু মা-ও। ভরা প্রেগন্যান্সিতে এই ‘খতরনাক’ অ্যাকশন কি তবে বলিউডে দীপিকার নাম আরও একবার সোনার অক্ষরে লিখে রাখবে? ভক্তরা অন্তত সেই আশাতেই দিন গুনছেন। সূত্রের খবর, প্রেগন্যান্সির দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন দীপিকা। দুয়ার ভাই বা বোনুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন তারকা দম্পতি।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Deepika Padukone Baby Bump: ডিসেম্বরেই প্রেগন্যান্সির ইঙ্গিত, ওড়নার আড়ালে দীপিকা বেবি বাম্প ঋভষের লুকান কনসার্টে!
